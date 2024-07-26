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Dachshund puppies in black and white

帶幼犬回家

帶幼犬回家那天確實令人興奮，但幼犬卻可能會感到不安，因為要離開母親和同窩幼犬。 請記住這些事情，以確保您準備好照顧他。
Labrador Retriever puppy lying down on a white bed

幼犬到了甚麼年齡才適合讓您帶回家？

8 至 10 週大的幼犬最適合帶回家。 到了那個時候，他們應該已經斷奶，並在與母親和同窩幼犬一起時已學會早期的犬類社交技能。

如果您太早接他回家，他便會錯過這個重要的學習期，這可能會影響他們未來的身心健康。 但是，如果您在超過 10 週後仍不把幼犬與其母親及同窩的幼犬分開，則會錯過大部分的社會化階段。

Dachshund puppy being held by owner

甚麼時候帶幼犬回家最好？

請務必預留幾天空閒的時間在家中照顧幼犬，才把幼犬接回家。 如果頭幾天訪客極少，屋內很安靜的話就最好了，這樣您的幼犬就可以安頓下來，不會受到太大打擾。 如果可以的話，請在早上去接走幼犬，讓他可以在睡覺之前熟習新的環境。

Labrador Retriever puppy in black and white with a red ball

您準備好帶幼犬回家了嗎？

請務必做好充分的準備，這樣可以幫助您的幼犬快樂、安全地融入新的家居和家庭。 還沒準備好嗎？ 了解一下如何為幼犬的到來做好準備。

做好準備

詢問您的幼犬繁殖者的問題

您的幼犬的繁殖者擁有很多資料，可以幫助您的幼犬更快地適應您的家居，並保持健康。 請記住要問繁殖者以下的問題，以及與您的幼犬有關的其他問題。

Golden Retriever puppies lying together on a white blanket next to a window

  • 幼犬完全斷奶了嗎？
  • 他們目前吃什甚麼食物？餵食時間表如何？
  • 開始如廁訓練了嗎？到什麼程度？
  • 他們目前白天和晚上有什甚麼日常習慣？
  • 他們有接受獸醫檢查嗎？
  • 他們有健康問題嗎？
  • 他們有沒有接種過疫苗？如果有，下一次注射是什麼時候？
  • 他們甚麼時候接受過杜蟲治療？
  • 他們有植入身份識別晶片嗎？
  • 他們到目前為止有什甚麼社交經驗？
  • 他們父母的脾氣和性格是怎樣？有他們的健康證明書嗎？

把幼犬帶回家時應帶備甚麼東西

把幼犬帶回家時，您需要帶備一些重要的東西，以幫助他在回家的旅途中保持安全，並感到更加舒適。 這包括：

帶幼犬回家：如何應付這段旅程

回家的旅程可能是您的幼犬第一次坐車， 請務必令他感到舒適，這樣他日後才不會害怕坐車。 如果可以的話，最好安排其他人在您駕車的時候負責安撫他。

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離開繁殖者之前

檢查您是否已取得所有文件和問清楚所有問題，並確保您的幼犬不是剛吃飽，以免他在途上有任何不適。 不妨帶幼犬出去走走，消耗一下他的精力，讓他如廁。 為幼犬戴上新項圈時，請檢查清楚項圈不會從他的頭滑出來。項圈與幼犬頸項之間應該只有 2 根手指的距離。

Dalmatian puppy being held by owner
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安心坐車

如果想鼓勵幼犬上車，請在車上放點小食，並且讓他們在旅途中有些東西可以咀嚼。 如果您有人作伴的話，他們可以坐在後座，讓幼犬坐在他的膝蓋上、座位上或地板上。 如果只有您一個人，就要把幼犬放進籠裡坐車了。 這個時候，有幼犬母親味道的毛巾或玩具就是安定他的好方法。

Puppy sleeping in a puppy crate
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在旅途中

即使您已盡一切努力使幼犬舒適，他們也可能會吠叫或哭泣，這時請冷靜地安撫他們。 如果是長途車的話，請不時停車讓他們如廁、進食或喝水。

Beagle puppy walking on a lead outdoors
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回到家後

記住要先把幼犬帶到花園，這樣他們才能如廁； 帶他進入室內時，請保持鎮定，並使他安心。

Chocolate Labrador Retriever puppy being held by owner
English Cocker Spaniel puppy black and white

初時如何與幼犬相處

幼犬與您相處的頭幾日和頭幾週對他如何適應新家以及他日後的發展和幸福有很大的影響。

頭幾天和頭幾週
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