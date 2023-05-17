我的幼犬甚麼時候成年？
您的幼犬有自己獨特的個性和外表，而且也有獨特的營養需求。 隨著狗狗逐漸成長，他們對飲食的需求會開始與幼犬不同，直到最終變為健康的成年犬。 但他們到底需要什麼？他們何時才會真正變為「成年犬」？
幼犬甚麼時候成年？
幼犬變為成年犬的年齡會依他們的品種與體型而有所不同。 所有品種可分為五種不同的體型： 超小型、小型、中型、大型及巨型。 您的幼犬會在以下年齡時變為成年犬：
- 超小型品種 (4 公斤)： 8 個月
- 小型品種 (5-10 公斤)： 10 個月
- 中型品種 (11-25 公斤)： 12 個月
- 大型品種 (26-44kg)： 15 個月
- 巨型品種 (45 公斤及以上)： 18 至 24 個月
幼犬變為成年犬的不同類別取決於不同體型犬種的成長期長度；大型和巨型犬要完全成長所需的時間比體型較小的犬種長，不過他們都有快速成長期。
幼犬需要從飲食中攝取甚麼
不論狗狗是什麼體型或品種，幼犬的身體在快速成長的時候會出現重大變化。 與成年犬相比，幼犬的飲食需要更高的含鈣量，才能讓他們的骨骼正常發育。
他們還需要更多蛋白質，因為他們的肌肉和其他身體組織也正在快速發育。 他們的食物應比成年犬攝取的食物有更高能量，因為他們可以攝取的份量不如成年犬多，身體發育卻需要很多能量。
幼犬特有的問題
在您家幼犬的飲食和照顧方面，需將兩個特定問題納入考慮 ─ 這兩個問題對幼犬的影響遠高於成犬： 一個是敏感的消化系統，另一個是免疫力下降。
幼犬的消化系統比成犬脆弱，尤其是剛斷奶後的幼犬更甚，而環境改變或新食物亦較易造成其消化系統不適。 為幼犬準備食物時，需注重大小、形狀和質地，讓他們容易進食；另外亦要容易消化，讓幼犬能從食物中攝取到所有必需營養，而不會引起腸胃不適。
4 到 12 週大的幼犬正進入所謂的「免疫力空窗期」。 此時幼犬從母乳得到的免疫力會開始下降，而他們的自然抵抗力尚未發育成熟。 這個時期的飲食是協助他們度過這個階段的重要關鍵，能透過營養如維他命 E 提升他們的免疫力。
從幼犬轉變為成犬的配方
一旦幼犬發育成熟，您便可以轉換其飲食和照顧方式，以確保他們獲得成犬所需的一切營養和照顧。
成犬每天需要吃兩餐，而餐食當中需要營養均衡，為他們提供所需的能量，而不需太多熱量。 您可以規劃一週的時間慢慢轉換狗狗的飲食： 先與幼犬食物混合，再逐漸提高新食物的比例，讓您的狗狗慢慢習慣新食物。
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