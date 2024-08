幼犬一天需要吃多少餐呢？

6:00 a.m. 6:30 a.m. 7:00 a.m. 11:00 a.m. 1.00 p.m. 4:00 p.m. 7:00 p.m. 9:00 p.m.

6:00 a.m. 起床

6:30 a.m. 散步/活動

7:00 a.m. 第一餐(進食與散步需隔開一段時間) 吃得太急太快可能會導致大型犬,如拉布拉多和德國牧羊犬出現腹脹。腹脹發生得很突然,且會令狗狗有生命危險。症狀包括明顯腹部腫脹,觸摸按壓時會感到疼痛、嘔吐、流口水和焦躁不安。

11:00 a.m. 第二餐

1:00 p.m. 午餐後散步/活動

4:00 p.m. 第三餐

7:00 p.m. 散步/活動