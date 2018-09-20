一、為什麼狗狗容易超過平均體重標準？

狗狗容易體重增加並出現肥胖問題的因素有幾個。例如，某些狗品種比其他品種更容易增加體重（如拉布拉多），而且迷你型品種的風險更高。



另外，母犬比較容易增加體重，而隨著狗狗年齡增長，肥胖風險也會隨之增加。幼犬時期就已存在肥胖或超重問題的狗狗，會比幼犬體重標準、健康、身形精瘦的狗狗更容易在成犬時期有肥胖的問題。



如果您的愛犬已經絕育，由於荷爾蒙變化，與未絕育的狗狗相比，狗絕育後體重增加的機率會提高兩倍。此外，狗狗的生活方式也是主要因素之一；如果牠們主要在室內活動，而且會吃人類的食物，那牠們更容易對食物產生強烈的慾望，這可能會導致愛犬更容易超過狗狗標準體重。

二、狗體重標準值是多少？如何判斷狗狗體重是否超標？

了解狗狗過重的第一步是採取預防措施。通過定期磅重，記錄體重，追蹤體重增幅，並與獸醫一起檢查。



獸醫可以依據狗年齡、性别和品種來告訴您牠的理想體重。若愛犬比其理想的體重高出 15% 到 20% ，將被歸類為肥胖。例如：理想體重為 10 公斤的犬，如果體重高達 12 公斤將被視為肥胖。

三、1分鐘簡單狗狗肥胖測試

您可以嘗試撫摸狗狗腹部，看看能否摸到毛皮和身體組織底下的肋骨。如果您可以感覺到狗狗的肋骨，但它們並不突出，這表示您愛犬的體重正常。如果您完全無法感覺到牠的肋骨，那麼狗狗就有超重問題。

四、狗肥胖會有什麼行為？

您可經由狗狗的行為改變，發現牠肥胖趨勢。牠可能經常昏昏欲睡和缺乏活力，在玩耍或運動時顯得懶散；或者散步時，牠們可能很容易變得氣喘甚至停下不願走路，這表示牠們身體疼痛或非常疲勞。當然，牠們的體型也會明顯變胖。



除此之外，您的愛犬可能在食物面前表現得特別難以控制，出現現如暴食、哀求零食，甚至在您用餐時不斷討食等行為。當您與獸醫一起制定狗狗減重計劃時，您的獸醫會詢問您餵食狗狗的方式以及狗食品種類。此時請誠實回答，因為有時主人可能由於給牠們太多點心、零食而不小心導致牠們超出狗狗標準體重。



肥胖和超重對於愛犬來說是一個急需解決的問題。透過正確的飲食和行為管理，可以有效改善狗肥胖的情況，幫助狗狗維持健康的體重。請定期帶狗狗讓獸醫進行檢查，以便監控狗狗的體重，並在發現任何可能導致肥胖的行為時與獸醫討論相關情況。



（延伸閱讀—假如狗狗體重突然下降，關於原因可以參考這篇：為甚麼我家狗狗體重會下降？／解決方法則可參考這篇：如何幫愛犬增重）