資歷：遺傳學家、伴侶動物遺傳性疾病專家、智慧健康專案經理
服務機構：沃爾瑟姆寵物營養中心
機構所在地：英格蘭林肯郡(Lincolnshire, England)

研究寵物基因的重要人物

 

Oliver Forman，是 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會成員之一，同時，也是專門研究伴侶動物的遺傳學家。他生活中所做的大大小小的事，都跟貓狗有關，透過研究遺傳疾病，改善貓犬的健康和福祉。

Dr. Forman 用自身對伴侶動物遺傳學和不同基因組學中的專業知識及經驗，協助診斷和杜絕幼貓幼犬的遺傳疾病。這對不在這個領域的人來說，又代表什麼意義呢？就是運用科學實證的力量，讓寵物的健康贏在起跑線。Dr. Forman 和他團隊的使命，就是確保世界上所有寵物都沒有遺傳疾病，出生後，更能健康快活過一生。對人類嬰兒來說，擁有健康開始是關鍵，但是寵物的成長速度比人類快非常多，所以對寵物來說，每一天都變得更加重要。


Dr. Forman 小時候，家中養的第一隻狗名叫 Jenny，是一隻金毛尋回犬，因此他從小就非常喜歡動物。一直以來，家裡都能看見狗狗的身影，在走廊走來走去。Dr. Forman 大學生物系畢業之後，花了十二年的時間，在英國動物健康基金會(Animal Health Trust)研究犬隻遺傳性疾病。拿到博士學位後，Dr. Forman 加入智慧健康公司(Wisdom Health)，協助研發品種基因健康檢測試劑，供繁殖業者和獸醫使用。有些品種的狗，較易患上基因方面遺傳疾病，而基因健康檢測試劑，可檢測出動物疾病中的帶原者，從而避免動物繼續繁殖。這樣一來，可以確保生出來的小貓小狗，都不會有患有這些基因疾病。

 

「我們的研究，都著眼於改善貓犬的長期健康狀況，提升牠們生活品質和福祉。」


— Dr. Forman，遺傳學家

 

 

Dr. Forman 說，加入 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會是因為：「一直以來， Royal Canin 提供以科學為根據的寵物營養方案，全世界的獸醫、繁殖業者、飼主也都很信任這個品牌，」他繼續說：「我在消費者基因檢測產業工作十八年，可依照產業現況與機會點，提供委員會獨到見解，協助達成目標，讓貓犬健康贏在起跑線。」

我們也問 Dr. Forman，如果有讀者想領養小貓小狗，會給他們什麼建議？他說：「養寵物一定要挑好的繁殖業者或是收容所，業者一定要非常了解當地環境狀況、為貓狗做一切必要健康檢查、盡心盡力為剛出生的幾天、幾週的小動物，提供最好的生活品質。」不得不說，Dr. Forman 真是說得太好了！

重要時刻

2009年 - 成為UFAW伴侶寵物福祉獎得主，因成功研發檢測史畢諾犬脊髓小腦萎縮症問題的基因試劑獲獎

2012年 - 出版物被動物孟德爾遺傳資料庫(Online Mendelian Inheritance in Animals, OMIA)列為指標性刊物，刊物名稱：「單犬小腦營養性衰竭全基因組mRNA測序案例中發現引發SPTBN2突變的疾病」

2013年 - 格拉斯哥大學頒發獸醫基礎科學博士學位

給 Dr. Forman 的五個問題


你是貓派還是狗派？

我應該比較屬於狗派，這是因為我跟狗狗相處的時間比較多。成長過程中，我們家養了一隻金毛尋回犬，後來又養了兩隻比熊犬，兩種天淵之別的品種！兩隻比熊犬的的個性也非常不同，一隻聽話、溫順，另外一隻卻非常調皮。

如果變成一隻狗狗或貓咪，會是什麼品種？

應該會是一隻西班牙獵犬之類的品種吧！常常精力充沛、忙東忙西，也有點瘋瘋的，但是忠心耿耿。這個問題拿來問伴侶寵物工作者非常有趣，我總覺得我沒辦法只選一個品種。

每天工作上會用到什麼奇怪的詞彙？

對我們來說不奇怪，不過，像是「等位基因」、「單倍體基因型」、「突變生物體」如果不從事基因排序工作，不會天天聽到這些詞彙。對一般民眾來講，這些名詞聽起來多少有點科幻。如果對這些詞彙有興趣的話，可以 Google 一下喔！

最喜歡工作的哪一部分？

除非是在客服部門工作，一般來說不會看到買我們檢測試劑的客人。所以我很喜歡參加每年辦的克魯夫茨狗展*，很多人以為，會場就像在電視上看到的一樣，但其實會場的攤位有四、五樓那麼多！我們在攤位上，可以看到一般民眾、犬隻繁殖場場主，還有很多飼主。一年裡，就那一次可以看到不同的人，還可以馬上聽到他們對產品的回饋。早上七點半會場就會開始，晚上六點結束，這樣的展覽為期四天。每次結束，都會因講話太多，喉嚨很痛，但是參加那場展覽真的非常享受。

*克魯夫茨狗展是世界知名的狗狗活動，由英國官方育犬協會籌辦，每年於英國舉行。

不當科學家會想做什麼其他職業？

我很喜歡教學，所以應該會當老師。從小到大，我都一直很喜歡科學和數學這兩個科目。雖然讀博士班時寫了好多報告，但我絕對不會當英文老師。我也不能當歷史學家，因為我可能在這方面不會有太多貢獻。我的個性喜歡展望未來，探索未知的事情。


「養寵物一定要選擇好的繁殖業者或是收容所，要為貓狗做一切必要的健康檢查。」



— Dr. Forman，遺傳學家

 

 


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