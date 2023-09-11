透過本⽂您可以了解：



⼀、認識狗狗減肥的重要性

⼆、如何幫狗狗減肥？狗飲食熱量要控制

三、為肥胖狗選擇合適的食物

四、讓愛犬運動幫助狗減重

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狗狗肥胖是十分常見的問題。根據研究，在工業化國家中，至少 20% 的成犬都有肥胖的情況。但是透過為愛犬提供合適的食物、執行適當運動以及改善飲食習慣，您可以幫助愛犬減肥，恢復健康的生活。

一、認識狗狗減肥的重要性

當您的愛犬過於肥胖，並經獸醫判定為已經達到肥胖程度時，請務必認真對待。您必須瞭解，寵物肥胖不僅是外觀問題，更關乎其健康。肥胖會提高狗狗罹患嚴重且複雜疾病的風險，包括糖尿病、心肺疾病、關節炎等，同時還會降低免疫力。最重要的是，肥胖也會縮短牠們的壽命。

（想瞭解更多狗狗變胖對健康的影響，可以參考這篇文章：肥胖對愛犬造成的危害）

狗品種、年齡、遺傳、性別和生活方式，都有可能成為導致牠們出現肥胖或過瘦的潛在原因。因此寵物主人所採取的行動對狗狗健康極為重要；您可以為牠們提供合適的狗食物、協助牠們運動，以及改變牠們的生活習慣，這有助於狗狗減重，讓牠們可以重拾健康。

（想判斷自家狗狗是否達到肥胖標準，可以參考這篇文章：我的小狗體重是否過重？）

二、如何幫狗狗減肥？狗飲食熱量要控制

狗狗減肥計劃第一步，首先要控制好每天攝取的總熱量，建議每日減少 10％ 左右的食量。正確訓練愛犬的進食行為和態度，對幫狗減肥有顯著的效果。獸醫可以協助您規劃狗狗減肥方法、計算狗糧份量和食物類型。若您有狗狗減肥菜單，請嚴格按照計畫執行以獲得最佳效果。

狗狗食量適當調整，以定時定量、少量多餐的方式餵食，建議一天餵食3~4次；這種方式可以降低狗狗的進食慾望，同時亦能減緩牠們進食速度。

此外，當幫小狗減肥時，您和家裡的其他成員絕對不能將剩餘的食物餵給狗狗，避免無意間獎勵牠們討吃的行為。最佳方法是依照預定好的狗狗減肥食物量餵食，並在相同的位置使用固定的狗食物碗，有利於牠們養成良好的習慣。盡量避免與狗狗在同時間進食，以免令牠們造成混淆。另外，建議您不要在自己用餐的地方餵食狗狗。