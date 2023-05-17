您的幼犬有自己獨特的個性和外表，而且也有獨特的營養需求。 隨著狗狗逐漸成長，他們對飲食的需求會開始與幼犬不同，直到最終變為健康的成年犬。 但他們到底需要什麼？他們何時才會真正變為「成年犬」？

幼犬甚麼時候成年？

幼犬變為成年犬的年齡會依他們的品種與體型而有所不同。 所有品種可分為五種不同的體型： 超小型、小型、中型、大型及巨型。 您的幼犬會在以下年齡時變為成年犬：

超小型品種 (4 公斤)： 8 個月

小型品種 (5-10 公斤)： 10 個月

中型品種 (11-25 公斤)： 12 個月

大型品種 (26-44kg)： 15 個月

巨型品種 (45 公斤及以上)： 18 至 24 個月

幼犬變為成年犬的不同類別取決於不同體型犬種的成長期長度；大型和巨型犬要完全成長所需的時間比體型較小的犬種長，不過他們都有快速成長期。

幼犬需要從飲食中攝取甚麼

不論狗狗是什麼體型或品種，幼犬的身體在快速成長的時候會出現重大變化。 與成年犬相比，幼犬的飲食需要更高的含鈣量，才能讓他們的骨骼正常發育。

他們還需要更多蛋白質，因為他們的肌肉和其他身體組織也正在快速發育。 他們的食物應比成年犬攝取的食物有更高能量，因為他們可以攝取的份量不如成年犬多，身體發育卻需要很多能量。