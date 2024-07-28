給 Dr. Peron 的2個問題



您知道自己擁有的職銜代表著什麼含意嗎？

DVM，我認為這個縮寫簡潔而有力，Doctor of Veterinary Medicine，也就是獸醫學醫師。MSc則是我在比較心理學取得的碩士學位；這一個就有點長：Dip ECAWBM(AWSEL)。簡單來說，我是歐洲動物福利與行為醫學學院的外交官，具備動物福利科學、倫理暨法律的第二專業。

如果不當科學家，您會想要做什麼工作？

我想應該會成為舞者。我小的時候上過芭蕾舞課，其實也沒那麼小啦！但後來我不得不在舞蹈學院和「傳統」學校之間做出抉擇。如您所見的，我做出了選擇。但是，舞蹈仍然觸動著我，而且我只要一有機會就會去做，所以它依舊是我生命中的一部分。

給 Dr. Gaillard 的2個問題





你會對打算要領養幼貓或幼犬的人說些什麼？

曾有一位老婆婆諮詢我的藥劑師朋友，表示其4個月大的孫子患有嚴重的胃酸逆流及腸胃不適。交談過程中，藥劑師發現這個孩子從未服用過嬰兒配方奶粉；自出生以來，他只喝過含糖牛奶。甚至，這個孩子前幾天還吃了幾塊切碎的牛排——這件事在沒有牙齒的情況下將會非常艱難，而且為時過早。聽完這些，我猜你的反應會和我及我的藥劑師朋友一樣驚訝，但這就像是給幼貓、幼犬成年飼料是一樣。幼貓及幼犬對於飼料的營養、質地都有特定的需求，飼主應確保牠們攝取的是適合其生命階段的飲食。

若不當科學家，你會想做什麼？

我認為我現在所做的事，就是我命中唯一的道路。但如果稍微假想一下，我很想成為一名歌手或花藝師，這兩個職業都能讓一個人去表達其創造性的一面。不過，因為我唱歌不是特別好聽，我也一點都不喜歡動手做的工作⋯⋯所以我才是一名科學家！假使我不得不回到過去重新選擇一次，我並不會改變任何事情。我對我的職涯一直感到非常滿意，也很開心我們正在為全世界的貓狗帶來不同凡響的改變。