深信「預防是最好的治療」的專家

有很多頭銜，他是 Royal Canin 幼貓幼犬專家委員會的成員，且於英國利物浦大學小型動物醫學系任教，還是歐洲內科獸醫學院及皇家獸醫外科學院認證的內科專科獸醫。Prof. German 身兼多職，是獸醫、教育家，同時也是科學家。他本人認為，自己身兼三職時，狀態是最好的。

Prof. German 擔任小型動物內科醫學專科醫生，已有近二十年時間，走過一切的路，都引領他走向一個特殊的領域——比較肥胖生物學。至今，他對這領域依舊滿腔熱忱。Prof. German 相當清楚，治療罹患肥胖相關疾病的貓犬，並投入這項艱鉅的研究，能提升寵物的生活質素。

說肥胖是一種「疾病」，很可能引起爭議。但是，Prof. German 和同事都認為，肥胖無疑是一種慢性疾病。因此，預防比治療來得容易。他從研究中發現，預防疾病必須儘早開始，因為生命初期才是預防的關鍵階段。如果有養成好習慣、營養均衡、餵食份量適中，貓犬從小的狀態就可以非常好，同時避免未來罹患各種慢性疾病。