愛犬在生命的最初階段所需的營養，與健康的成年犬的需求分別很大。 如果幼犬在成長過程的關鍵點能夠攝取所需的一切營養，就能夠發育良好，毋須給予任何額外補充。

一個月大的幼犬所需的營養

這個年齡的幼犬需要大量營養，才能建立天然抵抗力。 4 至 12 星期大的幼犬會進入「免疫空窗期」階段，一方面他們從母乳中獲得的保護作用開始減弱，但另一方面他們自身免疫能力卻仍未充分建立。 在這期間內給他們提供的營養可助提升免疫力，例如維生素 E 和維生素 B。其他營養素 (例如甘露寡糖) 則有助促進「益菌」在愛犬仍然幼嫩的消化系統中生長。

兩個月大的幼犬及其所需的營養

當愛犬兩個月大時，您應該把重點放在協助幼犬骨骼健康發展。 為此，他們需要攝取精心調配的鈣和磷，以助骨骼有效生長，這對他們的整體健康至關重要，尤其是體型較大的犬隻，因為他們的骨骼需要支撐大量肌肉和身體組織。

4 個月大的幼犬所需的營養

您幼犬的骨骼在這階段仍處於發育階段，因此仍需要從飲食中攝取適當成份的鈣和磷，以獲得所需營養。 幼犬不能主動地吸收鈣，因為他們的身體仍無法調節鈣的攝取量，因此 6 個月以下的幼犬無法避免攝取過量的鈣。 過度攝取鈣質會導致幾類骨骼畸形情況，因此請遵循建議的指引： 按體重計算，每天每公斤體重需要 0.5 克鈣。