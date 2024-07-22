醫師資歷：腸胃科獸醫•動物腸胃健康專家•獸醫師•獸醫博士•美國獸醫內科學會•美國消化系醫學會（會員）
服務機構：德州農工大學小型動物臨床研究腸胃道實驗室
機構所在地：德克薩斯州大學城
揭開微生物體神秘面紗的專家
Dr. Suchodolski 是 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會 其中一位成員，同時也於德州農工大學的小型動物內科腸胃實驗室工作。Dr. Suchodolski 專門研究微生物基因體（微生物基因體是肉眼見不到的微生物生態系統，是構成身體的主要部分，當中含約三十到五十兆個細菌細胞）。此外，博士也研究微生物基因體對幼貓幼犬健康和疾病的關聯，以及飲食、斷奶、抗生素等環境因子對微生物基因體的影響。
動物微生物基因體的運作方式與人類相似，在獸醫領域中，還是很新的科學領域，而且非常複雜。不過，在請教 Dr. Suchodolski 有關微生物叢的問題後，就會了解，伴侶動物的腸胃對整體和長期身體健康的重要性與人類差不多。博士把微生物基因體比喻作一個大型代謝器官，他認為，腸胃不健康是造成貓犬日後生病的主因。
Dr. Suchodolski 對動物剛出生階段的事相當感興趣。所有動物，包括人類，出生時，都是無菌。但是，只有剛出生時是這樣。
出生後，產道微生物和其他環境中的細菌等，就會進入腸道。隨著小動物一天天長大，腸道中的微生物也會跟著改變。例如，接觸新的食物，或是飲食改變時，腸胃就會分泌消化酶分解食物。透過這樣的方式，微生物基因體開始生長。據 Dr. Suchodolski 解釋，一個新生命出生後的八週內，腸道會發生巨大變化，這階段的幼貓幼犬都相當脆弱，容易腸道不適或發炎。相比之下，成年動物腸胃狀況就較為穩定。無論動物哪個階段的腸道問題，都相當受 Dr. Suchodolski 和及團隊重視。
「一個新生命出生後的八週內，腸道會發生巨大變化⋯⋯這階段的幼貓幼犬都相當脆弱，容易腸道不適或發炎。」 — Dr. Suchodolski，腸胃科獸醫師
Dr. Suchodolski 童年在奧地利長大，從小，他就非常喜歡動物。他的祖父母有個農場，每年夏天，他都會到農場和各式各樣的動物相處。即便現在長大了，他在德州的家，也有個不折不扣的動物園，養了各種動物，有些會生蛋、有些會飛、有些會汪汪叫。
Dr. Suchodolski 以微生物基因體和腸胃健康專家的身分，加入幼貓幼犬專家委員會。他願意成為委員，是因為 Royal Canin 一直在科學領域上的耕耘。他表示：「科學可以幫助我們了解幼年時期一些複雜難懂的問題，從不同的觀察中，建立模組。」他認為不同領域的專家齊心為幼貓、幼犬未來的健康努力，能完美發揮每一位專家的長處。
重要時刻
1997年 - 於奧地利維也納獸醫大學畢業
2005年 - 獲德州農工大學頒發獸醫微生物學博士學位
2012年 - 經美國獸醫微生物學家協會免疫學委員認證
給 Dr. Suchodolski 的五個問題
家裡有養寵物嗎？
那當然！家裡有三隻狗，一隻十二歲的德國牧羊犬，一隻波士頓爹利犬，和一隻兩歲的混種狗狗，各種品種都有。波士頓爹利犬和混種狗狗是領養的，德國牧羊犬是從繁殖業者那帶回來的。我們還養了七隻雞，七隻珠雞和一隻二十五歲的派翁尼斯鸚鵡，牠們都相處融洽。每次家裡來一隻新的狗狗，我們都會讓其他動物慢慢適應。雞隻會待在雞舍一陣子，但是鸚鵡可以隨意走動。每隻動物都適應後，就可以正常相處了。我們也喜歡貓咪，只是養了鳥，又沒有圍欄，再養貓就會比較傷腦筋。
家裡誰幫寵物取名字？
那絕對是我家小孩。小孩可以自由為寵物命名，有時候他們取的名字好有創意，讓我們很驚喜，但有時候名字也會非常簡單。我們一直都希望，小孩能跟我們一樣愛護動物，給他們取名字，也能讓他們有參與感。所以，家裡是小孩幫動物取名字。
每天工作用到最奇怪的詞彙是什麼？
沒有一個特別奇怪的詞彙，但是任何跟糞便有關的工作對大眾來說會比較奇怪。對我來說很正常，看到糞便樣本就像看到好菌和健康的微生物基因體。所以每次有人說大便很噁心，我都會很驚訝。一般人是真的覺得大便很噁心，但對實驗室的工作人員來說，糞便是了解微生物基因體的關鍵。我們都知道，微生物基因體為什麼這麼重要。還有另一件對我們來說正常，但大眾覺得很噁心的事，就是糞菌移植。
如果有一支魔法棒，會想為動物改變什麼？
希望新的科學領域可以更簡單易懂，讓研究突飛猛進。醫學要顧及各個方面，尤其是貓犬和腸道疾病的領域，沒有一種簡單的解決方式。我們都想要幫助飼主，一起讓寵物健健康康。像這樣的魔法杖，去哪裡找好呢？
不當科學家，會想做什麼其他職業？
我無法想像自己不當科學家會做什麼，有些同事有點後悔走了這條路，因為他們有其他想學的興趣，但我真的太喜歡我的工作了，回望一切，旅途中的每一步都讓我無比享受。如果時間能倒轉，回到過去，我還是會當科學家，我也不會改變任何的決定。我愛我的工作愛到無藥可救！
「科學幫助我們了解科幼年時期複雜難懂的問題，也能改變未來的健康狀況。」