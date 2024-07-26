想要知道體重是否健康，並非單靠磅重
量度狗隻體重並非檢查他們是否超重的唯一方法。 您可以向獸醫了解如何運用「身體狀況評分」，以掌握狗隻的體重是否健康。
甚麼是狗隻的身體狀況評分？
獸醫會運用身體情況評分，以協助您檢查狗狗是否超重或體重不足。 此評分著重於狗狗的外觀和感覺，因為只是檢查他們的體重的話，並不能指出其體型是否健康。
身體情況評分使用 9 分制 — 1 代表消瘦， 9 代表肥胖。評分所使用的指標如下：狗狗的肋骨、腰部和腹部。5 分是最理想的狗狗體型。 亦即是說，他們比例均勻，您可以輕易的就摸到其肋骨、從上方看下去可見其腰，以及從側面看，腹部線條應向上斜。
您的獸醫會為您介紹如何使用狗狗的身體情況評分表。 亦請務必定期帶狗狗看獸醫，讓他們協助您長期監察狗狗的體型。
如何判斷愛犬是否超重？
重要的是要從一開始就檢查您幼犬的重量和形態，並定期監察，以確保牠們發育成為健康的成年犬隻。 如果你沒有適合尺寸的體重秤（例如嬰兒體重秤），只需在您踏上家用體重秤時抱着愛寵，並減去你自己的體重，就可以稱一下幼犬體重。 除了重量，當你撫摸牠們時，也可輕易注意到一些細節。 首先，當你用指尖按摩時，您應能很容易地感覺到牠們的肋骨。 接下來，問自己幾道問題： 望住我家幼犬時，我能從上方看到明確的腰圍線條嗎？ 從側面看時，牠們的腹部是否收在肋骨後面？ 如果不是的話，你的幼犬可能已經超重。
在下次就診時，與您的獸醫交談，以了解身體情況評分，以及評估小狗形態的理想方法。 您從一開始越熟悉檢查您家幼犬的形態，你就越有可能發現需要專業關注的變化。
如果您留意到狗狗過重，請務必立即採取行動；因為超重狗隻，患上嚴重且危及生命的疾病之風險會較大。 這可能包括糖尿病、癌症、骨關節炎等。
如果狗狗比其理想體重超出 15% 至 20%，便會被界定為超重；超出 30% 的話，便會被界定為肥胖。 我們往往都低估了狗狗的重量，因此最好的方法就是運用「望．感．秤」三大步驟來檢查他們是否增磅太多。
- 留意他們的行為和體型。 他們是否有些昏昏欲睡，很容易就會疲倦？ 檢查他們的腹部有否鬆垂，或您是否可以看見其腰部，以及腹部線條向上斜？
- 觸摸他們的肋骨 – 是否要大力按才摸到肋骨？
- 為狗狗量體重 - 定期為他們量體重，便可以監察任何增磅情況。 您的獸醫會根據狗狗目前的重量並評估其「身體狀況評分」，以標出其理想體重。
如何協助超重狗隻減肥
好消息，有辦法治療超重和肥胖的狗狗！ 讓愛犬恢復理想的體重，可提高他們的生活品質。 有顯示指出，擁有健康體重的狗狗比起肥胖的狗狗更長壽。
超重是由於攝取了超出消耗量的卡路里所致。 因此，請務必解決狗狗的飲食和運動習慣。 您可以向獸醫查詢專為超重狗隻而設的飲食餐單。 如果您只是將狗隻的餐點份量變少，可能會導致營養不足或造成討吃行為。 請確保您跟足包裝上的份量餵飼，同時避免給予零食 – 或將平日攝取量範圍內的乾式食物留起，作為零食之用。
定期的體能活動對於狗狗的整體健康至關重要，不但可以協助他們減重，更可以維持他們的健康體型。 請向獸醫查詢愛犬應用的運動量和類型，並遵循獸醫指引逐步增加運動量。
與獸醫討論
如果您對愛犬的體重或體型有任何疑慮或問題，請務必諮詢獸醫。 獸醫會樂意協助您判斷狗狗是否超重，如果確實超重的話，獸醫會向您說明您應採取甚麼方法來幫助狗狗減重，並就如何防止增磅向您提供意見。
同樣，在改變狗狗的飲食、運動模式、生活習慣 或做出任何可能會影響其健康的決定之前，都必須先咨詢獸醫。
每隻狗狗都是獨一無二的，因此獸醫會針對您的愛犬度身制定合適的建議。 這些建議不但基於其品種、年齡和性別而得出，更會考慮任何現有的健康狀況以及他們是否已接受絕育手術。