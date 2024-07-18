證書: 獸醫學博士 • 生物繁殖、環境、表觀遺傳學與發展(BREED)研究單位主管
根據地: 法國國家農業食品與環境研究院(INRAE)
所在地: 法國茹伊昴若薩斯
協助創造新科學的專家
協助創造新科學的專家
Dr. Pascale Chavatte-Palmer 是一位獸醫師，同時也是我們幼貓幼犬專家委員會的顧問成員。自2020年以來，她在法國負責帶領一間擁有90位以上研究人員的實驗室。她熱情專注，帶著多年來研究動物懷孕與胎盤健康的經驗，加入 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會。
自從 Dr. Chavatte-Palmer 有記憶起，她就想從事與動物相關的工作。自獸醫學校畢業後，Dr. Chavatte-Palmer 就領悟到相比於獸醫臨床實務，她更想做的是相關研究部分。研究工作更符合她求知若渴的本質。
在獸醫學校的最後階段，她選擇在英格蘭紐馬克特接受 Dr. Peter Rossdale (著名獸醫師及馬科母胎醫學先驅領導者之一)的培訓實習課程。
關鍵性時刻? Dr. Chavatte-Palmer 照料的第一隻幼馬在牠出生三日後去世了。牠的狀況本就不是很好，但這對年輕的實習獸醫師造成極大衝擊，她為了這件很傷心。然而 Dr. Rossdale 不是輕聲安慰她，而是大聲說：「好了，我們現在沒有辦法多做什麼 - 但是讓我們看看到底發生了什麼問題！」他們一同前往驗屍室，嘗試找出造成幼馬死亡的原因。午夜時分，Dr. Chavatte- Palmer 突然醒過來。當時，Dr. Rossdale 在歐洲擁有其中一間最大的新生馬匹診所，同時亦有執行馬匹的母胎醫學研究。這項首創研究對 Dr. Chavatte- Palmer 而言極具意義，因此，當她畢業後，便回到 Dr. Rossdale 的診所，成為一位從事臨床實務與研究工作的實習獸醫師。
某一天，Dr. Rossdale 致電邀請 Dr. Chavatte-Palmer 到倫敦皇家學院參與一場由人類流行病學專家 - David Barker 主講的演講。Barker 創造了"健康與疾病的發育起源" (DOHaD理論)這個專有名詞，同時也是這個研究領域的始創者。該理論在當時極具爭議，因為太多未知的事。但他的演講非常有說服力。在演講結束時，Dr. Rossdale 向 Dr. Chavatte-Palmer 說到：「如果這現象對人類而言是真的，它一定也適用於馬匹身上。」從此以後，這就成為她的座右銘。如果可以在人類身上觀察到這個現象，那麼它也應該非常適用於其他物種身上，如:貓犬身上。
「如果可以在人類身上觀察到，那麼它應該同樣適用於貓犬身上。」- Dr. Chavatte-Palmer，獸醫學博士
她在佛羅里達州擔任住院醫師實習長達二年，針對貓、狗、牛、與馬等所有物種的繁殖進行臨床實務、教學與研究。隨後，她在英國劍橋大學花了三年半的時間，跟著 Dr. Rossdale 攻讀博士學位。學期結束後，Dr. Chavatte-Palmer 便帶著博士學位回到了法國。 她堅信物種間的比較生理學與病理學是找出適用於所有物種之開創性方案的其中一項關鍵。自2008年以來，在 INRAE 管理研究團隊的經驗，讓 Dr. Chavatte-Palmer 有機會與多位擁有數種動物模型背景的科學、醫學或獸醫研究人員共事。她自己的研究興趣在於了解胎盤 - 胎兒與母親之間具高度適應性的物質交換器官 - 可協助輕減母體環境的影響。當所有數據皆為正常時，胎盤可保護胎兒; 但偶爾，它反而會傷害到胎兒。Dr. Chavatte-Palmer 相信如果能夠找到生物指標的話，如同人類體內的一些生物指標，或許我們就能在懷孕出現問題時從胎盤層面介入以實際改善後代健康。 Dr. Chavatte-Palmer DOHaD 專家身份加入委員會 - 她針對貓科動物與犬科動物的生理學提出完全不同的觀點，同時也是因為這項觀點讓她加入此團隊。它能為全世界的寵物 - 及寵物飼主 - 帶來完全嶄新且不同的結果。
重要時刻
1990年 - 在佛羅里達大學獸醫醫學院開始為期二年的動物繁殖學(Animal Reproduction)住院醫師實習
1996年 - 在英國劍橋大學取得馬匹懷孕相關內分泌學 PhD 學位
2008年 - 於法國INRA創造屬於她自己且著重於懷孕與 DOHaD (健康與疾病的發育起源)的團隊
5個關於 Chavatte-Palmer 博士的問題
您是一位愛狗人士還是愛貓人士?
我們擁有4隻貓及4隻狗，所以我應該可以說我是一位愛狗人士，也是一位愛貓人士。我們生活在一個擁有18匹馬及好幾隻母雞的農場裡，所以我也是一位愛馬及愛雞之人! 我的夢想是擁有一個有所有我想要的動物的農場，而那就是我們現在生活的農場。所有的貓狗都是被收養的流浪動物，除了其中一隻狗不是。多年前我在朋友家中看到一隻伯恩山犬就愛上牠了，所以我就養了一隻伯恩山犬。牠的名字就叫做 Peach。
如果您有一支魔法棒的話，您想為動物做出什麼改變?
不論是什麼動物，我都希望牠們是被適當的繁殖及妥善飼養的，同時就科學層面而言，能夠處於一個確保牠們有良好福祉，而且能夠如實呈現自己。這不就是好的定義嗎?
您每天最奇怪的工作是什麼?
我認為是 DOHaD。用英文來說，它指是的健康與疾病的發育起源，而用法文來說，它應該是 Les origines développementales de la santé et des maladies，或 ODSEM。但我們稱它為 DOHaD。
如果您有四隻腳的話，您會是什麼品種或物種?
我唯一的選擇是想成為像我的這隻伯恩山犬 - Peach 一樣，這麼友善與美麗。每一個人都愛我且照顧我。我會為人們帶來快樂，同時也是一隻愉快且無憂無慮的狗狗。當然，我就不會做研究 - 畢竟我是一隻未經過訓練要成為科學家的狗!
如果您不是一位科學家的話，您會做什麼?
我可以說我想成一位臨床獸醫嗎? 我就是非常喜愛動物。除此之外，我可能會成為一位廚師。毫無疑問地，為了發明、創造及消遣，以及追尋調味料的完美應用…實驗並與人們共享我的發現…多麼有趣啊! 這不就是我現在跟我的團隊在做的事一樣，不同的只是這會在廚房裡進行而已。
「物種間比較生理學與病理學是找出適用於所有物種之開創性方案的關鍵之一。」