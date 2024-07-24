守護動物媽媽及初生動物的專家
Prof. Chastant 是 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會成員之一，也是法國土魯斯獸醫學院繁育學教授。成為國立獸醫學院繁育學教授以前，她於巴黎近郊阿爾福特富有盛名的獸醫學院任教。Prof. Chastant 和另一位幼貓幼犬專家委員會成員—— Dr. Chavatte，皆畢業於該獸醫學院。Prof. Chastant 說，自己是徹頭徹尾的工作狂，一心一意守護剛出生至兩個月大的幼貓幼犬健康。
Prof. Chastant 的父母說，她六歲就決定要成為獸醫，她的曾祖父也是獸醫。她小小年紀就對生育方面的知識充滿好奇，當她知道兩個細胞居然可以結合，形成完整、複雜的生物體，成為一個生命，就被深深吸引。她合理推論，因為初生動物非常脆弱，研究如何讓牠們出生時更順利，會相當有意義，也會相當有趣。
過去，有關寵物健康的研究不多，雖然目前相關研究發展已有顯著起色，但學生對這個範疇還是都相當驚訝。正如 Prof. Chastant 所說，除非一種動物有經濟價值，不然科學家不會花研究經費在牠們身上。所以，許多小牛、小馬的相關知識，早在多年以前就非常超前，但寵物生育和初生動物的健康知識卻相當落後。目前，這些奇妙的動物已獲應有的重視，而在貓犬方面的醫學及手術知識亦已接近人類醫學的程度，但相比之下，剛出生幾天或幾週的貓犬知識卻極度缺乏。
Prof. Chastant 表示，目前，越來越多貓犬生育及初生領域的專家，開始重視懷孕貓犬的母體健康。貓犬生育需要好好規劃，包括孕前基因分析，了解貓犬母體基因有無異常，也須確保孕前母體動物的健康和體型適合受孕。此外，懷孕期間，也要持續追蹤母貓母犬的飲食和各種狀況。Prof. Chastant 認為，這樣才能確保幼貓幼犬出生都非常健康。
「追蹤母體狀況才是確保幼犬幼貓一出生就非常健康的方式。」— Prof. Chastant，獸醫繁育學教授
也因為想確保幼貓幼犬的健康，Prof. Chastant 才加入 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會。委員會的七位專家各有不同專長，Prof. Chastant 相當清楚自己在委員會中扮演的角色。一方面，她有臨床經驗，又是獸醫，有很多照顧初生貓犬的經驗，其中也包括緊急醫療照護服務。另一方面，Prof. Chastant 因為和貓犬繁殖業者合作，所以創立初生動物應用研究組。成立的目的有兩個，其一，增加初生動物生理及病理方面的知識。Prof. Chastant 表示，體型如此嬌小的動物不易研究，所以目前為止，相關研究團隊非常少；其二，提供飼主更多有關幼貓幼犬的工具及知識，提升並維持寵物長期的健康。這兩個目標，也是專家委員會的目標。
另一位委員會成員 Dr. Chavatte 已與 Prof. Chastant 相識多年。二人一同研究犬科胎盤與幼犬體重之間的關係。她的研究組也開始與另一位委員會專家，Dr. Suchodolski 合作。透過 Dr. Suchodolski在寵物微生物叢的專業知識，了解幼犬出生後，腸道菌群生長情形。Prof. Chastant 認為，專家委員會是得力的夥伴，可透過提倡「有健康動物媽媽，才有健康初生寶寶」的概念，幫助世界各地寵物提升生活品質。Prof. Chastant 認為，Royal Canin在 多國都有據點，且非常活躍，可以創造的影響力極大，內部的科學家，和以實證為主的策略，引領組織向前邁進。而其科學研究的結果，也能幫助研究組，獸醫師、繁殖業者和飼主齊心推動政策。
Prof. Chastant 辦公桌前的牆上，貼著偶像 Marie Curie 的照片，也就是推動她繼續前進、開拓新道路的靈感來源。教授表示：「Marie Curie 一開始經常受挫，但她還是成為史上第一位獲得諾貝爾獎的女性。她顛覆傳統，勇於挑戰未知領域，說她是位非常傑出的科學家並不為過。」這番話提醒我們，擇善固執的力量。
給 Prof. Chastant 的五個問題
個人可以同時是貓派又是狗派嗎？
有些人什麼動物都愛，任何動物都可以讓他們很開心。這類的人會養兩條狗、三隻貓、一隻海鬣蜥、四隻寵物鼠，花園裡還會有一匹馬。但大部分的人，就算有兩種寵物，還是會比較偏好其中一種動物，喜歡貓咪和狗狗的，是兩種不同的人，這純屬個人意見！
你養過幾隻狗？
我養過三隻狗。第一隻是母的金毛曲架犬，叫 Otcho，脾氣不太好，但我是牠的主人，我們也相處融洽。Otcho 是我第一隻狗，之後，我養了兩隻大丹犬。其中一隻小名叫 Fégor，全名 Belphégor，是繁殖業者幫牠取名的。牠在 F 年出生。在法國，每一年都有一個代表字母，而我們也會以字母為那年出生的狗狗命名，所以牠的第一個字才會是F開頭。另一隻狗狗叫 Magellan，常常出現在獸醫學院的走廊。
能多談談大丹犬 Magellan 的事嗎？
Magellan 每天跟我一起上班。哪個工作場所最適合帶狗狗上班？不就是獸醫學院嗎？因為長得像頭小牛，常常讓學生開懷大笑。當時我也在教牛隻生育及手術的課程，所以帶牠出現再適合不過。Magellan 會跟我一起到馬房，牠坐在牛的後面，靜靜盯著牠們看，靜靜等待。牛也會保持安靜，對 Magellan 也一樣非常好奇。可能因為牠們覺得 Magellan 長得很像小牛吧？在學校時，Magellan 也會看著馬匹經過，其他時間牠就在我辦公室。牠很歡迎訪客，每次一有人進來，就會立刻坐起來，訪客通常都會嚇一跳，因為大丹犬雖然友善，但體型真的很大。我171公分，但狗狗的頭頂大約到我的胸口。而且當時 Magellan 應該有七十公斤，超大隻，體型龐大且個性活潑外向。
如果妳是狗狗或貓咪，會是什麼品種？
應該會是一隻中型的史納沙。牠們有趣又特別，而且沒有攻擊性，史納沙個性鮮明，而且很清楚自己要什麼。如果有需要動腦的工作，史納沙一定急切地想試試。史納沙配合度高，也很聽話。我真的把自己形容成一條狗了⋯⋯我很喜歡與人合作，一起做事，但也是有個限度。而且，我也很有自己的想法。所以，我應該會是一隻史納沙。
不當科學家，會想做什麼其他職業？
我以前讀書時，要先通過一門考試才可以讀獸醫系。當時我心想，如果沒通過考試，總得想點可以做的事。但我還能做什麼？第一個想法是當婦科醫生，這樣就可以執行產科手術，相同領域，只是名稱不同。第二個想法是當森林工程師，就是一份管理森林的工作。我一定會很喜歡那份工作，要是真的這麼選擇，結果也會完全不一樣。
「專家委員會是得力的夥伴，可幫助世界各地寵物提升生活品質。」
— Prof. Chastant，獸醫繁育學教授