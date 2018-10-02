若您的愛犬已懷孕，您可能決定在家分娩，而不是帶他去獸醫診所。 若是如此，在這重要的一天到來之前，您有很多準備工作要完成，才能確保他和新生幼犬都能健康。

雖然您希望愛犬在家分娩，但務必依然準備與獸醫聯絡，以防萬一。 他們的專業知識非常寶貴，能夠幫助您確保所有幼犬都平安出生。

您需要在家中準備一個讓愛犬分娩的專屬區域。 只要這個區域準備妥當，就能確保孕犬舒適沒壓力，幼犬也能在最合適的環境出生。 以下是一些必須注意的事項。

孕犬的分娩 (或「生產」) 箱

這個箱子應以無孔材料製成，方便清潔，且尺寸適合您的孕犬和新生幼犬。 在箱子底部鋪上保暖材料，但要方便取出清潔： 毛巾、床單或報紙都是理想的選擇。 若您的愛犬體重超過 15 公斤，用柱子將箱子架高至離地 10 至 15 公分，在箱子四周架設支撐桿，以防孕犬生產時壓到幼犬。

在家分娩的關鍵要素： 溫度、濕度和空氣

新生幼犬很容易體溫下降而脫水，因此分娩區域務必保持適當的溫度和濕度。 放幾碗水或加濕器讓環境濕度在 65 至 70％，並使用加熱器或紅外線燈保持環境溫度。

幼犬出生後的首四天，其環境溫度應保持在 29.5 至 32°C 之間。 之後的七到十天，溫度可逐漸調降至大約 26.7°C，然後再逐漸調降至 22.2°C，直到幼犬出生後四週為止。 分娩箱應放置在通風良好的地方，既不會空氣流動太大，也不至悶熱。

愛犬在家分娩的期間保持衛生

分娩區域需嚴格保持衛生，即控制進出的人數，以及消毒和清潔頻率。 進入該區域前應注意個人衛生，讓孕犬接觸分娩區域前，幫他洗澡或刷毛，盡量將寄生蟲或細菌除掉。

讓孕犬接觸分娩區域

為了確保愛犬在快樂、放鬆的環境中生產，您應提早在預產期前的一到兩週讓愛犬接觸並熟悉分娩區域和分娩箱。 不要讓其他成年動物進入分娩區域及接觸懷孕的愛犬，避免感染，並確保愛犬在這個空間內舒適自在。