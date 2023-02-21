CCN 小型犬體重控制加護配方

CCN 小型犬體重控制加護配方

犬隻乾糧

傾向肥胖的成犬

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3kg

8kg

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實證效果

88%輕微超重的狗隻，在餵食ROYAL CANIN®小型犬體重控制加護配方 (CCN Mini Light Weight Care Adult Dog) 的8個星期內成功達到更健康的體重* *Royal Canin內部研究結果

限制體重增加

經調整的蛋白質含量，有助維持健康體重所需的肌肉質量，同時富含左旋肉鹼。助您愛犬健康體魄而配製，既飽足又營養豐富、美味可口