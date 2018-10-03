幼犬一天需要吃多少餐呢？
許多養小狗的新手父母都有同樣的疑問：究竟小狗一天應該吃多少餐呢？
小狗的品種和長大後的體型大小會決定牠們個別的營養需求，作為寵物主人，必須提供充足而又營養均衡的飲食，尤其是發育中的小狗，不但為日後健康打好基礎，也可以支持身體和大腦發育。為了讓你對照顧新狗狗成員更有信心，本篇將重溫餵食小狗的技巧和均衡營養的重要性。
幼犬健康成長百科
小狗的成長歷程會因其品種和成犬體型而各有不同。基本上，所有小狗在出生頭幾個月都有著相似的成長過程。在這個成長黃金期，狗狗一方面忙著適應身體及腦袋急促的發展，同時在學習作為家庭一分子所需要的社交技巧。
無論小狗處於成長的哪個階段，營養、運動和睡眠對於牠們的身心健康都是不可或缺的。
初生到4 星期大，初生期/哺乳期
初生小狗是沒有視覺、聽覺和嗅覺的，完全依賴狗媽媽滿足其生理和營養需求。牠們大部分時間都在睡覺，只能依靠味覺和觸覺，爬到母親身邊尋求食物、溫暖和保護。
從第2 星期到第4 星期開始，這個脆弱的生命變得好動。於感官發展初期，眼睛能夠睜開，並看得見周圍的環境。在8 週大之前，牠們的視力非常模糊，都看得不太清楚。另外，耳朵也能夠開始聽到聲音，小狗開始本能地透過有限的感官與母親和其他小狗同伴互動。
到了第4 星期，小狗走路東歪西倒的，開始吠叫，搖尾巴，並且有了大小便的認知。這個時候，乳齒也探出頭來了。小狗的牙齒非常鋒利，哺乳對狗媽媽來說可能會感到不舒服，意味著要踏入斷奶階段了。
當小狗開始轉食固體食物，狗媽媽的母乳量會減少，身體漸漸失去對乳糖的耐受性。踏入「免疫空窗期」 代表牠們的免疫系統尚未成熟，無法對抗疾病的侵害，正當來自初乳的免疫力逐漸下降，疫苗可算是為小狗提供保護身體的第一度防線。
4 星期至2 個月 ，初生之犢/離乳期
這個時候，小狗已完全斷奶並能夠獨立進食了。牠跟同伴和母親的互動會增加，從生活中學習狗狗之間的禮儀，例如分辨攻擊的咬還是玩耍的咬。
這時候的小狗幾乎不懂得害怕為何物。你可以一步一步建立起小狗的自信，讓牠們接觸不同的環境、景象、聲音和人物。不過在小狗未完全接種疫苗之前，與其他健康的小動物接觸時要更加謹慎。社會化是小狗發育最為重要的一環。
8 星期後，小狗已經夠成熟可以離開媽媽，成為新家庭的一分子了。
2 至3 個月，學習高速期/ 成長期
這段期間，骨骼正努力發展以支撐小狗急促發育的身體。營養充足的幼犬食物經已含有足夠的鈣和磷，能夠支持骨骼生長，並不需要額外的營養補充品。如果小狗的食物富有優質營養，使用營養補充品反而會有不良的影響。大型犬種與小型犬種有著不一樣的營養需要，由於大型犬擁有更多的肌肉和更重的骨骼，生長期也比較長。
小狗就像一塊海綿般，不斷探索和吸收新的經驗，因為無畏無懼的時期不會維持太久，主人必須把握機會提供正面積極的強化訓練、大量的讚美和美味的零食，有效建立小狗的自信和安全感。狗狗在接觸新事物或環境時，不妨採取先觀察後參與的策略，可以減低小狗感到緊張和害怕的情況。
大約10 至12 星期左右，小狗將踏入比較膽小的階段，換句話說，牠對身邊事物的警覺性會比較高。即使這段時間不會維持太久，也要留意小狗有否出現恐懼或焦慮的跡象，隨時準備以「父母」的角色安撫牠。
小狗於成長黃金期會與家人建立一輩子的深厚感情，這個階段會最適合進行小狗社會化的基本訓練。
3 至6 個月，青少年期
小狗發育期間需要攝取適量的鈣和磷，但過多的鈣會導致骨骼變形，所以要份外注意食物能否提供小狗所需的均衡與優質營養。
1 歲的狗狗仍然對身邊的事物非常好奇，膽小的階段在10 星期時已過去，現在的牠變得十分活躍，甚至有足夠的膽量獨立探索周圍環境。透過不斷探索，牠們會了解到家庭和其他寵物的長幼排序，個性特徵也漸變鮮明。這個階段最令人期待就是聽到小狗的吠叫聲。牠將會在不同情況下嘗試吠叫，有時咆哮，有時低嚎！然而不同犬種的吠叫情況也會有所不同。
恒齒長出時，乳齒就會隨之脫落。不同質地的玩具，以及涼感的咀嚼玩具可以紓緩小狗出牙的不適，也可讓家中物品保持完好。
