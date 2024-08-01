說到您要讓愛犬多頻繁運動時，您需要將以下數項因素納入考慮。 狗狗天生愛玩，喜歡在戶外散步、奔跑、甚至是游泳。 因此，定期運動可讓您的愛犬保持健康、活躍、快樂。

請務必將狗狗的年齡和健康納入考慮，以得出正確的運動次數。 年紀較輕且品種較大的狗狗，每天多於兩次的刺激運動，便可以讓他們健康成長；相反，較老或較小型品種的狗隻，只要早上和傍晚外出散步，他們便會很滿足。

你可能認為幼犬是無窮無盡的「能量球」，但過多的運動可能和運動太少的傷害同樣嚴重。 隨著幼犬年齡增長，牠們的需求也會發生變化。 對於很年輕的幼犬來說，目的是為了讓短的散步和幾個遊戲環節充滿整天。到了 6 到 8 個月大，您的幼犬將能夠散步更長時間。關鍵在於讓您的幼犬準備好進行更長時間的鍛煉，所以一定要有充足的休息（並給予時間小睡！）。

對於您能夠帶年長的狗狗散步多少次數，您的每日行程起莫大作用。 在花園將球丟出以作為額外的運動，對於您和狗狗來說都是一大娛樂。 一般來說，確保您為狗狗提供定期且好玩的運動，對於維持愛寵的身心健康都至關重要。