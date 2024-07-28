資歷:
Dr. Gaillard：藥學及藥理學博士、研發創新專案經理
Dr. Peron：獸醫師暨獸醫學博士、動物行為專家、動物福利委員會資格認證
所屬部門:
Dr. Gaillard：Royal Canin 產品研究團隊／新生及成長組
Dr. Peron：Royal Canin 開發團隊／全球科學支援組
服務地點：法國蒙彼利埃（Montpellier, France）
讓想法成為現實的專家
在 Royal Canin，研發及創新的過程主要分為三階段：產品的研究、開發及實行。在一項專案發展的初期，會由研究團隊親力親為地參與，並進行長期投入。而第二階段的開發團隊，則有如團隊名稱所示，致力於開發由上一個階段所交下來的專案及產品。當上述兩個部門都盡力完成他們階段性的任務後，專案才會移轉至實行的團隊。
Dr. Virginie Gaillard 在 Royal Canin 的研究團隊中，負責領導「新生及成長組」（Birth & Growth）。而獸醫學博士 Franck Peron，則是開發階段的「全球科學支援組」（Global Scientific Support）的一員。兩人曾攜手合作許多專案，並意識到彼此擁有一個共同的夢想——深入了解專家的知識，為新生及幼齡犬隻的健康帶來突破。透過對相同理念的追尋，Dr. Gaillard 和 Dr. Peron 決定將想法付諸行動，進而成立了「 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會」（Royal Canin Puppy & Kitten Expert Board）。此機構的誕生，讓在新生和幼齡寵物健康領域的專家，能夠彼此扶持、與其所屬部門合作，並與獸醫業者一同為貓犬的長期福祉努力。
Dr. Gaillard 既是藥劑師又是藥理學家，最初投身於製藥工業，曾在一家尖端生物科技公司擔任首席藥理學家及實驗室負責人。做為一名獨立學者，她在進入獸醫界以前，於統計、專案管理及臨床實驗上都受過大量培訓。Dr. Gaillard 認為，正是因為她將各個專業融會貫通，如今才能安全、高效率地推動寵物相關的研究項目。至於她的實驗目標，始終是滿足寵物、飼主及專業人員過去未被滿足的需求。
這同時也是 Dr. Peron 所追求的目標。做為全球科學支援組的獸醫師，Dr. Peron 的任務是為 Royal Canin 提出的想法提供科學依據。簡言之，身為一位徹頭徹尾的科學家，他的角色就是負責捍衛產品背後的科學主張。一直以來，Dr. Peron 都想成為一名獸醫，並身兼研究動物或人類行為的行為學家，他對於動物在自然棲息地所產生的行為尤其感興趣。當他在推薦獸醫師加入某項專案時，也會考慮對方是否具備動物行為領域的專業知識。
「我的研究目標：滿足寵物、飼主及專業人員過去未被滿足的需求。」—Dr. Gaillard，藥學及藥理學博士
他們兩位都視自己為「幼貓幼犬專家委員會」的幸福家長。委員會本身就是一項重大挑戰，也是體現真實合作的範例。在成立專家委員會時，他們集思廣益一起精選委員會的專家成員，並發現要從眾多高水平的科學人才中做選擇，是一項既令人興奮又困難重重的任務。他們透過面試及會議，還有聘用技術文件撰寫人員，來支持各項專案計畫。有機會讓各個領域的頂尖專家，針對他們感興趣的話題進行交流及討論，藉此促進全球寵物的未來福祉，不僅振奮人心，更能獲得無限豐富的內容及知識。其中一個重要的研究題目，被稱為 DOHaD（Developmental Origins of Health and Diseases；健康和疾病的發展起源），或稱「發育程序化」（Programming），是一門相當年輕、1980年代才出現的科學。該題目在人類和其他物種的研究都相當豐富，但到目前為止針對寵物的研究仍相對稀少。
他們兩人都希望能聚集來自不同專業領域（如：生殖、新生兒、營養、微生物群、生長及遺傳學等），但都有涉獵發育程序化的專家，讓他們定期聚會、一同討論，使人類的愛貓愛犬能長期受益。
重要時刻
Dr. Gaillard
2006年 - 取得法國里昂克洛德貝爾納大學（Claude Bernard University）心血管藥理學博士
2017年 - 獲得PMP專案管理之國際證照
Dr. Peron
2010年 - 取得法國南泰爾大學神經科學博士
2016年 - 獲得動物福祉委員會資格認證
給 Dr. Peron 的2個問題
您知道自己擁有的職銜代表著什麼含意嗎？
DVM，我認為這個縮寫簡潔而有力，Doctor of Veterinary Medicine，也就是獸醫學醫師。MSc則是我在比較心理學取得的碩士學位；這一個就有點長：Dip ECAWBM(AWSEL)。簡單來說，我是歐洲動物福利與行為醫學學院的外交官，具備動物福利科學、倫理暨法律的第二專業。
如果不當科學家，您會想要做什麼工作？
我想應該會成為舞者。我小的時候上過芭蕾舞課，其實也沒那麼小啦！但後來我不得不在舞蹈學院和「傳統」學校之間做出抉擇。如您所見的，我做出了選擇。但是，舞蹈仍然觸動著我，而且我只要一有機會就會去做，所以它依舊是我生命中的一部分。
給 Dr. Gaillard 的2個問題
你會對打算要領養幼貓或幼犬的人說些什麼？
曾有一位老婆婆諮詢我的藥劑師朋友，表示其4個月大的孫子患有嚴重的胃酸逆流及腸胃不適。交談過程中，藥劑師發現這個孩子從未服用過嬰兒配方奶粉；自出生以來，他只喝過含糖牛奶。甚至，這個孩子前幾天還吃了幾塊切碎的牛排——這件事在沒有牙齒的情況下將會非常艱難，而且為時過早。聽完這些，我猜你的反應會和我及我的藥劑師朋友一樣驚訝，但這就像是給幼貓、幼犬成年飼料是一樣。幼貓及幼犬對於飼料的營養、質地都有特定的需求，飼主應確保牠們攝取的是適合其生命階段的飲食。
若不當科學家，你會想做什麼？
我認為我現在所做的事，就是我命中唯一的道路。但如果稍微假想一下，我很想成為一名歌手或花藝師，這兩個職業都能讓一個人去表達其創造性的一面。不過，因為我唱歌不是特別好聽，我也一點都不喜歡動手做的工作⋯⋯所以我才是一名科學家！假使我不得不回到過去重新選擇一次，我並不會改變任何事情。我對我的職涯一直感到非常滿意，也很開心我們正在為全世界的貓狗帶來不同凡響的改變。
「我希望我能賦予貓犬以說話表達需求及情感的能力。」
— Dr. Peron，獸醫學博士