這階段的社會化練習非常關鍵。帶著完成接種疫苗的愛犬在家附近散散步，使牠有機會好好嗅聞一下外面的世界。無論與其他已接種疫苗的狗狗互動，或是經歷各種新的體驗、環境和聲音，都有助於培養一隻自信的成犬。
6 至12 個月大，成熟期
踏入青年期的小狗會嘗試挑戰你的底線，並希望在群體或家庭中表現自我。牠們沒有一刻能夠安靜下來，需要定期獲得心理刺激或體能鍛練。這是透過遊戲去訓練基本指令和技能的最佳時機。另一方面，小狗的生理成熟期也即將來臨。結紮或節育後，牠們的營養需求會改變，可以吸收較少能量(也就是卡路里)來保持正常體重範圍。如你注意到小狗有過重的情況，請尋求獸醫的協助。
7 個月大時，小狗仍在建立肌肉質量，需要易於消化的優質蛋白質來支持肌肉發展。
到了10 個月大，小型犬的體型已接近成犬。而較大的犬種則會在15 至24 個月之間發育成熟。由於大型犬骨骼寬大，肌肉質量較多，對骨骼施加的壓力相對就更大了。牠們應該繼續食用專為大型犬而設的幼犬食品，以支持關節發育。
小狗發育期過後，應轉餵成犬食品，在不增加卡路里吸收的情況下維持其體重。而隨著年齡增長，應好好規劃適合其健康需要的營養。
根據小狗年齡調整每日餵食次數
6星期至3個月
這個歲數6的小狗每天需要進食4餐，食物應特別配合牠們獨特的營養需求而設計，份量也要配合小狗的體型需要。
3至6個月
這個歲數的小狗可以轉為每天兩餐。牠們飽滿的身軀日漸成熟，開始變得均稱。如果你的小狗尚未拋開那個圓潤的小肚，可以繼續餵飼適當份量的幼犬食品，直到牠的身體完成發育為止。
6至12個月齡
這時的小狗每天可以進食兩餐。結紮和絕育會改變牠對熱量的需求，有機會要從幼犬食物轉換到專門為結紮小狗設計的飲食。如有疑問，應該請獸醫就小狗的情況作出適合牠的飲食建議。
有關狗糧份量的溫馨提示：獸醫或狗糧包裝上的建議餵食量是指1天內的份量，應平均分配到每天進餐次數中，以避免過度餵食。如果你有使用零食進行訓練的習慣，這些獎勵食物的卡路里應要計入小狗每日的食物份量之中。
幼犬的餵食時間表
以下是一個如何安排一天4餐的例子：
6:00 a.m.
起床
6:30 a.m.
散步/活動
7:00 a.m.
第一餐（進食與散步需隔開一段時間）
吃得太急太快可能會導致大型犬，如拉布拉多和德國牧羊犬出現腹脹。腹脹發生得很突然，且會令狗狗有生命危險。症狀包括明顯腹部腫脹，觸摸按壓時會感到疼痛、嘔吐、流口水和焦躁不安。
11:00 a.m.
第二餐
1:00 p.m.
午餐後散步/活動
4:00 p.m.
第三餐
7:00 p.m.
散步/活動
9:00 p.m.
第四餐
每天建議進食量
不論哪個品種，每隻小狗的體型、新陳代謝和營養需求都各有不同。食品標籤甚至獸醫都會提供每日餵食量的建議。剛開始時，你可以跟從這些建議，然後觀察小狗的反應。牠們的身體狀況就是反映食量的最佳指標。假如你發現牠體重在增加，就代表小狗可能進食過量了。相反，如果牠愈食愈瘦，那就有需要增加份量了。獸醫能就愛犬的身體狀況提供建議，定期給小狗量度體重並對照成長曲線，有效確保牠們走在正確的成長路上。
如你採用零食獎勵訓練，應該調整每餐食物份量，以平衡零食中攝取的額外卡路里。
幼犬的餵食規律與技巧
- 訓練小狗每天在同一時間和地點進食。你可以在家中安排一個比較安靜的地方，遠離家人走動的位置，讓小狗進食時不受干擾，有助培養健康良好的飲食習慣。
- 盡量不要一回家就馬上投餵小狗。這種做法可能會令小狗把進食與你回家這件事聯繫起來。回家是與小狗重新連結的時間，而不是代表用餐的時間。
- 如有任何疑問，請隨時與獸醫討論小狗的營養需求。
- 假如你提供的幼犬食品含有充足而優質的必要營養，那麼額外營養補充品是不必要的，過多營養造成的傷害可能比益處更多。
- 如你正在考慮轉換小狗的狗糧，應該先與獸醫討論，以確定愛犬的營養需求。然後慢慢地更換，以避免消化不良。
轉換狗糧的時間表
如果狗狗出現腸胃脹氣或腹瀉，請與獸醫聯絡，看看是否需要更換食物或調整份量。
最後，主人家中應長期供應新鮮食水，當小狗的身體擁有充足水分時，才可好好吸收所有營養，以支持發育期的急速成長。
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