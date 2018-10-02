幼犬關鍵成長階段
幼犬出生第一年，體型和行為都會經歷巨大的變化。 了解他們成長的關鍵階段，有助掌握狗狗前幾年不同成長期會有的狀況，並且為此作好準備。
還有件事情需要注意，那就是小型犬和大型犬前幾年成長階段會有明顯的差別。 視乎狗狗的品種、性別及上一代狀況，將會有不同的成長速度，因此需要注意不同的事情。
幼犬出生後第三至第四週
幼犬出生後的頭 14 天至關重要，狗狗是否會進入健康良好成年期就看這段期間。 請務必在幼犬一出生的 48 小時內仔細照顧身體狀況，確保狗狗獲得所需的熱量和營養。 請務必讓幼犬吸吮母犬的乳汁，獲得初乳的營養，協助增強他們的免疫系統。 在出生第 9 天和第 13 天之間，幼犬體重亦會加倍；如果狗狗沒有長胖，請向獸醫徵詢建議。
滿月期
滿月之後，幼犬就會長出第一顆牙，但是下顎和牙齒的硬度相對來看還是很脆弱。 到了第 25 到 30 天，幼犬體重會增加四倍，而且胎毛開始退去，並長出「真毛」。 雖然他們還沒進入「快速成長」階段，但是為了讓狗狗繼續成長，飼主要開始餵飼營養均衡的斷奶食物。
無論是甚麼品種的狗狗，都會在 4 至 12 周大時進入「免疫力空窗期」，這時他們容易染上疾病。 因為狗狗已經斷奶，沒了增強免疫力的母孔，而身體又未能產生自體免疫力。 在這個階段，請密切關注狗狗是否有任何生病跡象。
幼犬三至五個月大
無論是小型犬還是大型犬，這時的幼犬都在快速長大。 過了五個月後，大型犬已經長出成年所需的骨骼結構，只是體重是成犬的一半。 不過他們所需的營養至少要有成犬的一倍！ 小型犬這時會經歷最快速的成長期，飼主可以不必再加水軟化食物，請改餵更大顆的飼料，讓他們的新牙可以多多咀嚼並加強清潔。
8 至 10 個月大的幼犬
此時，小型犬的成長會開始減緩，且已經達到成犬的體重，但大型犬將繼續穩定地成長。 小型犬與大型犬的體型大小和成長速度有很大的差別： 小型犬會迅速成長到出生時的 20 倍體重，而大型犬則會成長到出生時體重的 100 倍，不過相較之下成長速度較慢。 介於 8 到 9 個月之間時，體型較大的大型犬他們的成長主要是集中在骨骼和器官。
巨型犬的成長期最多長達 18 至 24 個月
若您的幼犬屬於體型較大的品種，在 18 至 24 個月他們才會完全發育成熟； 長出成犬應有的肌肉標誌成長期告一段落，他們進入新的階段。 您可以發現他們變得更壯更重了，而且看起來開始有「成年」犬的樣貌，有著勻稱的爪子和四肢。
經由了解這些不同的成長階段，您不僅對於幼犬在成長歷程中將出現的轉變更有概念，還能為此做好準備，您亦會對自己給予他們的護理、支持，以及幼犬需要的正確膳食充滿自信。
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