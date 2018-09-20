為甚麼我家狗狗體重會下降？
在不同的生命階段，狗狗的體重亦會隨之改變，這取決於他們的年齡、品種、是否已絕育，以及任何健康條件。 如注意到愛犬的體重突然減輕，但卻找不到原由，這或許就是嚴重的疾病所導致的症狀。
體重忽然減輕並非都是由於慢性疾病的影響，所以請務必盡快諮詢獸醫，找出適合狗狗的治療方法。
犬的腸胃道疾病
體重下降顯示狗狗患有腸胃道疾病的可能性，這意味著他們的腸胃系統或許已受到影響。 其他需要注意的症狀是慢性腹瀉或便秘、嘔吐、脫水和嗜睡。 當您的愛犬腸胃不適時，他們可能變得食慾不振，體重亦會因此下降，因為消化不良會讓他們感到不舒服。
犬慢性腎衰竭
約有 2% 至 5% 的狗狗罹患慢性腎衰竭，說得上是相當嚴重且常見的犬科疾病；症狀是狗狗的腎臟停止有效的工作，且無法進行排泄或新陳代謝的功能。 被診斷出患有慢性腎衰竭的狗狗平均年齡是六歲半，可見此疾病較容易發生於熟齡犬。 除了體重下降外，您可能會注意到狗狗昏昏欲睡、身體虛弱，或有嘔吐、腹瀉等症狀。
犬巨食道症
體重下降是由犬巨食道症所間接引起的現象，這種疾病會阻礙狗狗完全消化和吸收食物。 在患有這種疾病的狗狗身上，我們可以觀察到他們的食道腫脹、變大且功能異常，無法有效地將食物運送到胃部。
狗狗的肝臟疾病
除了嘔吐、拒絕進食和嗜睡之外，狗狗的體重如果突然減輕，是患有肝病的早期徵兆。
狗狗胰外分泌液不足 (EPI)
EPI 是一種犬疾病，因為胰島素分泌不足，或消化系統中沒有合適的消化酶而導致無法正常消化食物。 也就是說，如果患有此症，狗狗就無法獲得所需的營養或能量，體重也就因此而減輕。 這種疾病的特點還包括慢性腹瀉及貪食，因為犬會想吃下更多的食物來獲得身體所缺乏的能量。
狗狗的糖尿病
不幸的是，糖尿病也是狗狗常見的疾病之一。 如果控制不善，狗狗的體重會快速減輕；在體重減輕的初期階段，經常可以診斷出患有糖尿病。 大多數患有糖尿病的狗狗都是中年以上的熟齡犬，而且可能已經因為體重減輕而變得相當瘦；如果您的愛犬出現以上症狀，請務必注意並維持他們的體重。
如果發現狗狗體重突然減輕該怎麼辦
由於體重突然減輕是患上複雜慢性疾病 (例如：腎功能衰竭或糖尿病) 的常見症狀，因此如果您發現愛犬的體重迅速減輕，請馬上尋求獸醫的協助。 獸醫會進行一系列的測試，找出導致體重減輕的可能原因，並為您的愛寵提供最合適的治療。 獸醫可能會要求您改變他們的飲食，協助他們重新維持穩定體重，如果是胃腸道有問題，這也可以紓緩並控制病症。
如果您對愛犬的體重有任何疑問，請立即諮詢獸醫，他們會為您提供建議。
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