幼犬並不懂得適量地進食，因此作為主人的您必須嚴控愛犬每餐食量，避免超重現象出現。 這對於體型較大的狗品種尤其重要，因為營養過度會使他們生長過快，更會導致骨骼問題。

請務必參考包裝上的建議份量，並仔細稱量每餐的份量。 請謹記，包裝上所指的份量通常是每日建議份量，所以您要把該份量分配到幼犬的各餐。 您給幼犬的任何小食也應包括在此每日份量當中，獎勵很容易會令他們過飽。