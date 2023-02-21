小型犬飽足感處方

小型犬飽足感處方

犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

包裝

1.5kg

3kg

庫存

本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

產品詳情
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優點

S/O INDEX

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有效體重管理

有效健康減重，防止體重回升。97%的狗飼餵三個月之內可有效控制體重。

減少討食

高天然纖維含量，幫助狗維持飽足感。83%的狗在體重控制過程飼餵本配方都減少了討食行為。

配方專為小型犬而設

獨特配方針對小型犬消化系統、牙齒及泌尿系統加護

營養資訊