幼犬所需營養說明
愛犬在生命的最初階段所需的營養，與健康的成年犬的需求分別很大。 如果幼犬在成長過程的關鍵點能夠攝取所需的一切營養，就能夠發育良好，毋須給予任何額外補充。
一個月大的幼犬所需的營養
這個年齡的幼犬需要大量營養，才能建立天然抵抗力。 4 至 12 星期大的幼犬會進入「免疫空窗期」階段，一方面他們從母乳中獲得的保護作用開始減弱，但另一方面他們自身免疫能力卻仍未充分建立。 在這期間內給他們提供的營養可助提升免疫力，例如維生素 E 和維生素 B。其他營養素 (例如甘露寡糖) 則有助促進「益菌」在愛犬仍然幼嫩的消化系統中生長。
兩個月大的幼犬及其所需的營養
當愛犬兩個月大時，您應該把重點放在協助幼犬骨骼健康發展。 為此，他們需要攝取精心調配的鈣和磷，以助骨骼有效生長，這對他們的整體健康至關重要，尤其是體型較大的犬隻，因為他們的骨骼需要支撐大量肌肉和身體組織。
4 個月大的幼犬所需的營養
您幼犬的骨骼在這階段仍處於發育階段，因此仍需要從飲食中攝取適當成份的鈣和磷，以獲得所需營養。 幼犬不能主動地吸收鈣，因為他們的身體仍無法調節鈣的攝取量，因此 6 個月以下的幼犬無法避免攝取過量的鈣。 過度攝取鈣質會導致幾類骨骼畸形情況，因此請遵循建議的指引： 按體重計算，每天每公斤體重需要 0.5 克鈣。
七個月大的幼犬及其所需的營養
這個時候您的幼犬會開始發展身體質量，故此時需要的養份是蛋白質。 不過，必須給他們提供正確類別。易消化的優質蛋白質容易讓身體吸收及「重用」當中的氨基酸來發展身體組織和抗體。
由於幼犬迅速成長，蛋白質跟熱量的比例應該高過成年犬。 若不吸收蛋白質，幼犬的天然抵抗力可能減弱，皮膚和毛皮亦會轉差，而且會發育不良。 小心注意飲食份量，以免在此重要階段超重。
十個月大的幼犬所需的營養
十個月大的超小型和小型品種已接近成年階段，體型較大的狗則尚未接近。 所有狗在此階段需要以營養支援關節，特別是大型犬和巨型犬，因為肌肉生長對骨骼構成壓力。 葡萄糖胺和軟骨素都是重要養份，可滋養軟骨及保持關節正常的液體。 若不吸收這些養份，成長中的幼犬可能在年老時出現關節問題。
成年犬與營養
成年犬尤其需要保持飲食均衡，才能維持理想體重。 據估算，有超過四分之一的成年犬過胖，這會對骨、關節和器官構成過大壓力從而影響狗的生活質素。 如果幼犬在出生後數月的關鍵時期飲食均衡及按建議份量吸收適當營養，成年後便會健康快樂。
如果您不清楚如何按照幼犬的年齡和生活方式給他餵養最適當的營養，可請教獸醫，獸醫能夠為您提供建議。
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