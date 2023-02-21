SHN 超小型幼犬營養配方
犬隻乾糧
10個月或以下幼犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
支持免疫系統
生長期是幼犬生命中的重要階段，在此階段幼犬將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，與此同時免疫系統也將逐漸發育。迷你型犬幼犬糧特別添加含維生素E的抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力。
高能量配方
滿足成長階段迷你型犬幼犬的高能量需求，並滿足其挑剔的胃口。
健康的消化系統和腸道
均衡攝入纖維（含洋車前草）有助於腸道蠕動，也有助於提高糞便質量。
成分: 脱水禽肉蛋白、米、玉米、小麥麩質*、動物脂肪、水解動物蛋白(家禽)、甜菜漿、礦物質、玉米麩質、大豆油、洋車前子及殼、魚油、果寡糖、水解酵母( 甘露寡糖及3 -葡聚糖來源) ( 0 30 % )、裂殖壺藻油HA來源)、金盞花、絲蘭汁。添加劑(每千克)*L.I.P :嚴選消化率90 %以上的蛋白質
添加劑(每千克)營養添加劑:維生素A 21500國際單位、維生素D3 1000國際單位、El (鐵) 40mg、E2 (碘) 4mg、E4(銅) 12mg、E5 (錳) 52mg、E6 (鋅) 132mg、E8 ( 硒) 0 06mg ;技術性添加劑:沸石粉10g ;保存劑;抗氧化物。