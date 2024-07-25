與新的幼犬的頭幾天以至頭幾週
您和幼犬的第一日
保持家居寧靜
新的視野、聲音和氣味以及與母親分離可能會令您的幼犬感到壓力， 因此請讓家居保持寧靜，以免進一步增加壓力。
帶他到戶外
到家後，請立即將幼犬帶到花園或戶外區域，以便他如廁。 如廁順利的話，請用積極的聲線獎勵他。
讓幼犬去探索
幼犬出門後，請將他帶入您已經擋住的安全區域，並讓他開始嗅聞，用他所需的時間探索。
隨時監督
當幼犬正在習慣您的家居和花園時，請務必時常監督著他。 有些幼犬可能會因為與人接觸太多而不知所措，所以請您等幼犬需要安慰時來找您，而不是反過來。
讓幼犬看看他的床
請在您的幼犬的床上放一些帶有您氣味的東西，以及一張可以讓他躺進去的毯子。 將一個有大聲滴答聲的時鐘放在附近，可以模仿母犬的心跳。
幼犬喜歡掌握接下來會發生甚麼事。 請計劃餵飼、如廁、運動和梳理毛髮的常規習慣，然後從第 1 日便開始做。 如果您知道帶幼貓回家前繁殖者的常規習慣，最好繼續這樣做，以保持一致性，直到幼犬安定下來為止。
您和幼犬的第一晚
像人類嬰兒一樣，有些幼犬從第一晚起就很容易安頓下來，但有些幼犬調整習慣期間可讓您徹夜難眠。 請保持耐性及行為一致，並遵循以下的提示。
使用狗籠
起初用籠作為幼犬的床比用籃子好，因為他可以看到您和聞到您的氣味，但不能走開。 初時請把籠放在您的睡處附近。
幼犬嗚叫時該怎麼辦
當幼犬嗚叫，而您認為他可能需要如廁，請為他繫上牽繩，然後帶他到如廁區。 如果您認為他是感到孤獨或恐懼，請以鎮定、肯定的聲音對他說話，但不要觸摸他或與他玩耍。 如果您對他的嗚叫太大驚小怪，可能會導致引人注意的行為；但忽略幼犬亦會導致焦慮和沮喪。
幼犬非常容易疲勞，需要大量睡眠才能保持健康成長和健康，因此必須讓他們有充足的休息機會。 最初，他們每 24 小時需要多達 18 到 20 個小時的睡眠； 成年後將減少到 12 到 14 個小時左右。
一開始如何餵飼幼犬
起初維持相同的飲食
在頭 1、2 個星期內，請為幼犬準備前主人餵飼他的相同食物，並遵從包裝上的餵飼建議。 突然改變飲食會為幼犬帶來壓力或引起消化不良。
提供一個安靜的進食地方
這個地方應該遠離您和任何其他寵物的進食的地方。 在您的幼犬進食時，讓他保持平靜，以免他感到焦慮或提防。
開始餵飼時間表
當狗知道何時會被餵飼，就會感到放心，因此請從第一天就開始餵飼的常規習慣。 在斷奶期間，他們每日需要吃 4 餐；直到至少 4 個月大為止，則每日吃 3 餐。 如果您不太確定，請諮詢獸醫的建議。
了解有關幼犬營養和餵飼幼犬的資訊
相比起吃 1、2 餐大餐，每天吃 3 至 4 餐小餐對幼犬有益。 為免進食過量，請抽取正餐中的部分食物作為做出良好行為及訓練期間的食物獎勵。
改變幼犬飲食的安全方法
幼犬的消化系統脆弱，對突如其來的變化會有不良反應。 當您準備改變他們的食物時，請務必小心而且緩慢地進行，以免引起胃部不適。 請參閱我們的指南，了解如何安全地改變幼犬的飲食。
帶您的幼犬見獸醫
第一次帶幼犬看獸醫
