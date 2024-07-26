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餵飼幼犬和幼犬營養

幼犬成長迅速，但他們的消化和免疫系統發展緩慢，所以他們的營養需求非常特殊，與成年犬不同。 根據幼犬的特定需求而度身定製一套營養全面的飲食十分重要，因為這樣可以支持他們健康地發育，並為健康的未來奠定基礎。

為什麼幼犬的飲食如此重要

幼犬的成長和發育過程很快速， 而他們的飲食對於這個過程起著關鍵作用，也極為影響您的愛犬日後能否成為強壯和健康的成年犬。
英國可卡犬幼犬吃著不銹鋼餵食碗中的食物

幼犬對營養需求的變化

幼犬邁向成年的每個階段都會對飲食有不同的需求，而不同犬種的成年年齡亦有別。 為確保您的幼犬在整個成長過程中都得到適當的支持，請讓他們在成年前保持幼犬專用的飲食。

幼犬在母親旁邊躺在毛毯上

1 個月大

1 個月大的時候，幼犬可以逐漸斷奶，從飲母乳轉吃固體食物。 他們需要營養來建立天然的抵抗力，並為其脆弱的消化系統培養益菌。

傑克羅素爹利犬幼犬在戶外吃著不銹鋼餵食碗中的美食

2 至 4 個月

在此階段，請注意如何以精心調配的鈣、磷和維他命 D 促進愛犬骨骼結構的發育。

威爾斯哥基卡提根犬幼犬吃著紅碗中的食物

4 至 7 個月

這個年齡的幼犬開始逐漸建立身體質量，需要大量易於消化的優質蛋白質。

雪撬犬幼犬站在廚房吃著碗中美食

10 個月大至成年

當幼犬準備步入成年時，他們的關節仍需要額外的營養支持，尤其是較大型的品種，因為他們正在生長的肌肉會為骨骼帶來壓力。

您的幼犬甚麼時候成年？


 超小型
 小型
 中型
 大型
 巨型
平均成年重量
 4 公斤或以下
 10 公斤或以下
 11-25 公斤
 26-44 公斤
 45 公斤及以上
成長期時間 (出生至成年)
 8/10 個月
 8/10 個月
 12 個月 15 個月 18/24 個月

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幼犬飲食中所需的營養

幼犬在出生後的頭幾個月需要各種各樣的關鍵營養，以幫助他們健康地成長及發育。 幼犬的飲食必須能夠提供足夠的能量和優質的蛋白質，以支持他們的成長並幫助消化。 ROYAL CANIN® 飲食營養均衡，可提供度身定製的飲食，以滿足各種體型、生活方式和品種的幼犬的需求。

幼犬的營養

ROYAL CANIN® 的幼犬營養科學方法

我們對健康營養十分講究，因為我們深信幼犬食品的作用不只是提供能量， 還可以建立和維持人體細胞、預防疾病，以及預防消化、關節和老化相關的問題。

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精準的營養平衡

幼犬的食物需要非常精確的配方，才可以幫助幼犬茁壯健康地成長。 我們與繁殖者、獸醫和營養師緊密合作，開發食品。 我們會為每套飲食添加多達 50 種精心挑選的營養素，確保可以照顧您愛犬在年齡、品種、生活方式和敏感情況方面的特殊需要。
除了優質營養外，我們還關注以下的關鍵因素。

幼犬在室內享用食物碗中的美食
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非常美味可口

幼犬對氣味和質地敏感，但對味道的感官不太發達。 為了盡量提升我們的配方的吸引力，我們：

  • 根據氣味、密度、質地以及營養質素嚴格挑選食材。
  • 從質地、形狀和大小著手，設計適合各種體型的狗的顆粒食物。
  • 為配方進行防腐。
傑克羅素爹利犬幼犬在室外的草地上坐著，旁邊放有一個餵食碗
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容易消化

幼犬的消化系統很敏感， 因此我們確保配方十分容易消化，以避免胃部不適，並幫助幼犬吸收營養。

金毛尋回犬幼犬在室內躺在奶白色的毛巾上，旁邊放有一個不銹鋼餵食碗
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高安全標準

我們採用與人類食品相同的衛生規則，並以最高的質素和安全標準來準備幼犬食品。

臘腸犬幼犬躺在木地板上，旁邊放有一個不銹鋼餵食碗
了解更多

幼犬成長計劃

探索ROYAL CANIN幼犬成長計劃，一個由幼犬成長至成犬的四階段餵養方案，以滿足其特定的營養需求。


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每次應準備多少食物餵飼幼犬？

幼犬的營養需求根據他們的品種和成年後的最終體型大小而有所不同。 獸醫可以根據幼犬的品種，讓您知道其成年後的預期體重。 之後，您便可以為他們選擇合適的食物，並確保份量正確。

為幼犬訂立正確的餵飼時間表

幼犬的胃很小，萬一負荷過重，他們未成熟的消化系統應付不來。 為免幼犬受腹瀉等疾病的困擾，最好將他們的每日建議份量分成全日多餐餵飼。
臘腸犬幼犬的黑白照

超小型或小型品種

4 個月或以下每日 3 餐

4-10 個月每日 2 餐

成年每日 1-2 餐

英國蹲獵犬幼犬坐著的黑白照

中型品種

6 個月或以下每日 3 餐

6至12 個月每日 2 餐

成年每日 1-2 餐

德國牧羊犬幼犬的黑白照

大型或巨型品種

6 個月或以下每日 3 餐

6-15 個月每日 2 餐

成年每日 1 或 2 餐

秋田犬幼犬坐在木地板上，旁邊放有一個不銹鋼餵食碗

幼犬的餵飼時間表變化如何

最初，在斷奶期間，幼犬每天需要吃 4 餐，時間從早到晚平均分佈。 到成年時，他們每天吃 1 至 2 餐便能應付所需。
小型品種犬比其他品種較早成年，所以他們可以提早減少每天的餐數。 以下的指引是根據幼犬預期成年大小所定， 但每隻幼犬的最佳餵飼時間表都有所不同，最好還是向您的獸醫查詢。

