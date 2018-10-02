既然您的愛犬已經懷孕，那麼為愛犬和愛犬肚子裡的寶寶提供最好的營養就非常重要。 除了在家裡做好準備、確保愛犬舒適之外，建議您亦為愛犬提供合適的營養照顧，讓愛犬和剛出生的幼犬可以獲得足夠的營養。

在愛犬懷孕期間，為他提供度身定製營養配方，對於幼犬未來的身心健康有很大的影響。 舉例來說，根據一份對於懷孕的波士頓爹利犬研究我們發現，如果在犬隻發情和妊娠剛開始的時候給予葉酸補充，出生的幼犬罹患顎裂症的機率就會降低。1

愛犬本身、行為和餵飼可能在懷孕期間改變，因此以下是您要注意的部分，以及如何確保為愛犬提供充足的營養照顧。

懷孕犬隻的胃口和餵飼時間

剛懷孕的時候，您的愛犬可能會暫時出現食慾不振的情況。 這是非常正常的現象，而犬隻的胃口會隨著肚子裡的寶寶逐漸成長而恢復。

由於如此，您可能會很想依照愛犬的食慾改變而調整餵飼時間。 但是，我們不建議您以此方式改變懷孕犬隻的餵飼時間。 這種方式可能會影響愛犬和幼犬的健康，因為這會導致犬隻無法獲得足夠或穩定的營養補給，進而導致發生問題，例如難產。 相反，建議您維持正常餵飼時間，並依照妊娠的特定需求做出一些改變。

懷孕犬隻所需的營養

在懷孕的第五週之後，隨著幼犬的逐漸發育，您的愛犬對於養分的需求會每週增加 10%。 同時，由於生理上的改變，犬隻的進食能力可能會受到限制，因此無法吸收或消化所需的營養。 解決辦法是改用高熱量、高營養的食品。

在愛犬懷孕的最後三分之一，亦即是 42 天後，您可以完全改用高營養食品，在妊娠的最後階段給予愛犬所需的養分補給。 建議您亦要每週增加餵飼量 10%，直到幼犬出生為止，因為您的愛犬會需要額外的養分和熱量。

很重要的一點，是為懷孕的愛犬提供營養平衡的食品，這樣他就不需要再服用任何補品。 其中您通常會給愛犬服用的補品 (例如鈣片)，可能會在愛犬懷孕期間干擾他體內的正常維生素和礦物質調節，導致出現不必要的併發症。