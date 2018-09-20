如何幫愛犬增重
如果愛犬最近曾經歷過手術或生病，那麼他們的體重可能會大幅減輕。 讓他們重拾健康體重，對於重要器官的正常運作非常重要，但是最好的方式是甚麼？
健康狗狗的體重標準是甚麼？
每隻狗的健康體重標準都略有不同，而且會因年齡、品種和性別而有別。 您的獸醫可以為您提供愛犬理想體重的建議，並告知您需要協助愛犬增重多少才能達到這個目標。 請務必向獸醫諮詢以取得此類資訊，因為大家很容易一不小心就餵飼過量，導致狗狗體重過重。
一般而言，有健康體重的狗狗應可以在撫摸他們身體時摸到他們的肋骨，但是肋骨不能看起來很明顯或完全看不見。 如果他們的肋骨或其他骨頭 (例如：骨盆) 看起來非常明顯，就表示狗狗的體重不足。
增重期間促進狗狗的消化系統運作
康復後或生病後一段時間內，狗狗的消化系統會特別敏感。 因此在協助他們增重時，很重要的一點是不要讓他們的消化道「超出負荷」，因為這可能導致他們胃部不適、嘔吐或腹瀉。
狗狗消化系統中最重要的部分之一，就是小腸。 這個器官可以讓狗狗從攝取的食物中吸收養分。 小腸中亦有許多微生物，這些是對腸道健康有幫助的「益菌」，另外還有全身數量最多的免疫細胞。 因此，為愛犬提供的增重飲食可以促進他們器官和消化道的整體健康，而且不會為他們的消化道帶來不必要的壓力。
如何餵食您的愛犬以助他們增重
簡單給你的愛犬提供更多的食物，以幫助他們增加體重似乎看起來很合理；但是，這並不一定是個好主意，因為其消化系統可能無法負擔，而且無法滿足他們那個時期需要的特定營養要求。
增重食物應含有高能量密度的營養成分。 這意味著你能夠提供愛犬熱量高而量少的食物，從而保護他們的消化系統免受不必要的壓力，且獲得所需的能量。 高脂肪膳食屬於能量密集型食物，經常推薦用於狗狗的術後恢復。
蛋白質是狗狗的必需營養素，亦是主要的能量來源。 他們的食物應涵蓋高品質、高易消化的蛋白質；這些蛋白質很容易被狗狗的身體吸收。 適當纖維素亦同樣重要，因為這會直接影響狗狗的腸道健康和排便品質。
手術後或患病的狗隻可能沒有食慾，因此高熱量食物可用來鼓勵他們進食。 氣味和口感對狗隻影響最大，請選擇一種專為最大適口性而設計的食品，同時需考慮適合您愛犬品種或體型、適當顆粒大小和形狀的食物。
如何餵食您的愛犬以協助他們增重一般而言，您的成年愛犬應該一日兩餐，但您可能更希望他們少量多餐。 這有助於提高狗狗的消化力，並減輕腸胃道的負擔。 您亦可以將食物放置在比較高的位置，讓重力幫助食物輕鬆進入他們的胃部。
讓愛犬的食物變得更加濕潤：無論是加入罐頭或加水到飼料顆粒中，都能鼓勵愛犬進食，因為處理過食物會比乾糧容易入口。 給愛犬提供乾淨飲用水，這對他們的整體健康至關重要。
適當的食物配合正確的餵食技巧可協助您的愛犬安全增重，請與您的獸醫討論最適合愛寵的治療方式，攜手協助他們走上康復之路。
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