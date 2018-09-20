肥胖對愛犬造成的危害
肥胖對人類而言是日益嚴重的問題，不幸的是，狗的處境亦一樣。多項研究發現，在工業化國家當中，至少有五分之一的狗被歸類為肥胖。 如果您的愛犬屬於肥胖，他面臨患上各類慢性病和終生健康問題的風險會較高，這是個不容忽視的問題。
愛犬變成肥胖的可能性
當狗的體重超過理想體重的 15％至 20％，或者當您無法透過愛犬的皮膚、毛髮和身體組織感覺到的肋骨時，便可將之視為肥胖。 他們所屬的品種、遺傳基因、年齡、性別、生活方式、飲食以及是否已絕育都有可能令其變得肥胖。
例如，母犬的體重較容易增加，而已絕育犬隻的肥胖可能性比未接受絕育的犬隻高兩倍。 飲食習慣和餵食行為的問題亦會對犬隻的體重產生重大影響。
犬隻肥胖的風險
如果您的愛犬超重或肥胖，所面對多種嚴重且會改變生活狀況的風險會較大：
- 預期壽命大幅縮短
- 心臟和呼吸系統疾病
- 糖尿病
- 免疫力下降，因而面臨感染和其他疾病的風險
- 罹患關節炎等骨關節疾病
- 心血管疾病
- 泌尿系統草酸鈣結石
肥胖的狗亦容易常昏昏欲睡、缺乏動力和精力，並且對運動、玩耍或活動提不起興趣。
為甚麼狗狗肥胖會衍生這些問題？
狗狗變胖代表，玩耍和運動消耗的能量低於從飲食中攝取的能量，所以身體開始將食物和養份轉換成脂肪來儲存。 儲存的脂肪會慢慢滲入各個器官 (例如肝臟)，導致器官運作效率變差。 脂肪亦可能會開始「包覆」器官，迫使器官承擔更大的壓力，降低正常運作能力，例如肥胖狗狗的動脈壓力比健康狗狗來得大，代表胖狗狗更容易罹患心血管疾病。
狗狗身體帶著更多的體重時，移動起來亦會越來越困難，由於身體承擔不了過大的體重，關節就會開始受損。 狗狗因為不舒服會越來越不想運動，可是卻還是繼續吃著相同份量的飲食，然後體重增加了又更不想運動了，最終造成惡性循環。
如何協助超重狗狗
您首先要做的就是帶狗狗去看獸醫，醫院可以診斷狗狗的過重程度，然後建議您可採取甚麼方式來幫助狗狗減重。 作為主人的您必須下定決心協助狗狗減重，此即表示您必須狠下心來堅守嚴格的餵食時間表，請勿給狗狗吃零食和桌上剩食，並且隨時關注他們的體重。 獸醫會根據所建議減重餐單，提醒您該有的餵食時間表。
一旦開始幫助狗狗減重之後，就會慢慢發現狗狗恢復健康，變得更活潑有精神，也許還有機會增長壽命。 所以想要開始為狗狗減重，請先去找獸醫諮詢狀況，他們一定會非常樂意提供幫助。
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