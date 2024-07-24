健康份量比您想像的要小
甚麼是狗狗的正確食物份量？
只要正確平衡能量攝取和能量消耗，便能維持健康體重。 因此，您的愛犬與其他狗狗的食物份量不一定相同，即使他們都是同一品種。
首先，請遵循您為狗狗所選的最合適食物所給予的餵食指南。 不過，要確定食物份量，亦需要將幾項因素納入考慮之中 — 建議的狗狗餵食份量往往只是參考用。
首先，請考慮狗隻的尺寸。 例如是芝娃娃般的小型犬，比起聖伯納犬的卡路里攝取量可以是極之不一樣。 請嘗試選擇專為您愛犬的品種和尺寸而設的產品。
接著，請將其活動量納入考慮；他們是否工作犬、他們是否長期在室內，一天只有短暫的散步時間？ 如對於愛犬的餵食份量有任何疑慮，請聯絡您的當地獸醫以尋求具體建議。
我的幼犬需要吃多少？
健康體重始於幼犬出生，並伴隨著適當的平衡營養和活動。
幼犬應獲餵食特殊配製的幼犬食品，以滿足牠們的營養需求，直到牠們成長期完成為止。 一般來說，您的幼犬在 6 個月大之前，需要每天把這種特殊食物分成 3 餐進食。 然後，您可以改成每天兩餐，直到成長期結束並一直繼續。 請務必遵循食品包裝上的餵食指引，或者諮詢獸醫，以獲得餵養幼犬的每餐正確份量。
雖然您很想用小食來表達對幼犬的喜愛，但小食只能在極少數情況下給予，因為會導致過度增重。 通過撫摸和鼓勵的話語獎勵您的幼犬毛孩，永遠是更好的做法。 然而，在幼犬訓練環節中，您也可以從牠們的日常食糧中，提取一些粗粒食物用作獎勵。 最重要的是從一開始就養成正確的飲食習慣。
最後，請注意，您的幼犬進行閹割或絕育後，牠們的卡路里需求將會減少。 如果您不確定如何調整您的幼犬的份量，請務必咨詢獸醫。
健康食物份量的重要性
狗狗的食物份量對於維持健康生活起了極大作用。 無論他們有多大運動量，如果他們的食物份量太多，仍然會易於增磅。
請記住，針對狗隻的建議餵食量往往只是參考用。 狗狗所需的食物份量會在他一生裡有所改變。 例如，如果狗狗增磅，您便可能希望將其日常的卡路里攝取量改變，以應對此情況。 當您的狗狗年紀遂漸老邁，且活動量變少，則其食物份量便會因其下降的能量需求而減少。
如不肯定狗狗的食物份量，請務必咨詢獸醫。
為甚麼我的愛犬會討吃？
如果狗狗經常向您討吃，這並不代表他們真的餓了。 這個表面上討吃一口的行為，實際上可能只是一種習慣、感到無聊，或想要引起注意。 因此，對這些行為讓步的話，就只會讓他們變本加厲。
話雖如此，如果狗狗不斷做出討吃的行為，亦可能是患病徵兆。 可能是他們沒有從食物中吸收所需的營養。 而寄生蟲 (例如蛔蟲) 會導致食欲增加、持續飢餓、甚至伴隨體重下降。
如果討吃或持續飢餓的情況持續，請務必諮詢獸醫，以排除任何潛在問題。
維持狗隻食物份量的貼士
要維持狗隻的健康食物份量可能比較困難，不過，有幾項要點您可以納入考慮，以確保您不會過度餵食您的狗隻。 當您確定狗狗的正確食量，請在每餐都使用食物秤來量度，以便每餐維持準確份量。 我們往往都低估了自己實際餵了狗狗多少食物。
請必向狗隻餵飼人類食物，因為這會打亂他們所需攝取的均衡營養和卡路里。
如果您要給狗狗吃零食，請留意零食的卡路里並將之從平日所需的卡路里份量減去，以確保他們沒有進食過量。 零食不應超過狗狗平日正常量的 10%。 相反，將平日配給狗狗的粗粒食物用作為小食，您便可以放心狗狗獲得的營養均衡充足，同時可以維持卡路里攝取量正確。