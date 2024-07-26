重要的是要從一開始就檢查您幼犬的重量和形態，並定期監察，以確保牠們發育成為健康的成年犬隻。 如果你沒有適合尺寸的體重秤（例如嬰兒體重秤），只需在您踏上家用體重秤時抱着愛寵，並減去你自己的體重，就可以稱一下幼犬體重。 除了重量，當你撫摸牠們時，也可輕易注意到一些細節。 首先，當你用指尖按摩時，您應能很容易地感覺到牠們的肋骨。 接下來，問自己幾道問題： 望住我家幼犬時，我能從上方看到明確的腰圍線條嗎？ 從側面看時，牠們的腹部是否收在肋骨後面？ 如果不是的話，你的幼犬可能已經超重。

在下次就診時，與您的獸醫交談，以了解身體情況評分，以及評估小狗形態的理想方法。 您從一開始越熟悉檢查您家幼犬的形態，你就越有可能發現需要專業關注的變化。

如果您留意到狗狗過重，請務必立即採取行動；因為超重狗隻，患上嚴重且危及生命的疾病之風險會較大。 這可能包括糖尿病、癌症、骨關節炎等。

如果狗狗比其理想體重超出 15% 至 20%，便會被界定為超重；超出 30% 的話，便會被界定為肥胖。 我們往往都低估了狗狗的重量，因此最好的方法就是運用「望．感．秤」三大步驟來檢查他們是否增磅太多。