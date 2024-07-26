餵飼幼犬和幼犬營養
為什麼幼犬的飲食如此重要
幼犬對營養需求的變化
1 個月大
2 至 4 個月
在此階段，請注意如何以精心調配的鈣、磷和維他命 D 促進愛犬骨骼結構的發育。
4 至 7 個月
10 個月大至成年
當幼犬準備步入成年時，他們的關節仍需要額外的營養支持，尤其是較大型的品種，因為他們正在生長的肌肉會為骨骼帶來壓力。
您的幼犬甚麼時候成年？
|超小型
|小型
|中型
|大型
|巨型
|平均成年重量
|4 公斤或以下
|10 公斤或以下
|11-25 公斤
|26-44 公斤
|45 公斤及以上
|成長期時間 (出生至成年)
|8/10 個月
|8/10 個月
|12 個月
|15 個月
|18/24 個月
幼犬飲食中所需的營養
幼犬在出生後的頭幾個月需要各種各樣的關鍵營養，以幫助他們健康地成長及發育。 幼犬的飲食必須能夠提供足夠的能量和優質的蛋白質，以支持他們的成長並幫助消化。 ROYAL CANIN® 飲食營養均衡，可提供度身定製的飲食，以滿足各種體型、生活方式和品種的幼犬的需求。幼犬的營養
ROYAL CANIN® 的幼犬營養科學方法
我們對健康營養十分講究，因為我們深信幼犬食品的作用不只是提供能量， 還可以建立和維持人體細胞、預防疾病，以及預防消化、關節和老化相關的問題。
精準的營養平衡
非常美味可口
幼犬對氣味和質地敏感，但對味道的感官不太發達。 為了盡量提升我們的配方的吸引力，我們：
- 根據氣味、密度、質地以及營養質素嚴格挑選食材。
- 從質地、形狀和大小著手，設計適合各種體型的狗的顆粒食物。
- 為配方進行防腐。
容易消化
幼犬的消化系統很敏感， 因此我們確保配方十分容易消化，以避免胃部不適，並幫助幼犬吸收營養。
高安全標準
我們採用與人類食品相同的衛生規則，並以最高的質素和安全標準來準備幼犬食品。
每次應準備多少食物餵飼幼犬？
- 超小型：成年時可達 4 公斤
- 小型：成年時可達 10 公斤
- 中型：成年時可達 11 公斤至 25 公斤
- 大型：成年時可達 26 公斤至 44 公斤
- 巨型：成年時超過 45 公斤
- 超小型和小型品種的下頜較弱，牙齒較小，因此需要適當大小和質地的美食。
- 中型品種通常在戶外較活躍，所以他們需要充足的能量，並幫助他們建立天然的抵抗力。
- 大型和巨型品種的生長速度比小型品種慢，每公斤體重所需的能量較少。
為幼犬訂立正確的餵飼時間表
超小型或小型品種
成年每日 1-2 餐
中型品種
6至12 個月每日 2 餐
成年每日 1-2 餐
大型或巨型品種
6 個月或以下每日 3 餐
6-15 個月每日 2 餐
成年每日 1 或 2 餐
幼犬的餵飼時間表變化如何
乾糧的水含量約為 8％，而濕糧的水含量通常至少為 75％。
幼犬的混合餵飼是怎樣的？
混合餵飼對幼犬的好處
補水
乾糧的水含量約為 8％，而濕糧的水含量通常至少為 75％。
美味可口
我們的濕糧配方經過精心設計，再挑剔的幼犬都會不能自拔。
體重管理
在提供同等卡路里的情況下，您可飼餵的份量較多。
應該在甚麼時候開始混合餵飼？
幼犬應該喝多少水？
我應該把水放著給幼犬喝嗎？
要確保您的愛犬喝到適量的水，最好的方法就是讓他們隨時都喝到清水。 為乾淨起見，應每天更換碗中的水，而且全日都要注滿水。 另外，請每天清洗水碗，以防止寄生蟲在碗中繁殖。
鼓勵幼犬喝水
請在幼犬的食物附近放一個水碗，也在屋內各個寧靜的區域放幾個水碗， 這樣他們便隨時有機會在安靜的地方喝水。
注意水碗的大小要與幼犬的體型相稱，不用太大，以免他們會踏進去。 此外，避免使用塑膠水碗，因為這些水碗會發出難聞的氣味和藏納細菌。陶瓷碗或不銹鋼碗為最佳。
為您的愛犬建立良好的餵飼習慣
嚴控食量
謹慎使用小食
避免人類食物
限制餵飼前後的活動
自己先吃飽，再餵幼犬
餵飼期間保持平靜
控制速度
如何改變幼犬的食物
- 第 1 及第 2 日： 75％ 以前的食物+ 25％ 新食物
- 第 3 及第 4 日： 50％ 以前的食物+ 50％ 新食物
- 第 5 及第 6 日： 25％ 以前的食物+ 75％ 新食物
- 第 7 日： 100％ 新食物
密切注意幼犬的體重有助於確定他們的成長狀況，而身體情況評分可讓您更清楚地了解他們是否超重或過輕。 這一點很重要，因為兩者都可能導致健康問題。 身體情況評分主要從幼犬的外觀和感覺評估他們的體型是否健康, 獸醫可以告訴您如何給幼犬評分。