乾糧的水含量約為 8％，而濕糧的水含量通常至少為 75％。

幼犬的混合餵飼是怎樣的？

混合餵飼就是讓幼犬進食濕糧及乾糧，可以在同一餐或分餐進行，但請切勿把乾濕糧放在同一個碗裡。 兩種食糧各有重要的好處，例如濕糧有助於補水，並吸引挑食的狗進食； 而乾糧則可以讓進食急促的狗吃慢一點。

混合餵飼對幼犬的好處

補水

乾糧的水含量約為 8％，而濕糧的水含量通常至少為 75％。

美味可口

我們的濕糧配方經過精心設計，再挑剔的幼犬都會不能自拔。

體重管理

在提供同等卡路里的情況下，您可飼餵的份量較多。

金毛尋回犬幼犬在室內站著，旁邊放有一個不銹鋼餵食碗

應該在甚麼時候開始混合餵飼？

幼犬可以隨時開始混合餵飼，但是在幼年便讓他們接觸不同食物，可以避免他們成年後出現偏食的行為。 狗的消化道已經習慣了食物的成分和類型， 因此，開始採用混合餵飼的方法時，必須逐步改變飲食。

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幼犬應該喝多少水？

幼犬所需的喝水量取決於環境溫度，以及幼犬的體型、運動量、身體情況和飲食等因素。 乾的粗粒食物含水約 10%，濕糧含水至少 75％，所以吃乾的粗粒食物的幼犬比吃濕糧的幼犬需要喝更多的水。

傑克羅素爹利犬幼犬在室外的草地上站著，旁邊放有一個不銹鋼餵食碗
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我應該把水放著給幼犬喝嗎？

要確保您的愛犬喝到適量的水，最好的方法就是讓他們隨時都喝到清水。 為乾淨起見，應每天更換碗中的水，而且全日都要注滿水。 另外，請每天清洗水碗，以防止寄生蟲在碗中繁殖。

英國可卡犬幼犬一邊在廚房中站著，一邊喝著水碗中的水
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鼓勵幼犬喝水

請在幼犬的食物附近放一個水碗，也在屋內各個寧靜的區域放幾個水碗， 這樣他們便隨時有機會在安靜的地方喝水。

注意水碗的大小要與幼犬的體型相稱，不用太大，以免他們會踏進去。 此外，避免使用塑膠水碗，因為這些水碗會發出難聞的氣味和藏納細菌。陶瓷碗或不銹鋼碗為最佳。

成年標準型雪納瑞和幼犬在室外的花園站著

為您的愛犬建立良好的餵飼習慣

有時餵飼幼犬會令人感到壓力，特別是遇到他們拒絕進食或進食過急等問題時。 馬上建立以下的良好習慣，可以幫助您的幼犬熟習餵飼時間，並獲取所需的營養。

嚴控食量

為免幼犬營養過度，請檢查食品包裝上的飲食指引，並仔細稱量每餐的份量。 請謹記指引所指的是全日份量，不是每餐份量。

謹慎使用小食

請務必把小食計算在幼犬每日整體食量之中，以免他吃得過飽。 請限制小食的份量，並且必須要有適當的原因才在適當的時候給予小食。

避免人類食物

狗與人類的營養需求不同，對我們有益的美食可能會導致狗的胃部嚴重不適。 隨手餵飼人類食物殘餘給幼犬也會導致不良行為。

限制餵飼前後的活動

為防止胃部不適，請盡量避免幼犬在進食後 1 至 2 小時左右跳動， 也不要在他們進行劇烈活動後直接餵飼。

自己先吃飽，再餵幼犬

由於狗是群體動物，他們需要了解等級關係。 您先吃飽再餵飼幼犬，他們就會知道您和您的家人處於主導地位。

餵飼期間保持平靜

幼犬分心便會不願進食，因此請保持餵飼區的寧靜。 請在看管他們進食，以確保安全，但不要過分緊張，因為這樣會引起防護性行為。

控制速度

如果幼犬進食時狼吞虎嚥，請嘗試使用慢食碗或益智餵飼玩具。 就算您的愛犬本身進食緩慢，請您也要在 15 到 20 分鐘後把碗移走，以免他們養成吃零食的習慣。
如何過渡到新食物之插圖

如何改變幼犬的食物

突然改變飲食會使您的幼犬消化不良，甚至會令他不敢進食。 不管是轉用成年食物、轉用其他產品，還是開始混合餵飼，請謹記要逐漸加入新的食物。 我們建議您在 1 星期的過渡期間使用以下的比例：
  • 第 1 及第 2 日： 75％ 以前的食物+ 25％ 新食物
  • 第 3 及第 4 日： 50％ 以前的食物+ 50％ 新食物
  • 第 5 及第 6 日： 25％ 以前的食物+ 75％ 新食物
  • 第 7 日： 100％ 新食物

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