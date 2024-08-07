幼犬從出生到成年的發展
了解幼犬從出生到成年的驚人轉變，可以幫助您確保他在每個發展階段都獲得適當的營養。
出生
請在幼犬出生後立即引導他吸吮母乳。 在頭幾個小時和頭幾天裡，母犬會將重要的抗體和營養傳遞給他的一窩幼犬，以支持他們的健康發展。
行為
出生時，幼犬尚未開眼，所以看不見東西。 話雖如此，但幼犬會用氣味和觸覺找到母親和同窩的幼犬，尋求溫暖、照顧和營養。 幼犬在此早期階段的大部分時間都在睡覺。
發育
幼犬出生時的體重應約為成年預期體重的 1-5％。 他們攝取母親提供的營養後，很快就會開始增重。 幼犬在頭幾天的體重增幅取決於品種的大小。 幼犬通常每日按同一品種成年犬的每公斤增重約 2 至 4 克。
環境
新生的幼犬的體溫調節功能尚未完全成熟，因此在他出生後的頭幾個小時內，必須把他放在適當的環境中。 生產箱應保持在攝氏 29.5 至 32 度之間。 此後，在 7 到 10 天大時，溫度可以逐漸降低到大約攝氏 26.7 度。 分娩箱應放置在通風良好的地方，既不會空氣流動太大，也不至悶熱。
健康
幼犬出生的主要挑戰是要自主呼吸、調節體溫和進食，才能度過這個非常關鍵的時刻。 請務必預備一個合適的生產箱支援他們。 放幾碗水或加濕器讓環境濕度維持在 65 至 70％ 及促進正確的呼吸，並使用加熱器或紅外線燈保持環境溫度。
繁殖者幾乎在幼犬一出生後便要為他量度體重，以概括了解其情況，並識別出他出生時的體重是否低於預期。 出生時的體重和頭 48 小時的生長速度，是繁殖者概略了解幼犬情況和識別新生動物死亡風險的主要參數。
營養
幼犬出生後必須儘快吸吮母乳。 與其說幼犬是在喝母乳，實際上他們喝的是初乳，這是母犬分泌的一種物質，能支持和增強幼犬的免疫系統。
初生哺乳期
新生期指出生至 3 週大左右， 此階段也可以稱為營養期，他們的生活似乎都被睡眠和少量反射活動佔據。
行為
幼犬在成長的第一階段大部分時間都在進食和睡覺， 這對他們有健康的發展至關重要，在這時候請注意避免打擾幼犬或母犬。
發育
幼犬會在出生後的 10 至 14 日慢慢開眼，而且在第 3 週之後，耳朵亦會逐漸開始發揮功用。 兩種感官一開始都會很弱，但是會隨著幼犬的發展而有所改善。
環境
雖然在這個時期，幼犬大多時間都在爬幾步就能到生產箱或母親身邊的範圍內活動，但定時與人類溫和接觸，有助幼犬培養日後生活中的抗壓能力，以及加強適應日後與人類的接觸。
健康
負責任的繁殖者，一定會在幼犬出生沒多久就請獸醫檢查。 獸醫會檢查幼犬是否有先天缺陷，以及一般健康狀況。 完成健康檢查後，就可以開始驅蟲。
營養
幼犬出生後，會繼續依靠其母親來合成所需的重要蛋白質。 隨著年齡的增長，幼犬可能會開始對母親的食物表現興趣。 當他們開始進食固體食物時，斷奶的過程就會開始。
斷奶
斷奶是幼犬成長期的關鍵時期，因為這標誌著他們開始獨立的時刻。 在這個階段，您必須根據幼犬消化功能的發展而調整食物。
行為
小的腳掌跨出了第一步，盡情地與兄弟姐妹打鬧，開始學習如何社交互動，他們會練習吠叫，還有搖搖尾巴。
發育
幼犬現已具某程度的視力和聽力，他們開始對光和聲音有反應。
環境
複雜的環境有助幼犬身心發展。 在此階段期間，負責任的繁殖者會為幼犬提供越來越多的人類互動、各種玩具、噪音和其他刺激。
健康
幼犬現時應已能夠開始在沒有母犬幫助下自己大小二便。 如果愛犬在此階段結束時仍未發展這能力，建議您帶他去看獸醫。
營養
斷奶期間，母犬仍會為幼犬提供所有所需的營養。 雖然此階段的幼犬大部分仍是以乳汁為主食，但是他們開始對母犬的食物較感興趣， 大多數現在都可以從碗裡舔水。
幼犬成長期
這時的幼犬要開始學習與他人共處。 幼犬在這個階段學到的行為，對生活影響甚為深遠。
行為
對於在這階段的幼犬，結構、活動和確定界線都是至關重要的。 在這個年齡的幼犬天生好學，因此主人必須貫徹施行在這段時間對愛犬的教導，繼續堅持訓練和讓愛犬的社交範圍擴大。 這有助幼犬長大後成為自信、聽話的成犬。
發育
幼犬大多在 6 到 9 個月大期間長高和生長肌肉，但會視乎不同品種的體型而定。 乳齒會換成恆齒，而幼犬的皮毛會換成成年犬的毛皮。 在 6 到 12 個月大期間的某個時候，雄性幼犬可能會開始抬起腿，雌性幼犬則會進入第一次發情期。
環境
盡量讓幼犬有自己固定的進食和睡覺地方，以及自己的玩具，將有助他們明白家中的基本規矩。 若幼犬有機會探索各種不同的戶外環境，接觸新的經驗，將會刺激他們的學習，培養自信心，並與主人建立更緊密的關係。
健康
現在是時候開始訂立適合幼犬發展階段的活動及運動時間表。 現在養成良好的習慣將有助幼犬發展，使他有健康的未來。 諮詢獸醫疫苗接種時間表，以及是否應該考慮讓幼犬切除卵巢或絕育。
營養
這是幼犬身體和性別發育的關鍵階段，因此請務必確保他們所進食的食物，可滿足此一特定發育階段的需求。 請參閱我們的幼犬營養指南了解詳情，或瀏覽我們的幼犬產品。
進入成年
雖然大家都是同一物種，但不同品種的狗在體型、體重和營養需求方面可能相差甚遠。 這些差異在幼犬成長期間特別明顯， 5 個品種體型的狗的成年年齡都不同。
發育
幼犬的成長過程取決於其品種的體型。 超小型犬種可以在 8 個月時完全發育成熟，而巨型犬種則要到 2 歲才被視為成年。
到 8 至 9 個月中時，大型和巨型幼犬的骨骼生長迅速，其餘幾個月則主要是發展肌肉，直至達到成年體重為止 (大型犬種為出生體重的 70 倍，巨型犬種為出生體重的 100 倍)。
營養
幼犬成年後，其營養需求也會隨之變化。 此時，是時候為他們逐漸過渡到成年食品，以滿足其體型、品種和生活方式的營養要求。