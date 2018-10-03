管理幼犬的體重，保持精力充沛

在幼犬成形的階段，生長速度非常快，因此務必要有效控管他們的體重。 如果沒有密切注意肥胖幼犬的飲食和行為，就很容易長成肥胖的成犬。

狗狗天生精力充沛，並能從脂肪中獲得能量，但是如果攝取太多的脂肪，又沒有充足的運動，就會開始變胖。 額外的體重會對狗狗的骨骼造成壓力，導致關節問題，讓主要器官變得更忙碌。 保持健康的體重和體態，有助於改善狗狗的生活品質。

如何管理幼犬的體重

確保為幼犬提供營養均衡的食物，讓他們攝取適當的多樣元素，和適量的脂肪與蛋白質，這樣就能長大不長胖。

規定例行餵食時間： 每天請在同一個地方，同一個時間，使用相同的碗來餵食。 這樣有助他們了解「用餐」的時間和地點，並養成固定的飲食習慣。

餵食份量經過控制的固定少量餐點。 過了成長階段之後，請從一日三餐開始減至一日兩餐。 以少量多餐來分散每天攝取的能量，並讓狗狗更好消化。

儘早讓幼犬在兩個月大的時候就開始探索環境。 他們需要熟悉居住的地方，這樣才能自在地玩耍和消耗能量。 一開始您應引導狗狗，並且隨時在旁邊觀察，尤其是當孩子在旁的時候。

定期為幼犬量體重，並根據狗食上的說明調整份量。 這對小型犬來說尤其重要，因為小型犬的成長速度比大型犬來得快，因此可能更要常常調整食物份量。

讓幼犬玩玩具，誘導他們多多動一動。 請選擇比狗狗嘴巴大一倍的玩具，避免他們噎到或將小東西吞下肚，例如紙箱就很好玩，塑膠玩具亦可以玩很久。