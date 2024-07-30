教授資歷：獸醫・比較獸醫生殖學教授
服務機構：諾丁漢大學獸醫與科學學院
服務機構地點：英格蘭莱斯特郡
深信馬匹可以幫助犬貓的專家
蓋里・英格蘭教授是法國皇家幼貓幼犬專家委員會的成員，是獸醫、同時也是諾丁漢大學獸醫與科學學院的創院院長。英格蘭教授非常熱愛研究、教學和實務操作，怎麼也選不出哪一個是他的最愛。他不僅是諾丁漢獸醫學院的院長，每週還會撥出一天，做臨床實務，其他時間都在教書，所以他自嘲是兼職獸醫師。一天有那麼多個鐘頭，不如好好利用吧！
教授的職涯中，看過不同物種形形色色的生育及新生動物病例。跨物種實作非常有趣，從中可以了解不同物種間相似或相異之處。英格蘭教授認為，一種物種的研究也可以幫助到另一種物種。即便物種間完全沒有相似之處，還是可以把一種物種身上學到的生理知識，應用於另一物種上。而如果因為一些原因，某一類動物被認為很有價值，相關深度研究的經費也會變多。
馬匹就是很棒的例子。英格蘭教授過去曾經營馬匹生殖診所，他認為這長達十二年中累積的經驗，可以幫助犬科動物。教授解釋道：「賽馬可以創造的潛在價值很高，所以很多研究和經費都投注於純種馬匹生殖的相關領域，因此，新生幼馬照護相關的研究非常超前。我們可以從這些豐富的知識中學習，並思考如何運用於犬貓這類的小型動物身上。」
英格蘭教授是英國導盲犬協會的首席獸醫師，這個協會專門幫助全盲或低視能者提升行動力，而教授的職責，就是以獸醫師的專業的角度出發，監督協會的育種計畫，並與其他獸醫合作、接洽。英國導盲犬協會的育種計畫為全球最大的育種計畫之一，每年會育種多達一千五百隻幼犬。
「我們可以把一種物種身上學到的生理知識，應用於另一物種上。」
— 英格蘭教授，獸醫師
對英格蘭教授來說，能提供法國皇家幼犬幼貓專家委員會專業且宏觀的看法，是件意義非凡的事。而他也特別好奇，孕期營養如何影響胎中幼犬整體健康和每隻幼犬的存活率。他說：「人類和很多物種都會受孕期營養的影響，孩子的樣子是媽媽吃出來的。餵給懷孕犬貓媽媽等雌性動物的食物，都會影響胎中犬貓的健康。」另外，環境化學物質對生殖系統的影響，也是英格蘭教授與其團隊研究的一大推力。他們也發表過論文，探討環境化學物質對細胞功能和動物生殖系統的影響，論文的貢獻相當寶貴，能幫助專家即早發現問題，並儘速解決。若能更深入瞭解問題，團隊便能想辦法解決。
英格蘭教授持續傳授獸醫這門學問，因為其中知識，大多物種都能適用。只要能幫助犬貓活得更健康，那麼一天就沒有白活。
重要時刻
1986年 - 以獸醫身份由倫敦大學皇家獸醫學院畢業
1990年 - 獲頒犬科生殖博士學位
1996年 - 成為皇家獸醫外科學院的動物生殖專家
2015年 - 被指派為諾丁漢大學獸醫與科學學院創院院長
給英格蘭教授的五個問題
你比較偏狗派還是貓派？
我從小跟狗狗一起長大，所以應該算是狗派。講是這樣講，但我們家也都有養貓咪。我們領養過很多隻退役導盲犬，大部分都是黃金獵犬。目前排在候補名單，等待領養中。我覺得貓咪和狗狗之間的互動很有趣，家裡有一隻貓和一隻狗，才算是一個完整的家。現在家裡面養了一隻豹貓叫托寶(Turbo)。
學生最常問什麼問題？
最常聽到的問題就是：「為什麼？」我超喜歡他們這樣問，這真的是最棒的問題了。代表學生有在聽、有興趣、很專心，想知道更多細節。最優秀的學生上課時很有好奇心，離開學校後，也會持續保有好奇心。
自己最棒的特質是什麼？
我覺得自己有從不同角度看待事情的能力。我喜歡質疑已被接受的答案，也喜歡嘗試問一些不一樣的問題，其實就是激發思考。「去了解一下為什麼這方式可行，應該很有趣吧？可以想想是不是只有這種做法？」我很愛反問學生問題。
每天工作用到最奇怪的詞彙是什麼？
無精症。這個詞用英文發音真的很有趣，而他的意思是，精液樣本當中，完全沒有精子。這個字不會出現在歌詞中，除非是英國超現實幽默表演團體，蒙提·派森寫出來的才有可能！
不當科學家，會想做什麼其他職業？
如果可以當澳洲搖滾樂團AC/DC的吉他手，那就太完美了。我現在也玩樂團，真的非常享受。我愛音樂，而且非常喜歡彈吉他。之前封城，晚上都不出門，在家就會打開Netflix，把電吉他導線拔掉，才不會吵到人。然後，我會坐在沙發上彈吉他，假裝我是美國搖滾樂團槍與玫瑰的吉他手史萊許。真的超級好玩！
「餵食懷孕雌性動物的食物皆會影響到胎中幼崽的健康。」
— 英格蘭教授，獸醫師