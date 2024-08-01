運動主宰健康
運動是讓狗隻得到刺激和維持健康體重的關鍵， 而運動量需視乎其年齡、體重和品種而異。
我的狗狗需要多少運動量？
無論您的狗狗是幼犬還是成年犬，請務必考慮他們每天所需的運動量。 沒有人比您更了解自己的愛犬；不過，如果您不太肯定狗狗是否有足夠的運動，您便可以參考以下幾個實用要點，再作考慮。
首先，請考慮您的狗隻品種；不同的品種會有不同的能量水平和運動要求。 同樣，狗狗所需的運動量將取決於他們的年齡和健康狀況。 狗狗確實會因長大而變得行動緩慢，而部分的健康問題，亦可能會讓他們在進行以往的運動時感到不適，甚至疼痛。
您可以在散步回家後留意愛寵的行為，從而計算出狗狗每天所需的運動量。 他們是否變得平靜？ 他們看起來開心嗎？ 如果上述皆是，同時他們在您牽狗帶並外出時感到快樂，那麼您就做對了。
我的狗狗應該多久運動一次？
說到您要讓愛犬多頻繁運動時，您需要將以下數項因素納入考慮。 狗狗天生愛玩，喜歡在戶外散步、奔跑、甚至是游泳。 因此，定期運動可讓您的愛犬保持健康、活躍、快樂。
請務必將狗狗的年齡和健康納入考慮，以得出正確的運動次數。 年紀較輕且品種較大的狗狗，每天多於兩次的刺激運動，便可以讓他們健康成長；相反，較老或較小型品種的狗隻，只要早上和傍晚外出散步，他們便會很滿足。你可能認為幼犬是無窮無盡的「能量球」，但過多的運動可能和運動太少的傷害同樣嚴重。 隨著幼犬年齡增長，牠們的需求也會發生變化。 對於很年輕的幼犬來說，目的是為了讓短的散步和幾個遊戲環節充滿整天。 到了 6 到 8 個月大，您的幼犬將能夠散步更長時間。 關鍵在於讓您的幼犬準備好進行更長時間的鍛煉，所以一定要有充足的休息（並給予時間小睡！）。
對於您能夠帶年長的狗狗散步多少次數，您的每日行程起莫大作用。 在花園將球丟出以作為額外的運動，對於您和狗狗來說都是一大娛樂。 一般來說，確保您為狗狗提供定期且好玩的運動，對於維持愛寵的身心健康都至關重要。
如何尋找您倆都喜歡的活動
當您帶狗狗做運動時，請務必注意該項運動您倆都喜歡。 我們知道，平日的生活、甚至是天氣，有時候都會讓您無法帶愛犬好好外出散步；不過，您還有其他方法讓他們運動！
例如，您可以讓他們在花園，甚至是室內玩遊戲，讓他們可以探索不同的氣味，可以運動之餘又趣味十足。 另外，在公園或海灘玩丟球遊戲，可以讓您和狗狗都可以得到徹底的運動 — 尤其如果您已為活力十足的狗狗買了簡單的發球器或網球拍的話，便可以丟更遠的球。
如果您的愛犬喜歡社交活動，請向其他主人或在網上查詢您住處附近有甚麼帶狗群組或犬隻運動課程可以參加。 這些組織活動可以讓您和狗狗有個好機會，與其他狗狗和新朋友互相認識。
狗隻室內遊戲
無法帶狗狗出外散步，原因很多。 也許是天氣欠佳，也許是您身體不舒服。 無論出於甚麼原因，您都知道定期運動對於愛寵的身心健康極為重要。 因此，如果真的無法帶他們外出散步，您可以做些甚麼解決這個問題呢？
以下介紹兩種簡單但有效的方法，讓您的狗狗可以快速鍛煉 — 這一定也會讓您感到開心。
「捉迷藏」是狗狗喜愛的經典小朋友遊戲。 無論您要藏起他們愛玩的玩具或是自己親自躲起來，即使當天足不出戶，這個遊戲都可以讓他們動動腦筋，讓其感官提起警覺。
除了把他們的玩具藏起來，您也可以選擇藏起他們的零食。 不過，如果要玩這個簡單遊戲，請使用他們平常所吃的粗粒食物，而非給予額外的零食，以防在他們的日常飲食中加入空有熱量。