CCN 小型犬體重控制加護配方
犬隻乾糧
傾向肥胖的成犬
包裝
3kg
8kg
實證效果
88%輕微超重的狗隻，在餵食ROYAL CANIN®小型犬體重控制加護配方 (CCN Mini Light Weight Care Adult Dog) 的8個星期內成功達到更健康的體重* *Royal Canin內部研究結果
限制體重增加
經調整的蛋白質含量，有助維持健康體重所需的肌肉質量，同時富含左旋肉鹼。助您愛犬健康體魄而配製，既飽足又營養豐富、美味可口
成分：脫水家禽蛋白、玉米、蔬菜纖維、大麥、米、植物分離蛋白*、玉米麩質、水解動物蛋白、動物脂肪、甜菜漿、玉米粉、纖維素粉、魚油、洋車前子殼及籽、酵母及酵母提取物、礦物質、大豆油、脂肪酸鹽、果寡糖、琉璃苣油、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 22000國際單位、維生素D3 1000國際單位、鐵（3b103）35mg、碘（3b201, 3b202）3.5mg、銅（3b405, 3b406）11mg、錳（3b502, 3b504）45mg、鋅（3b603, 3b605, 3b606）134mg、硒（3b801, 3b811, 3b812）0.04mg、左旋肉鹼200mg；保存劑；抗氧化物。 成分分析保證值：粗蛋白質30.0%；粗脂肪11.0%；粗灰分5.0%；粗纖維8.6%。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。