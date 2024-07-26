Dr. Villaverd 出生於巴賽隆拿一個阿根廷家庭，曾於戴維斯加利福尼亞大學擔任住院醫生，現居愛爾蘭。這樣豐富、多元的人生閱歷，讓她做每件事都能保持開放心態。她發現，不同文化對待寵物、看待寵物的方式都不同，對寵物的依賴程度也不一樣。Dr. Villaverd 說，現在很少有事情會嚇到她，這在臨床工作上，無疑是一好事。

「科學幫助我們做出正確、明智的決定。」

— Dr. Villaverd，寵物營養學專家

從小到大，Dr. Villaverd 養過多隻貓咪，且經常領養年紀較大的老貓。她知道，年長的貓咪比較難被領養，而她覺得自己很幸運有充裕的資源照顧牠們。年紀較大的貓咪性格已定，Dr. Villaverd 很喜歡這種原樣子的感覺，喜歡一隻很清楚自己個性的貓咪。她很清楚，困難的是要接受一隻剛認識的貓咪可能無法陪伴自己太耐。但她經常說，這些年紀比較大的寵物，也總要有人來愛護吧。Dr. Villaverd 養過三隻老貓，雖然是獸醫，但是面對離別，不論受過多少訓練，都一樣艱難。

即便 Dr. Villaverd 受過專業訓練，有些事情她也無法改變。因為每一隻寵物幼齡時期的狀態，對往後的一生都有直接影響。各個寵物領域的專家都很明白，動物成長階段的營養攝取狀況會對動物的一生有直接影響。正因她在貓犬營養管理方面有豐富的臨床經驗，才答應加入 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會。她很期待與其他專家合作，其中幾位過去就曾共事了。她的目標是什麼呢？那就是貓犬一出生，就提供完整的精準營養，提升生活品質。

