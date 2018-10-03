幼犬一天需要吃多少餐呢？

初生小狗是沒有視覺、聽覺和嗅覺的，完全依賴狗媽媽滿足其生理和營養需求。牠們大部分時間都在睡覺，只能依靠味覺和觸覺，爬到母親身邊尋求食物、溫暖和保護。

從第2 星期到第4 星期開始，這個脆弱的生命變得好動。於感官發展初期，眼睛能夠睜開，並看得見周圍的環境。在8 週大之前，牠們的視力非常模糊，都看得不太清楚。另外，耳朵也能夠開始聽到聲音，小狗開始本能地透過有限的感官與母親和其他小狗同伴互動。

到了第4 星期，小狗走路東歪西倒的，開始吠叫，搖尾巴，並且有了大小便的認知。這個時候，乳齒也探出頭來了。小狗的牙齒非常鋒利，哺乳對狗媽媽來說可能會感到不舒服，意味著要踏入斷奶階段了。

當小狗開始轉食固體食物，狗媽媽的母乳量會減少，身體漸漸失去對乳糖的耐受性。踏入「免疫空窗期」 代表牠們的免疫系統尚未成熟，無法對抗疾病的侵害，正當來自初乳的免疫力逐漸下降，疫苗可算是為小狗提供保護身體的第一度防線。