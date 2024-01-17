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German shepherd puppy sitting in black and white on a white background

了解您的幼犬行為

您是幼犬的重要社交夥伴，無論他們是否嘗試引起您的注意，重要的是您能夠理解他們的行為，他們如何表達自己以及行為背後的含義。
Black puppy licking a young boy's face

您的幼犬的身體語言

您的幼犬無法與您說話溝通，所以留意他們的身體語言，並嘗試識別出怎樣滿足他們的需求。

放鬆

平靜姿勢是您的幼犬最基本的姿勢，並以此表現出其他的身體語言。了解您的幼犬友善時的行為非常重要，因就算細微的轉變，您亦可察覺到。

警覺

如果您的幼犬表現出警覺的肢體語言表示某些事物引起了他們的注意。 這不只是對負面事物的反應，這只表示您的幼犬對一些東西或情況的興趣。 話雖如此，請密切注意幼犬的行為，以確保他們在每種情況下都感到舒適和自信。

玩樂

玩樂的幼犬的常見徵兆是典型鞠躬姿勢。 除了這種姿勢，還可以通過誇張的動作來識別玩樂的幼犬。 當幼犬表現出這種身體語言時，讓他們參加趣味遊戲是確保他們受到大量身心刺激的好方法。

驚恐

察覺您的幼犬擔憂或苦惱的徵兆是十分重要。 如果您的幼犬看起來表現擔憂，您應嘗試移除誘發擔憂的事物，讓他們冷靜下來。

防禦侵略

表現出這種行為的幼犬很害怕，如果被挑釁會攻擊。 密切注意幼犬的身體語言，並避免把他逼得太緊。

攻擊性

如果您的幼犬表現出攻擊性行為，那麼在攻擊前設法分開及逃離有關情況非常重要。

對好的行為作出鼓勵

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您想要鼓勵什麼行為?

從您把幼犬帶回家的那一天起，深化良好的行為習慣很重要。 某些動作，您可能比其他人更想鼓勵幼犬去做，例如對陌生人友好和獨留在家時不要家具。

Dalmatian puppy being carried by owner
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如何執行良好行為？

您把幼犬帶回家後，您可以根據自己的意願去執行正面的行為，並阻止不必要的動作，例如抓或咬人。 當訓練您的小狗遵守家規時，積極強化是一種有用的方法。 您可以獎勵他們的良好行為，而忽略您不希望他們重複的事情。

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對行為作獎勵

如果您獎勵幼犬良好的行為，們會更容易複製它們，因為它們之間的關係會帶來積極的結果。 當您的幼犬行為不時，請不要過分在意並避免對進行懲罰，因為這可能會導致恐懼並鼓勵這種行為。 而應該教你的幼犬一個正確的行為。

Border Collie puppy sitting outside in grass
Husky puppy walking outdoors through grass and branches

犬隻行為上的進化

家養及馴化使犬隻從野生動物變成了家養寵物，這導致了劇烈的行為變化。 由於犬隻不再需要食物或尋找棲息地，而需要能夠從小學會將他的需求傳達給主人。

幼犬行為解構

以下是一些幼犬行為的解釋

如果您擔心幼犬的行為不尋常，我們建議您向您的獸醫查詢。

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Jack Russell Terrier puppy sitting in black and white on a white background

您的幼犬健康

了解關於幼犬健康以及怎樣發現疾病的早期徵兆

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Dachshund puppies playing in black and white

訓練幼犬

了解幼犬訓練的基本以及教導他們怎樣作為一個表現良好的家庭成員。

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