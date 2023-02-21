小型犬飽足感處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
包裝
1.5kg
3kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
產品詳情
優點
S/O INDEX
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有效體重管理
有效健康減重，防止體重回升。97%的狗飼餵三個月之內可有效控制體重。
減少討食
高天然纖維含量，幫助狗維持飽足感。83%的狗在體重控制過程飼餵本配方都減少了討食行為。
配方專為小型犬而設
獨特配方針對小型犬消化系統、牙齒及泌尿系統加護
營養資訊
成分分析保證值：粗蛋白質30.0%；粗脂肪9.5%；粗灰分6.4%；粗纖維16.3%；鈣0.9%；磷0.75%；鎂0.1%。
成分：蔬菜纖維、脫水家禽蛋白、小麥麩質*、木薯澱粉、小麥、菊苣漿、水解動物蛋白、玉米、玉米麩質、動物脂肪、礦物質、魚油、丁酸鈉鹽、洋車前子殼及籽、果寡糖、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A18 500國際單位、維生素D31 000國際單位、E1（鐵）29mg、E2（碘）2.9mg、E4（銅）9mg、E5（錳）38mg、E6（鋅）134mg、E8（硒）0.04mg；保存劑；抗氧化物。