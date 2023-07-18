新手養狗須知！挑選幼犬狗糧的5大要點

透過本文您可以了解：

根據不同成長階段來挑選幼犬狗糧 挑選符合營養標準的幼犬狗糧品牌 根據狗狗品種或體型挑選幼犬狗糧 注意幼犬狗糧是否營養均衡 選擇專業獸醫推薦的幼犬狗糧

很多養狗新手剛領養到幼犬的時候會遇到很多問題。究竟該如何照料剛出生的小狗？幼犬狗糧怎麼選擇才合適？幼犬飼料又可以吃到幾歲？如果您也有這些困擾，可以仔細閱讀本文，讓您了解如何照顧幼犬，令狗狗平安快樂地長大。

根據不同成長階段來挑選幼犬狗糧

依據品種的不同，幼犬發育至成犬的時間大約是8～15個月，有些巨型犬甚至可長達2年。而在黃金成長期，幼犬的飼養方式大致可分為以下4階段：

0～4週：剛出生的小狗若無法從母狗獲得母乳，建議用幼犬配方奶粉。配方模仿母乳成分，有助消化系統健康及加入DHA 促進腦部發展。





4週～4.5個月：此階段的幼犬活動力大幅增加，僅餵食奶水已無法滿足其營養需求，須逐步轉換至其他飲食。ROYAL CANIN®為此推出的幼犬營養主食濕糧，其水分及熱量密度高，能滿足幼犬成長時期的高能量需求，適合作為狗狗的第一個固體食物。





4.5～6個月：進入青春期及即將成年的幼犬，體重和肌肉迅速增加，需攝取大量易消化的優質蛋白質，以及適量的鈣和磷，以強化牙齒及骨骼結構。建議給狗狗食用能提供高蛋白質的幼犬營養配方狗糧。





6個月～成年：依據品種及體型發育，狗狗的成年時間會有所不同。但無論如何，成年之前都需要食用幼犬飼料，以滿足牠們發育中的營養需求。

挑選符合營養標準的幼犬狗糧品牌

篩選幼犬飼料的方法有很多，其中由世界小動物獸醫協會（WSAVA）所建立的營養工具包，內含多項飼料挑選建議及營養評估指南，能幫助養狗新手從市面上的眾多產品中，找出安全且品質優良的幼犬狗糧。

許多官方協會制定的寵物食品準則，也能作為飼主挑選幼犬飼料的指標之一。例如通過「歐洲寵物食品工業聯盟」評鑑的FEDIAF標準，或是由美國研究機構訂定的NRC、AAFCO等營養規範。

根據狗狗品種或體型挑選幼犬狗糧

挑選幼犬飼料時，一定要將狗狗的體型列入考量，選擇專為您的幼犬品種設計的寵物飼料。舉例來說，即使同樣是幼犬，吉娃娃和大丹犬的骨骼發育卻非常不同，幼犬狗糧所需要提供的營養也會有區別。

大型幼犬狗糧通常會為狗狗提供更豐富的營養蛋白質，幫助肌肉發育。此外，配方中還會含有更多鈣和磷，及添加葡萄糖胺和軟骨素，以確保骨骼和關節穩固的生長。

再者，飼主也應依據毛孩的體型，餵食顆粒大小適中的幼犬飼料，以免造成小型狗攝食困難。

注意幼犬狗糧是否營養均衡

您的愛犬在幼年時期的飲食習慣，將會影響牠們的身心發育及往後一生的福祉，因此在挑選飼料時，一定要特別注意營養均衡及熱量攝取。如有腹瀉等腸胃健康問題，經獸醫建議下，您也可以選擇幼犬腸胃處方狗糧給愛犬，這種狗糧有著營養豐富易消化的特點，非常適合幫助狗狗從小打造健康的消化系統。

幼犬所需的營養素包含蛋白質、脂肪、維生素、礦物質及膳食纖維等 ，其中膳食纖維為碳水化合物（如全穀物、根莖蔬菜）的一種，幫助控制狗軟便及便秘問題。而蛋白質及磷、鈣等礦物質，則對狗狗的骨骼及肌肉生長有益；至於熱量高的脂肪，更是提供幼犬能量的必備營養素之一，同時還能增進毛質健康，使幼犬的毛髮更加亮麗。

選擇專業獸醫推薦的幼犬狗糧

在眾多選項之中，養狗新手也可以去諮詢獸醫，請對方推薦適合的幼犬狗糧。獸醫會依據您的幼犬體型，為其量身定制飲食計畫及營養需求，同時掌握每日的飼料份量、攝取熱量等。

如果您的愛犬剛剛絕育，身體虛弱、抵抗力較差。獸醫也會根據實際情況為您推薦合適的絕育幼犬健康管理配方，幫助提高狗狗抵抗力。此外，配方的熱量和脂肪含量適中，還能有助幼犬維持理想體重，避免絕育後發胖。

如果您打算親自下廚，為幼犬提供自製餐點，也請務必諮詢獸醫；研究顯示，自製狗食很難達到營養均衡，須由獸醫營養專科醫師協助才較有保障。