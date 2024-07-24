健康體重始於幼犬出生，並伴隨著適當的平衡營養和活動。

幼犬應獲餵食特殊配製的幼犬食品，以滿足牠們的營養需求，直到牠們成長期完成為止。 一般來說，您的幼犬在 6 個月大之前，需要每天把這種特殊食物分成 3 餐進食。 然後，您可以改成每天兩餐，直到成長期結束並一直繼續。 請務必遵循食品包裝上的餵食指引，或者諮詢獸醫，以獲得餵養幼犬的每餐正確份量。

雖然您很想用小食來表達對幼犬的喜愛，但小食只能在極少數情況下給予，因為會導致過度增重。 通過撫摸和鼓勵的話語獎勵您的幼犬毛孩，永遠是更好的做法。 然而，在幼犬訓練環節中，您也可以從牠們的日常食糧中，提取一些粗粒食物用作獎勵。 最重要的是從一開始就養成正確的飲食習慣。

最後，請注意，您的幼犬進行閹割或絕育後，牠們的卡路里需求將會減少。 如果您不確定如何調整您的幼犬的份量，請務必咨詢獸醫。