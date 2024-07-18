關鍵性時刻? Dr. Chavatte-Palmer 照料的第一隻幼馬在牠出生三日後去世了。牠的狀況本就不是很好，但這對年輕的實習獸醫師造成極大衝擊，她為了這件很傷心。然而 Dr. Rossdale 不是輕聲安慰她，而是大聲說：「好了，我們現在沒有辦法多做什麼 - 但是讓我們看看到底發生了什麼問題！」他們一同前往驗屍室，嘗試找出造成幼馬死亡的原因。午夜時分，Dr. Chavatte- Palmer 突然醒過來。當時，Dr. Rossdale 在歐洲擁有其中一間最大的新生馬匹診所，同時亦有執行馬匹的母胎醫學研究。這項首創研究對 Dr. Chavatte- Palmer 而言極具意義，因此，當她畢業後，便回到 Dr. Rossdale 的診所，成為一位從事臨床實務與研究工作的實習獸醫師。

某一天，Dr. Rossdale 致電邀請 Dr. Chavatte-Palmer 到倫敦皇家學院參與一場由人類流行病學專家 - David Barker 主講的演講。Barker 創造了"健康與疾病的發育起源" (DOHaD理論)這個專有名詞，同時也是這個研究領域的始創者。該理論在當時極具爭議，因為太多未知的事。但他的演講非常有說服力。在演講結束時，Dr. Rossdale 向 Dr. Chavatte-Palmer 說到：「如果這現象對人類而言是真的，它一定也適用於馬匹身上。」從此以後，這就成為她的座右銘。如果可以在人類身上觀察到這個現象，那麼它也應該非常適用於其他物種身上，如:貓犬身上。

「如果可以在人類身上觀察到，那麼它應該同樣適用於貓犬身上。」- Dr. Chavatte-Palmer，獸醫學博士

她在佛羅里達州擔任住院醫師實習長達二年，針對貓、狗、牛、與馬等所有物種的繁殖進行臨床實務、教學與研究。隨後，她在英國劍橋大學花了三年半的時間，跟著 Dr. Rossdale 攻讀博士學位。學期結束後，Dr. Chavatte-Palmer 便帶著博士學位回到了法國。 她堅信物種間的比較生理學與病理學是找出適用於所有物種之開創性方案的其中一項關鍵。自2008年以來，在 INRAE 管理研究團隊的經驗，讓 Dr. Chavatte-Palmer 有機會與多位擁有數種動物模型背景的科學、醫學或獸醫研究人員共事。她自己的研究興趣在於了解胎盤 - 胎兒與母親之間具高度適應性的物質交換器官 - 可協助輕減母體環境的影響。當所有數據皆為正常時，胎盤可保護胎兒; 但偶爾，它反而會傷害到胎兒。Dr. Chavatte-Palmer 相信如果能夠找到生物指標的話，如同人類體內的一些生物指標，或許我們就能在懷孕出現問題時從胎盤層面介入以實際改善後代健康。 Dr. Chavatte-Palmer DOHaD 專家身份加入委員會 - 她針對貓科動物與犬科動物的生理學提出完全不同的觀點，同時也是因為這項觀點讓她加入此團隊。它能為全世界的寵物 - 及寵物飼主 - 帶來完全嶄新且不同的結果。