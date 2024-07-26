幼貓幼犬專家委員會

「幼貓幼犬專家委員會」匯集獸醫界最出色的專家，目的是為了讓貓犬出生後就能打好健康基礎。而我們都很清楚，要讓貓犬的健康贏在起跑線，在牠們出生前，就要付出很多努力，一起來認識我們的專家吧！

研究寵物基因的專家

Oliver Forman

遺傳學家：精於伴侶動物的遺傳疾病
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照顧貓犬媽媽和幼貓幼犬的專家

Sylvie Chastant

獸醫：精於生育及發育生物學

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深信馬匹可以幫助貓犬的專家

Gary England

獸醫：比較獸醫生育學教授

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揭開微生物基因神秘面紗的專家

Jan Suchodolski

胃腸科獸醫：博士、獲美國獸醫微生物學家學會認證、美國消化系醫學會院士

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深信「預防是最好的治療」的專家

Alex German

Royal Canin 小型動物醫學系教授：小型動物內科醫學專家

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協助創造新科學的專家

Pascale Chavatte-Palmer

獸醫學博士：BREED（全名為Biology of Reproduction, Environment, Epigenetics and Development，生育、環境、表觀遺傳及發展生物學）研究單位主任

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讓寵物吃得健康的專家

Cecilia Villaverde

獸醫系學士：寵物營養學專家

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讓想法得以實現的專家

Virginie Gaillard & Franck Peron

藥理學博士及獸醫博士

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健康，由新生開始

幼犬在成長階段中在身體和行為方面都會有重大的變化，作為新主人的您往往要在這短短的時間內學習不少新知識。 歡迎您來了解如何為幼犬的新生提供最佳的準備，幫助他們強健成長。

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