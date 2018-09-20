肥胖對愛犬造成的危害

肥胖對人類而言是日益嚴重的問題，不幸的是，狗的處境亦一樣。多項研究發現，在工業化國家當中，至少有五分之一的狗被歸類為肥胖。 如果您的愛犬屬於肥胖，他面臨患上各類慢性病和終生健康問題的風險會較高，這是個不容忽視的問題。

愛犬變成肥胖的可能性

當狗的體重超過理想體重的 15％至 20％，或者當您無法透過愛犬的皮膚、毛髮和身體組織感覺到的肋骨時，便可將之視為肥胖。 他們所屬的品種、遺傳基因、年齡、性別、生活方式、飲食以及是否已絕育都有可能令其變得肥胖。

例如，母犬的體重較容易增加，而已絕育犬隻的肥胖可能性比未接受絕育的犬隻高兩倍。 飲食習慣和餵食行為的問題亦會對犬隻的體重產生重大影響。

犬隻肥胖的風險

如果您的愛犬超重或肥胖，所面對多種嚴重且會改變生活狀況的風險會較大：

預期壽命大幅縮短

心臟和呼吸系統疾病

糖尿病

免疫力下降，因而面臨感染和其他疾病的風險

罹患關節炎等骨關節疾病

心血管疾病

泌尿系統草酸鈣結石

肥胖的狗亦容易常昏昏欲睡、缺乏動力和精力，並且對運動、玩耍或活動提不起興趣。