如果您不確定幼犬的健康情況，請務必在帶他回家幾天後，帶他去找獸醫檢查。 如果您準備充足的話，那將會是您和您的幼犬一次正面的旅程， 也是一個讓您更深入地了解如何照顧他的大好機會。初訪獸醫
讓幼犬社會化
您可以通過以下幾種方式，在與幼犬相處的第 1 個星期開始讓他社會化。
幼犬的日間和晚間常規習慣
您與幼犬相處的頭幾天以至頭幾週相當重要，因為這會影響他融入您家庭的程度，以及他是否能成長為一隻健康和乖巧的狗。 如果可以的話，最好在第 1 個星期請假， 您便可以專注為愛犬建立常規習慣，使他感到安全，並理解您對他的期望。
如廁
幼犬無法忍尿，進食、飲水、睡覺或玩耍後便要立即上廁所。 每天早上一起床、每餐飯後、午睡後及就寢前，請帶幼犬出外到同一個如廁地點，並使用相同的簡單命令，例如「Toilet」(廁所) 或「Fast」(快)。 另外，請注意幼犬需要如廁的跡象，例如旋轉或嗅地板。
餵飼
請務必每日在同樣的時間和在同一位置餵飼幼犬，這樣他們就知道甚麼時候吃東西。 在您帶幼犬回家之前，他們應該已經斷奶，且通常都是每日吃 3 餐。
運動
體能鍛煉是幼犬每日常規習慣中至關重要的一部分，有助維持健康。 接種疫苗後，幼犬便可以去散步。 初時請每天帶他散步 2 次，但每次最多 15 分鐘。
行為
儘管您必須對幼犬保持溫柔，但請您務必從始至終保持一致，這樣他才能了解家中的規則，例如不准在梳化上攀爬。
訓練課程
幼犬接種疫苗後，定期上課是幫助他們社會化和建立良好行為的好方法。 另外，請謹記每日都要練習課堂上學習的內容。
運動
睡前進行大量運動有助幼犬入睡，因此不妨把每日的第二次散步安排在晚上較夜的時分。
如廁
如果您在睡覺時間前帶幼犬去散步，他便有機會如廁了； 如果不這樣做，則需要在睡覺時間前將幼犬帶到他常規的如廁地點。 年幼的幼犬晚上約每 3 個小時便要如廁一次。
互動
初時，最好把籠放在您的睡處附近，讓幼犬在籠裡睡覺。 不過，在他去睡覺之後，請盡量不要與他互動。 如果他嗚叫，您可以用肯定的聲音撫慰他，但不要擁抱他。如果您帶他去如廁，請保持鎮定和安靜。
你的幼犬第一次散步
當您的幼犬完成了疫苗接種時間表，而獸醫亦確認他可以與其他狗接觸，就要開始每天散步 2 次。 幼犬第一次散步是一生的大事，如果他享受這次散步，日後的散步也會充滿自信。
請遵從以下步驟，以幫助您的幼犬開展愉快的散步。
選擇合適的項圈和牽繩
請向獸醫諮詢哪種項圈和牽繩最適合您的幼犬。 伸縮牽繩使項圈不會一直拉扯幼犬的脖子，起初會很有用。 請確保項圈稱身，不會從頭頂滑出來。
在家練習
讓您的幼犬適應項圈；如果他們感到舒服的話，則使用牽繩。 您可以逐漸縮短牽繩線，鼓勵幼犬跟隨您。 每次改變方向並鼓勵他們一起時，請彎腰，而不是拉扯牽繩。
選擇一個平和、安靜的區域
第一次帶幼犬到戶外散步時，請選擇一個寧靜的區域，以免他被大聲的噪音或繁忙的小徑嚇到。
短時間便可
請把幼犬第一次散步的時間限制在 5 至 10 分鐘左右，以免他太勞累或不知所措。 在接下來的幾天和幾週內，可以逐漸增加到 15 至 20 分鐘。
在 4 至 16 週大時，幼犬的大腦正在發育，他們比較願意接受新的體驗。 因此，這是開始向他們介紹新體驗並開始基礎訓練的理想時間。 尚未認識不同視野、聲音、氣味、質地、人和寵物的幼犬在成長過程中，可能會遇到各種行為和情緒問題。