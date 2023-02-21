SHN 超小型幼犬營養配方

SHN 超小型幼犬營養配方

犬隻乾糧

10個月或以下幼犬

包裝

1.5kg

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支持免疫系統

生長期是幼犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。迷你型犬幼犬糧特別添加含維生素E的抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。

高能量配方

滿足成長階段迷你型犬幼犬的高能量需求，並滿足其挑剔的胃口。

健康的消化系統和腸道

均衡攝入纖維（含洋車前草）有助於腸道蠕動，也有助於提高糞便質量。

產品詳情

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