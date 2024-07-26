醫師資歷：獸醫學系學士・
寵物營養學專家・經美國及歐洲認證獸醫營養師
服務機構： 於寵物營養公司擔任臨床營養學顧問
機構所在地：愛爾蘭科克郡
專注寵物健康飲食的專家
Dr. Cecilia Villaverde 是幼貓幼犬專家委員會的顧問委員，專攻寵物營養學。Dr. Villaverde 專門研究不同寵物生命階段的營養需求。她的目標非常清楚，就是致力找尋最佳營養方案，並預防疾病，幫助貓犬健康地活得更長命。
2000年，Dr. Villaverd 於巴塞隆拿自治大學畢業。當時，她已很清楚自己想要做研究。她對寵物營養非常感興趣，也被「飲食決定我們的樣子」的概念吸引。一開始，她不知道該研究家禽還是小型寵物好。後來，便決定研究後者。Dr. Villaverd 專攻肥胖以及重症營養學研究，現在全心投入臨床工作，分別於三間診所提供診症服務，目前也在2017年自己創立的顧問公司為寵物看診。每當獸醫遇到棘手的病例，需要不同角度的專業見解時，就會請教 Dr. Villaverd。不管身在何處，她都可以協助，因為她研究的就是化驗結果以及疾病史。Dr. Villaverd 的主要身份就是科學家。「科學能幫助我們確認知識正確無誤，替寵物做出正確明智的決定，為牠們的生活帶來正面影響。」
Dr. Villaverd 出生於巴賽隆拿一個阿根廷家庭，曾於戴維斯加利福尼亞大學擔任住院醫生，現居愛爾蘭。這樣豐富、多元的人生閱歷，讓她做每件事都能保持開放心態。她發現，不同文化對待寵物、看待寵物的方式都不同，對寵物的依賴程度也不一樣。Dr. Villaverd 說，現在很少有事情會嚇到她，這在臨床工作上，無疑是一好事。
「科學幫助我們做出正確、明智的決定。」— Dr. Villaverd，寵物營養學專家
從小到大，Dr. Villaverd 養過多隻貓咪，且經常領養年紀較大的老貓。她知道，年長的貓咪比較難被領養，而她覺得自己很幸運有充裕的資源照顧牠們。年紀較大的貓咪性格已定，Dr. Villaverd 很喜歡這種原樣子的感覺，喜歡一隻很清楚自己個性的貓咪。她很清楚，困難的是要接受一隻剛認識的貓咪可能無法陪伴自己太耐。但她經常說，這些年紀比較大的寵物，也總要有人來愛護吧。Dr. Villaverd 養過三隻老貓，雖然是獸醫，但是面對離別，不論受過多少訓練，都一樣艱難。
即便 Dr. Villaverd 受過專業訓練，有些事情她也無法改變。因為每一隻寵物幼齡時期的狀態，對往後的一生都有直接影響。各個寵物領域的專家都很明白，動物成長階段的營養攝取狀況會對動物的一生有直接影響。正因她在貓犬營養管理方面有豐富的臨床經驗，才答應加入 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會。她很期待與其他專家合作，其中幾位過去就曾共事了。她的目標是什麼呢？那就是貓犬一出生，就提供完整的精準營養，提升生活品質。
重要時刻
2005年 - 獲得動物科學博士學位，專攻家禽營養領域
2007年 - 參與加利福尼亞大學戴維斯分校的小型動物臨床營養學住院醫師計劃
2008年 - 於英國營養學雜誌刊登兩篇貓科肥胖相關論文，其中一篇論文為第一作者
給 Dr. Villaverde 的五個問題
比較偏狗派還是貓派？
我很愛狗狗，但我絕對是貓派。
一個人可以同時是狗派也是貓派，但是跟這兩種動物的相處的方式非常不同，生活方式也非常不一樣。我沒有辦法好好照顧狗狗，因為我常常要到海外工作，這樣對牠們來說也不公平。但我必須承認，我非常喜歡貓咪的個性。
最喜歡的貓咪和狗狗的名字是什麼？
我一直都想養一隻叫Crowley的貓，Mr. Darcy這個名也不錯。Mittens 這個名字，非常適合貓咪。不過要貓如其名，貓咪腳上要像戴了手套一樣，腳掌和身體要是不同顏色。我好友的貓咪叫Orange，這個名字我也很喜歡。這樣就四個名字了。現在還想不到第五個，想到再告訴你！
飼主最常問的問題是什麼？
應該是「餵什麼食物最好？」營養方面的迷思數不勝數，多到讓人無所適從。不過，飼主永遠都想給寵物最好的，我也一樣，而我能做的就是傾聽。所以，我會很認真傾聽。聽完，才會給專業意見。
每天工作上遇到最奇怪的詞彙是什麼？
應該是肌少症。我覺得字的根由很有趣，但是不喜歡它代表的意思。希臘文中，sacro 代表「肌肉」，penia 直翻就是「減少」，意思就是肌肉量隨著年齡增長而減少。貓犬以及人類變老，肌肉量也會減少。我們一直都在尋找能夠延緩肌肉量減少的方式。
如果不當科學家，會想做什麼其他職業？
圖書館館理員。閱讀可說是我的第一個嗜好。小時候的我很內向，很難交到朋友，所以我常去圖書館看書，花了非常多時間泡在圖書館，還會幫忙圖書館員做事。我現在話還是不多，但是講到一本好書，對任何人都能滔滔不絕分享。
「任何寵物幼齡階段的狀態，都會直接影響牠們的ㄧ生。」
— Dr. Villaverde，寵物營養學專家