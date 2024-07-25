給 Dr. Forman 的五個問題



你是貓派還是狗派？

我應該比較屬於狗派，這是因為我跟狗狗相處的時間比較多。成長過程中，我們家養了一隻金毛尋回犬，後來又養了兩隻比熊犬，兩種天淵之別的品種！兩隻比熊犬的的個性也非常不同，一隻聽話、溫順，另外一隻卻非常調皮。

如果變成一隻狗狗或貓咪，會是什麼品種？

應該會是一隻西班牙獵犬之類的品種吧！常常精力充沛、忙東忙西，也有點瘋瘋的，但是忠心耿耿。這個問題拿來問伴侶寵物工作者非常有趣，我總覺得我沒辦法只選一個品種。

每天工作上會用到什麼奇怪的詞彙？

對我們來說不奇怪，不過，像是「等位基因」、「單倍體基因型」、「突變生物體」如果不從事基因排序工作，不會天天聽到這些詞彙。對一般民眾來講，這些名詞聽起來多少有點科幻。如果對這些詞彙有興趣的話，可以 Google 一下喔！

最喜歡工作的哪一部分？

除非是在客服部門工作，一般來說不會看到買我們檢測試劑的客人。所以我很喜歡參加每年辦的克魯夫茨狗展*，很多人以為，會場就像在電視上看到的一樣，但其實會場的攤位有四、五樓那麼多！我們在攤位上，可以看到一般民眾、犬隻繁殖場場主，還有很多飼主。一年裡，就那一次可以看到不同的人，還可以馬上聽到他們對產品的回饋。早上七點半會場就會開始，晚上六點結束，這樣的展覽為期四天。每次結束，都會因講話太多，喉嚨很痛，但是參加那場展覽真的非常享受。

*克魯夫茨狗展是世界知名的狗狗活動，由英國官方育犬協會籌辦，每年於英國舉行。

不當科學家會想做什麼其他職業？

我很喜歡教學，所以應該會當老師。從小到大，我都一直很喜歡科學和數學這兩個科目。雖然讀博士班時寫了好多報告，但我絕對不會當英文老師。我也不能當歷史學家，因為我可能在這方面不會有太多貢獻。我的個性喜歡展望未來，探索未知的事情。