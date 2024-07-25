引入新的聲音 幼犬的聽力非常敏感，因此他們會被聲音嚇到。 幼犬跟您回家的第 1 週時，請讓他認識風筒、門鐘、音樂和吸塵等聲音。 請緊記通過遊戲進行或給予食物獎勵，以創造正面的體驗。 起初先把聲浪降低，以免嚇到他們。當幼犬感到比較自在後，便逐漸增加聲浪。

幫助您的幼犬探索 您的幼犬需要學習如何應對各種環境、地形和障礙物。 因此，請讓他們認識樓梯或台階以及各種表面，幫助他們進步。

乘車出行 無論是去看獸醫還是要出門，您的幼犬都可能很快需要在某個階段乘車出行， 所以不妨讓他們早日習慣。

讓幼犬習慣被接觸 獸醫會從鼻子到尾巴檢查您的幼犬。 最好讓幼犬慢慢習慣被抱起和接觸全身，並確保這從一開始就是愉快的體驗。

使用狗籠 除了讓幼犬在晚上於狗籠裡睡覺外，最好讓他習慣日間也在籠裡生活。 舉例說，有訪客時，您想將幼犬放在安全的地方，這種訓練便會有幫助。 讓幼犬在籠內過夜之前，請確保他已經習慣了籠內的生活。