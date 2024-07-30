深信馬匹可以幫助犬貓的專家

蓋里・英格蘭教授是法國皇家幼貓幼犬專家委員會的成員，是獸醫、同時也是諾丁漢大學獸醫與科學學院的創院院長。英格蘭教授非常熱愛研究、教學和實務操作，怎麼也選不出哪一個是他的最愛。他不僅是諾丁漢獸醫學院的院長，每週還會撥出一天，做臨床實務，其他時間都在教書，所以他自嘲是兼職獸醫師。一天有那麼多個鐘頭，不如好好利用吧！

教授的職涯中，看過不同物種形形色色的生育及新生動物病例。跨物種實作非常有趣，從中可以了解不同物種間相似或相異之處。英格蘭教授認為，一種物種的研究也可以幫助到另一種物種。即便物種間完全沒有相似之處，還是可以把一種物種身上學到的生理知識，應用於另一物種上。而如果因為一些原因，某一類動物被認為很有價值，相關深度研究的經費也會變多。