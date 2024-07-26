帶幼犬回家
帶幼犬回家那天確實令人興奮，但幼犬卻可能會感到不安，因為要離開母親和同窩幼犬。 請記住這些事情，以確保您準備好照顧他。
幼犬到了甚麼年齡才適合讓您帶回家？
8 至 10 週大的幼犬最適合帶回家。 到了那個時候，他們應該已經斷奶，並在與母親和同窩幼犬一起時已學會早期的犬類社交技能。
如果您太早接他回家，他便會錯過這個重要的學習期，這可能會影響他們未來的身心健康。 但是，如果您在超過 10 週後仍不把幼犬與其母親及同窩的幼犬分開，則會錯過大部分的社會化階段。
甚麼時候帶幼犬回家最好？
請務必預留幾天空閒的時間在家中照顧幼犬，才把幼犬接回家。 如果頭幾天訪客極少，屋內很安靜的話就最好了，這樣您的幼犬就可以安頓下來，不會受到太大打擾。 如果可以的話，請在早上去接走幼犬，讓他可以在睡覺之前熟習新的環境。
詢問您的幼犬繁殖者的問題
您的幼犬的繁殖者擁有很多資料，可以幫助您的幼犬更快地適應您的家居，並保持健康。 請記住要問繁殖者以下的問題，以及與您的幼犬有關的其他問題。
- 幼犬完全斷奶了嗎？
- 他們目前吃什甚麼食物？餵食時間表如何？
- 開始如廁訓練了嗎？到什麼程度？
- 他們目前白天和晚上有什甚麼日常習慣？
- 他們有接受獸醫檢查嗎？
- 他們有健康問題嗎？
- 他們有沒有接種過疫苗？如果有，下一次注射是什麼時候？
- 他們甚麼時候接受過杜蟲治療？
- 他們有植入身份識別晶片嗎？
- 他們到目前為止有什甚麼社交經驗？
- 他們父母的脾氣和性格是怎樣？有他們的健康證明書嗎？
把幼犬帶回家時應帶備甚麼東西
把幼犬帶回家時，您需要帶備一些重要的東西，以幫助他在回家的旅途中保持安全，並感到更加舒適。 這包括：
帶幼犬回家：如何應付這段旅程
回家的旅程可能是您的幼犬第一次坐車， 請務必令他感到舒適，這樣他日後才不會害怕坐車。 如果可以的話，最好安排其他人在您駕車的時候負責安撫他。
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檢查您是否已取得所有文件和問清楚所有問題，並確保您的幼犬不是剛吃飽，以免他在途上有任何不適。 不妨帶幼犬出去走走，消耗一下他的精力，讓他如廁。 為幼犬戴上新項圈時，請檢查清楚項圈不會從他的頭滑出來。項圈與幼犬頸項之間應該只有 2 根手指的距離。
離開繁殖者之前
檢查您是否已取得所有文件和問清楚所有問題，並確保您的幼犬不是剛吃飽，以免他在途上有任何不適。 不妨帶幼犬出去走走，消耗一下他的精力，讓他如廁。 為幼犬戴上新項圈時，請檢查清楚項圈不會從他的頭滑出來。項圈與幼犬頸項之間應該只有 2 根手指的距離。
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如果想鼓勵幼犬上車，請在車上放點小食，並且讓他們在旅途中有些東西可以咀嚼。 如果您有人作伴的話，他們可以坐在後座，讓幼犬坐在他的膝蓋上、座位上或地板上。 如果只有您一個人，就要把幼犬放進籠裡坐車了。 這個時候，有幼犬母親味道的毛巾或玩具就是安定他的好方法。
安心坐車
如果想鼓勵幼犬上車，請在車上放點小食，並且讓他們在旅途中有些東西可以咀嚼。 如果您有人作伴的話，他們可以坐在後座，讓幼犬坐在他的膝蓋上、座位上或地板上。 如果只有您一個人，就要把幼犬放進籠裡坐車了。 這個時候，有幼犬母親味道的毛巾或玩具就是安定他的好方法。
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即使您已盡一切努力使幼犬舒適，他們也可能會吠叫或哭泣，這時請冷靜地安撫他們。 如果是長途車的話，請不時停車讓他們如廁、進食或喝水。
在旅途中
即使您已盡一切努力使幼犬舒適，他們也可能會吠叫或哭泣，這時請冷靜地安撫他們。 如果是長途車的話，請不時停車讓他們如廁、進食或喝水。
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記住要先把幼犬帶到花園，這樣他們才能如廁； 帶他進入室內時，請保持鎮定，並使他安心。
回到家後
記住要先把幼犬帶到花園，這樣他們才能如廁； 帶他進入室內時，請保持鎮定，並使他安心。