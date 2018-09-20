為甚麼我家狗狗體重會下降？

在不同的生命階段，狗狗的體重亦會隨之改變，這取決於他們的年齡、品種、是否已絕育，以及任何健康條件。 如注意到愛犬的體重突然減輕，但卻找不到原由，這或許就是嚴重的疾病所導致的症狀。

體重忽然減輕並非都是由於慢性疾病的影響，所以請務必盡快諮詢獸醫，找出適合狗狗的治療方法。

犬的腸胃道疾病

體重下降顯示狗狗患有腸胃道疾病的可能性，這意味著他們的腸胃系統或許已受到影響。 其他需要注意的症狀是慢性腹瀉或便秘、嘔吐、脫水和嗜睡。 當您的愛犬腸胃不適時，他們可能變得食慾不振，體重亦會因此下降，因為消化不良會讓他們感到不舒服。

犬慢性腎衰竭

約有 2% 至 5% 的狗狗罹患慢性腎衰竭，說得上是相當嚴重且常見的犬科疾病；症狀是狗狗的腎臟停止有效的工作，且無法進行排泄或新陳代謝的功能。 被診斷出患有慢性腎衰竭的狗狗平均年齡是六歲半，可見此疾病較容易發生於熟齡犬。 除了體重下降外，您可能會注意到狗狗昏昏欲睡、身體虛弱，或有嘔吐、腹瀉等症狀。

犬巨食道症

體重下降是由犬巨食道症所間接引起的現象，這種疾病會阻礙狗狗完全消化和吸收食物。 在患有這種疾病的狗狗身上，我們可以觀察到他們的食道腫脹、變大且功能異常，無法有效地將食物運送到胃部。