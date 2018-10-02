幼犬出生第一年，體型和行為都會經歷巨大的變化。 了解他們成長的關鍵階段，有助掌握狗狗前幾年不同成長期會有的狀況，並且為此作好準備。

還有件事情需要注意，那就是小型犬和大型犬前幾年成長階段會有明顯的差別。 視乎狗狗的品種、性別及上一代狀況，將會有不同的成長速度，因此需要注意不同的事情。

幼犬出生後第三至第四週

幼犬出生後的頭 14 天至關重要，狗狗是否會進入健康良好成年期就看這段期間。 請務必在幼犬一出生的 48 小時內仔細照顧身體狀況，確保狗狗獲得所需的熱量和營養。 請務必讓幼犬吸吮母犬的乳汁，獲得初乳的營養，協助增強他們的免疫系統。 在出生第 9 天和第 13 天之間，幼犬體重亦會加倍；如果狗狗沒有長胖，請向獸醫徵詢建議。

滿月期

滿月之後，幼犬就會長出第一顆牙，但是下顎和牙齒的硬度相對來看還是很脆弱。 到了第 25 到 30 天，幼犬體重會增加四倍，而且胎毛開始退去，並長出「真毛」。 雖然他們還沒進入「快速成長」階段，但是為了讓狗狗繼續成長，飼主要開始餵飼營養均衡的斷奶食物。

無論是甚麼品種的狗狗，都會在 4 至 12 周大時進入「免疫力空窗期」，這時他們容易染上疾病。 因為狗狗已經斷奶，沒了增強免疫力的母孔，而身體又未能產生自體免疫力。 在這個階段，請密切關注狗狗是否有任何生病跡象。

幼犬三至五個月大

無論是小型犬還是大型犬，這時的幼犬都在快速長大。 過了五個月後，大型犬已經長出成年所需的骨骼結構，只是體重是成犬的一半。 不過他們所需的營養至少要有成犬的一倍！ 小型犬這時會經歷最快速的成長期，飼主可以不必再加水軟化食物，請改餵更大顆的飼料，讓他們的新牙可以多多咀嚼並加強清潔。