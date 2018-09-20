透過本文您可以了解：

無論是狗狗太瘦、狗狗太胖，或者您希望確保牠盡可能保持健康，重要的是要確信您正在做正確的事情來維持狗狗體重標準。

如果狗狗討食或表現出可憐的樣子，您可能很難拒絕繼續餵狗食物，許多主人發現自己經常投餵小食，從而養成不良的狗狗餵食習慣。但是如果想維持狗狗體重健康，那麼您必須在家中堅守良好的狗狗飲食原則，並且鼓勵所有其他家庭成員同樣堅守原則。

一、如何判斷狗狗體重是否健康？

想了解自家狗狗體重標準值，最佳方法是詢問獸醫，他們將根據狗狗品種、性別、年齡及其他因素告知您狗隻的理想體重。一般人常認為在狗狗肥胖之前的體重就是健康的體重，其實這很難判斷，尤其是當您的愛犬已經很長時間出現過肥胖問題，甚至從牠們還是幼犬就發生肥胖情況時。所以這很難界定，特別是如果您的愛犬長時間超重或者在幼年時幼犬體重就開始出現肥胖問題。

此外，有些特定因素都可能造成您的愛犬更容易出現肥胖的傾向，因此保持健康的體重顯得非常重要。有幾個狗狗品種比其他品種更容易出現肥胖問題，例如小獵犬、八哥犬、拉布拉多犬、英國曲架犬、蘇格蘭爹利犬及聖伯納犬。母狗體重很容易增加，若您的愛犬已絕育，牠們的體重同樣非常容易上升；狗絕育後體重上升的概率可以說是未絕育的 2 倍。



（想了解狗狗肥胖的風險及如何幫助肥胖狗狗減肥，歡迎您參考這篇文章：肥胖對愛犬造成的危害）