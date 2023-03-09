貓犬成了蟲蟲大本營？常見的寄生蟲種類！

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常見的寄生蟲有哪些？

● 體外寄生蟲 - 牛蜱

牛蜱主要出沒在草地、枯葉、水溝及水泥縫當中，等到發育成蟲後，牛蜱就會爬到草的尖端等待宿主經過（雖然主要宿主是狗狗，但人也有可能成為宿主），接著跳上毛髮、衣服，最後便是吸血產卵。牛蜱會利用「口器」吸血，同時將口下板刺穿宿主皮膚以吸附在宿主上。還沒吸血的牛蜱體積只比跳蚤大一點點（約3mm），等吸飽血後卻可以膨脹到一片小指甲那麼大（約8-10mm）；吸血的同時還會傳染血液寄生蟲給宿主，如焦蟲（會破壞紅血球造成貧血），以及人畜共通的埃利希氏體（造成貧血，使白血球及血小板減少）及伯氏疏螺旋體（萊姆病）等。



● 體外寄生蟲 - 跳蚤

同樣是會吸血的體外寄生蟲，跳蚤也是另一個惡名遠播的體內寄生蟲「絛蟲」的傳染媒介，更帶有其他病原，如立克次氏體。

一般來說，要判斷狗狗身上是否有跳蚤，有個快速的方法，就是「尋找跳蚤的糞便」！如果幫狗狗梳理毛髮時看到血深色米粒大小的粒狀物，放到沾濕的紙巾上會化開的話，那就是跳蚤的糞便！



此外，貓咪比狗狗更容易被跳蚤纏上。以貓咪的皮膚臨床病例來說：第一名就是跳蚤引起的，幾乎超過一半以上的皮膚病例都與跳蚤有關；推測是因為貓咪更常鑽到隱密或狹小的地方，像是衣櫃頂部、櫃子後面等平常不會勤於打掃的地方，讓跳蚤有機可趁！



● 體外寄生蟲 - 蝨

容易出現在貓犬毛髮的根部，蝨分為「吸血」和「噬咬」兩種類型，會造成狗狗貧血、皮膚龜裂、表皮鱗狀化等問題。主人一樣能透過幫貓犬梳毛時看到蟲體爬過。



● 體外寄生蟲 - 毛囊蟲

毛囊蟲是一種原本就存在於貓犬身上的體外寄生蟲—蠕形蟎（Demodex Canis），就像人的皮膚也會有細菌一樣，主要寄生在皮膚毛囊、皮脂腺、四肢或臉。平時因為貓犬的免疫系統正常，所以毛囊蟲被壓抑而不會發作；大多數的病發原因是因為免疫系統變差，例如：被寄生蟲感染、營養不良、受到壓力（發情、懷孕、環境改變、手術後）等。如果沒有解決病發主因，即便治好了，也非常容易復發。毛囊蟲喜歡鑽入深層皮膚，造成貓犬皮膚發炎、毛髮脫落。



● 體外寄生蟲 - 耳疥蟲

顧名思義就是在耳朵入面的寄生蟲，除了會讓貓犬耳朵出現黑褐色的蠟狀分泌物，散發強烈異味外；貓犬也會因為耳朵極癢而不斷搔抓，造成紅腫、甚至變成耳血腫。再嚴重點有可能感染到耳內、影響貓犬的平衡感，最明顯的就是會看到貓犬出現歪頭的情況。



● 體內寄生蟲-心絲蟲

心絲蟲的傳染途徑是透過蚊子叮咬而感染。蚊子是貓犬心絲蟲疾病的帶原者；即便是不出門、待在室內的貓犬也難逃蚊子的叮咬。



以「狗狗」來說：染病初期不會有任何症狀，約6到8個月後會長成15-30 cm的成蟲，主要集中在胸腔內的大血管（如肺動脈及心臟），當血管開始被心絲蟲阻塞時，就會出現咳嗽、精神委靡、食慾下降、體力變差等徵兆；後期更會出現呼吸困難、下肢水腫、腹水，甚至心肺功能衰竭致死。



以「貓咪」來說：雖然心絲蟲在貓咪體內的生存機率較低，但是也有少數貓咪會被心絲蟲寄生，同時因為貓咪的體型、血管管徑及心肺容量比較小，所以只要有1、2隻成蟲就可能使貓咪休克、甚至死亡；而且發病前幾乎沒有徵兆，往往讓毛孩爸媽措手不及。



● 體內寄生蟲 - 絛蟲

絛蟲的傳染途徑是透過跳蚤叮咬。絛蟲由數節至數百節的節片組成，每一節含有蟲卵，成蟲後，身體節片就會脫落，節片上的蟲卵便隨著糞便一同排出，或是直接爬出肛門口。所以如果在貓犬躺過的軟墊上或貓砂盆內看到像米粒或白芝麻的東西，不要懷疑，那就是絛蟲！貓犬感染絛蟲會出現毛髮乾燥無光澤、食慾不振、營養不良、嘔吐、拉肚子等症狀。

● 體內寄生蟲 - 蛔蟲

如果貓犬吃到帶有蟲卵的食物、或是接觸到有蟲卵的糞便，就容易感染蛔蟲；有時候也可能是經由母乳直接感染給幼貓幼犬。蛔蟲會寄生在腸道吸收營養，長約3～12cm，外觀類似橡筋。當感染數不多時，貓犬不會有明顯症狀；但當蛔蟲不斷增生，就會造成貓犬營養不良、體虛、嘔吐、腹脹、肚子痛、腸道阻塞等症狀。

只有會出門的犬貓才要預防寄生蟲嗎？