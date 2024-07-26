牽繩和可調式頸圈或胸帶 上下車時要確保幼犬安全。

毯子或玩具 把一張毯子或一件玩具放到母犬那裡一會兒，沾上他的氣味，這樣可以使幼犬在回家路上保持鎮定。

一瓶水和一個碗 確保您的幼犬在回家的路上有充足的水分。

小食 及早獎勵幼犬的乖巧行為是好事，所以請帶備小食，並好讓幼犬有東西可以咀嚼。

便袋和清潔用品 當您接幼犬回家時，他通常都未接受如廁訓練，所以請預備可能會有意外發生。