幼犬從出生到成年的發展

幼犬出生的主要挑戰是要自主呼吸、調節體溫和進食，才能度過這個非常關鍵的時刻。 請務必預備一個合適的生產箱支援他們。 放幾碗水或加濕器讓環境濕度維持在 65 至 70％ 及促進正確的呼吸，並使用加熱器或紅外線燈保持環境溫度。

繁殖者幾乎在幼犬一出生後便要為他量度體重，以概括了解其情況，並識別出他出生時的體重是否低於預期。 出生時的體重和頭 48 小時的生長速度，是繁殖者概略了解幼犬情況和識別新生動物死亡風險的主要參數。