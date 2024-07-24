守護動物媽媽及初生動物的專家

過去，有關寵物健康的研究不多，雖然目前相關研究發展已有顯著起色，但學生對這個範疇還是都相當驚訝。正如 Prof. Chastant 所說，除非一種動物有經濟價值，不然科學家不會花研究經費在牠們身上。所以，許多小牛、小馬的相關知識，早在多年以前就非常超前，但寵物生育和初生動物的健康知識卻相當落後。目前，這些奇妙的動物已獲應有的重視，而在貓犬方面的醫學及手術知識亦已接近人類醫學的程度，但相比之下，剛出生幾天或幾週的貓犬知識卻極度缺乏。

Prof. Chastant 表示，目前，越來越多貓犬生育及初生領域的專家，開始重視懷孕貓犬的母體健康。貓犬生育需要好好規劃，包括孕前基因分析，了解貓犬母體基因有無異常，也須確保孕前母體動物的健康和體型適合受孕。此外，懷孕期間，也要持續追蹤母貓母犬的飲食和各種狀況。Prof. Chastant 認為，這樣才能確保幼貓幼犬出生都非常健康。

「追蹤母體狀況才是確保幼犬幼貓一出生就非常健康的方式。」

— Prof. Chastant，獸醫繁育學教授

也因為想確保幼貓幼犬的健康，Prof. Chastant 才加入 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會。委員會的七位專家各有不同專長，Prof. Chastant 相當清楚自己在委員會中扮演的角色。一方面，她有臨床經驗，又是獸醫，有很多照顧初生貓犬的經驗，其中也包括緊急醫療照護服務。另一方面，Prof. Chastant 因為和貓犬繁殖業者合作，所以創立初生動物應用研究組。成立的目的有兩個，其一，增加初生動物生理及病理方面的知識。Prof. Chastant 表示，體型如此嬌小的動物不易研究，所以目前為止，相關研究團隊非常少；其二，提供飼主更多有關幼貓幼犬的工具及知識，提升並維持寵物長期的健康。這兩個目標，也是專家委員會的目標。

另一位委員會成員 Dr. Chavatte 已與 Prof. Chastant 相識多年。二人一同研究犬科胎盤與幼犬體重之間的關係。她的研究組也開始與另一位委員會專家，Dr. Suchodolski 合作。透過 Dr. Suchodolski在寵物微生物叢的專業知識，了解幼犬出生後，腸道菌群生長情形。Prof. Chastant 認為，專家委員會是得力的夥伴，可透過提倡「有健康動物媽媽，才有健康初生寶寶」的概念，幫助世界各地寵物提升生活品質。Prof. Chastant 認為，Royal Canin在 多國都有據點，且非常活躍，可以創造的影響力極大，內部的科學家，和以實證為主的策略，引領組織向前邁進。而其科學研究的結果，也能幫助研究組，獸醫師、繁殖業者和飼主齊心推動政策。



Prof. Chastant 辦公桌前的牆上，貼著偶像 Marie Curie 的照片，也就是推動她繼續前進、開拓新道路的靈感來源。教授表示：「Marie Curie 一開始經常受挫，但她還是成為史上第一位獲得諾貝爾獎的女性。她顛覆傳統，勇於挑戰未知領域，說她是位非常傑出的科學家並不為過。」這番話提醒我們，擇善固執的力量。