揭開微生物體神秘面紗的專家

給 Dr. Suchodolski 的五個問題



家裡有養寵物嗎？

那當然！家裡有三隻狗，一隻十二歲的德國牧羊犬，一隻波士頓爹利犬，和一隻兩歲的混種狗狗，各種品種都有。波士頓爹利犬和混種狗狗是領養的，德國牧羊犬是從繁殖業者那帶回來的。我們還養了七隻雞，七隻珠雞和一隻二十五歲的派翁尼斯鸚鵡，牠們都相處融洽。每次家裡來一隻新的狗狗，我們都會讓其他動物慢慢適應。雞隻會待在雞舍一陣子，但是鸚鵡可以隨意走動。每隻動物都適應後，就可以正常相處了。我們也喜歡貓咪，只是養了鳥，又沒有圍欄，再養貓就會比較傷腦筋。

家裡誰幫寵物取名字？

那絕對是我家小孩。小孩可以自由為寵物命名，有時候他們取的名字好有創意，讓我們很驚喜，但有時候名字也會非常簡單。我們一直都希望，小孩能跟我們一樣愛護動物，給他們取名字，也能讓他們有參與感。所以，家裡是小孩幫動物取名字。

每天工作用到最奇怪的詞彙是什麼？

沒有一個特別奇怪的詞彙，但是任何跟糞便有關的工作對大眾來說會比較奇怪。對我來說很正常，看到糞便樣本就像看到好菌和健康的微生物基因體。所以每次有人說大便很噁心，我都會很驚訝。一般人是真的覺得大便很噁心，但對實驗室的工作人員來說，糞便是了解微生物基因體的關鍵。我們都知道，微生物基因體為什麼這麼重要。還有另一件對我們來說正常，但大眾覺得很噁心的事，就是糞菌移植。

如果有一支魔法棒，會想為動物改變什麼？

希望新的科學領域可以更簡單易懂，讓研究突飛猛進。醫學要顧及各個方面，尤其是貓犬和腸道疾病的領域，沒有一種簡單的解決方式。我們都想要幫助飼主，一起讓寵物健健康康。像這樣的魔法杖，去哪裡找好呢？

不當科學家，會想做什麼其他職業？

我無法想像自己不當科學家會做什麼，有些同事有點後悔走了這條路，因為他們有其他想學的興趣，但我真的太喜歡我的工作了，回望一切，旅途中的每一步都讓我無比享受。如果時間能倒轉，回到過去，我還是會當科學家，我也不會改變任何的決定。我愛我的工作愛到無藥可救！