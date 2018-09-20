如果愛犬最近曾經歷過手術或生病，那麼他們的體重可能會大幅減輕。 讓他們重拾健康體重，對於重要器官的正常運作非常重要，但是最好的方式是甚麼？

健康狗狗的體重標準是甚麼？

每隻狗的健康體重標準都略有不同，而且會因年齡、品種和性別而有別。 您的獸醫可以為您提供愛犬理想體重的建議，並告知您需要協助愛犬增重多少才能達到這個目標。 請務必向獸醫諮詢以取得此類資訊，因為大家很容易一不小心就餵飼過量，導致狗狗體重過重。

一般而言，有健康體重的狗狗應可以在撫摸他們身體時摸到他們的肋骨，但是肋骨不能看起來很明顯或完全看不見。 如果他們的肋骨或其他骨頭 (例如：骨盆) 看起來非常明顯，就表示狗狗的體重不足。

增重期間促進狗狗的消化系統運作

康復後或生病後一段時間內，狗狗的消化系統會特別敏感。 因此在協助他們增重時，很重要的一點是不要讓他們的消化道「超出負荷」，因為這可能導致他們胃部不適、嘔吐或腹瀉。

狗狗消化系統中最重要的部分之一，就是小腸。 這個器官可以讓狗狗從攝取的食物中吸收養分。 小腸中亦有許多微生物，這些是對腸道健康有幫助的「益菌」，另外還有全身數量最多的免疫細胞。 因此，為愛犬提供的增重飲食可以促進他們器官和消化道的整體健康，而且不會為他們的消化道帶來不必要的壓力。