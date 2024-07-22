教授資歷： Royal Canin 小型動物醫學教授，小型動物內科醫學專科醫師
服務機構：利物浦大學生命科學暨醫學研究所及獸醫學院
服務機構地點：英格蘭維拉爾半島
* Royal Canin 自2004年開始資助傑曼教授在利物浦的學術研究。
深信「預防是最好的治療」的專家
有很多頭銜，他是 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會的成員，且於英國利物浦大學小型動物醫學系任教，還是歐洲內科獸醫學院及皇家獸醫外科學院認證的內科專科獸醫。Prof. German 身兼多職，是獸醫、教育家，同時也是科學家。他本人認為，自己身兼三職時，狀態是最好的。
Prof. German 擔任小型動物內科醫學專科醫生，已有近二十年時間，走過一切的路，都引領他走向一個特殊的領域——比較肥胖生物學。至今，他對這領域依舊滿腔熱忱。Prof. German 相當清楚，治療罹患肥胖相關疾病的貓犬，並投入這項艱鉅的研究，能提升寵物的生活質素。
說肥胖是一種「疾病」，很可能引起爭議。但是，Prof. German 和同事都認為，肥胖無疑是一種慢性疾病。因此，預防比治療來得容易。他從研究中發現，預防疾病必須儘早開始，因為生命初期才是預防的關鍵階段。如果有養成好習慣、營養均衡、餵食份量適中，貓犬從小的狀態就可以非常好，同時避免未來罹患各種慢性疾病。
他們也發現，基因是關鍵。寵物跟人類一樣，會遺傳到肥胖基因。而寵物的「風險基因」愈多，愈容易胃口偏大或有過重問題。但是，基因跟環境也有連帶關係。
教授參與過最特別的計畫，就是研發以實證主導的貓犬成長曲線圖。本計畫是傑曼教授和沃爾瑟姆(WALTHAM)、班菲德(Banfield)動物醫院、英國倫敦大學及 Royal Canin 的科學家合作的成果。其生長曲線圖與世界衛生組織(World Health Organization)訂定的兒童生長曲線圖非常相似，且提供實際測量方式，協助飼主和獸醫師追蹤幼貓、幼犬幼年時期的發展情況。而生長型態，也和肥胖大有關聯。人類、貓犬等不同物種，特別是在快速生長期間的生長型態，皆與未來肥胖的風險息息相關。所以，Prof. German 才希望推出曲線圖，判別出肥胖風險較高的動物，並儘早執行預防措施。
「預防寵物肥胖這種慢性病，比治療更為容易。」— Prof. German，小型動物醫學專家
Prof. German 也將研發成長曲線圖學到的經驗，帶到幼貓幼犬專家委員會。教授與 Royal Canin 已共事多年，合作過程相當順利，而加入 Royal Canin 專家委員會，是雙方最新一項合作計畫。自2004年以來，Royal Canin 持續資助教授的學術研究，讓 Prof. German 有參與不同研究計劃的機會，其中也包括寵物肥胖方面的研究及寵物成長曲線圖等計畫。教授非常期待加入 Royal Canin 的專家委員會，他表示：「 Royal Canin 相當重視倫理，而且一切計畫皆以科學為基礎，這點和我的理念完全相符。」 他認為，自己可就優化幼貓幼犬成長方面，給予委員會建議，藉此避免貓犬日後有慢性疾病纏身，同時延長壽命並提升生活品質。
教授以自身經驗及專長，建議想養幼貓幼犬的人，不論是想從收容所領養或向繁殖業者購買，一定要儘早帶寵物給獸醫諮詢，才可以得到最好的建議。從寵物幼年成長期，一直到成年後，都要保持這個習慣。
重要時刻
1994年 - 獲得英國布里斯托大學獸醫學位
2005年 - 於利物浦大學，設立全世界第一間專業貓犬體重控制診所
2017年 - 刊出第一版以實證主導的犬隻成長曲線圖
給 Prof. German 的五個問題
你比較偏犬派還是貓派？
我貓犬都喜歡，但我自己養的都是貓咪。小時候養的第一隻貓名叫Suki，是隻暹羅貓，活了二十年。也養過一些幼貓，Cleo和Sinbad。後來養過一隻有聽力障礙的異色瞳全白貓咪，名叫Floyd。我這一輩子，應該養過十五到二十隻貓咪。獸醫通常都會領養流浪貓狗，我也不例外。Clarence是啟發我在利物浦設立體重控制中心的其中一個原因。之前養了三隻貓，我們都沒有特別注意貓咪吃了多少，有些貓一次會吃很多，有些貓喜歡少量多餐，但很明顯，Clarence吃得實在太多了。
養幼貓幼犬經常犯的錯是什麼？
一、擔心餵得不夠多，寵物會長不大。其實，多數營養和發育問題都是飼主過量餵食所致。
二、認為成貓成犬的食物或是自己烹調的食物，可以拿來餵發育中的幼犬和幼貓。最重要的是，給寵物吃最適合現階段狀態的飲食。
你最不想再聽到飼主說的一句話是什麼？
「吃一塊零食不會怎樣吧？」 如果只吃一塊零食，那當然沒關係。但通常都不會只餵一塊。人們可能不知道，對人類來說是一塊小零食，但以動物體型來說，卻是一塊很大的零食，一下子就會餵食過量。
每天工作都會用到的奇怪詞彙？
「反不勞而獲效應動物」這個詞是我最愛的！狗狗屬於反不勞而獲效應動物，如果有選擇的話，牠們會比較喜歡努力後，獲得食物作為獎勵，也就是不喜歡不勞而獲的東西！實驗也證明，給狗狗一碗食物和一個趣味益智零食玩具，牠們會比較偏好工作後，獲得零食的方式，但貓咪就不一樣了。
如果你是狗狗或貓咪，會是什麼品種？
應該會是一隻迷你史納莎，因為可以變換很多不同風格的造型。史納莎臉上的毛髮，可以剪成不同造型。如果我真是一隻史納莎，可以叫我Eric。不知道為什麼，就覺得Eric這名字很適合狗狗。
「領養寵物一定要儘早諮詢獸醫，才可以得到最好的建議。」— Prof. German，小型動物醫學專家