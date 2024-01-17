了解您的幼犬行為
您是幼犬的重要社交夥伴，無論他們是否嘗試引起您的注意，重要的是您能夠理解他們的行為，他們如何表達自己以及行為背後的含義。
您的幼犬的身體語言
您的幼犬無法與您說話溝通，所以留意他們的身體語言，並嘗試識別出怎樣滿足他們的需求。
放鬆
平靜姿勢是您的幼犬最基本的姿勢，並以此表現出其他的身體語言。了解您的幼犬友善時的行為非常重要，因就算細微的轉變，您亦可察覺到。
警覺
如果您的幼犬表現出警覺的肢體語言表示某些事物引起了他們的注意。 這不只是對負面事物的反應，這只表示您的幼犬對一些東西或情況的興趣。 話雖如此，請密切注意幼犬的行為，以確保他們在每種情況下都感到舒適和自信。
玩樂
玩樂的幼犬的常見徵兆是典型鞠躬姿勢。 除了這種姿勢，還可以通過誇張的動作來識別玩樂的幼犬。 當幼犬表現出這種身體語言時，讓他們參加趣味遊戲是確保他們受到大量身心刺激的好方法。
驚恐
察覺您的幼犬擔憂或苦惱的徵兆是十分重要。 如果您的幼犬看起來表現擔憂，您應嘗試移除誘發擔憂的事物，讓他們冷靜下來。
防禦侵略
表現出這種行為的幼犬很害怕，如果被挑釁會攻擊。 密切注意幼犬的身體語言，並避免把他逼得太緊。
攻擊性
如果您的幼犬表現出攻擊性行為，那麼在攻擊前設法分開及逃離有關情況非常重要。
對好的行為作出鼓勵
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您想要鼓勵什麼行為?
從您把幼犬帶回家的那一天起，深化良好的行為習慣很重要。 有某些動作，您可能比其他人更想鼓勵幼犬去做，例如對陌生人友好和獨留在家時不要咬家具。
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如何執行良好行為？
將您把幼犬帶回家後，您可以根據自己的意願去執行正面的行為，並阻止不必要的動作，例如抓人或咬人。 當訓練您的小狗遵守家規時，積極強化是一種有用的方法。 您可以獎勵他們的良好行為，而忽略您不希望他們重複的事情。
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對行為作獎勵
如果您獎勵幼犬良好的行為，他們會更容易複製它們，因為它們之間的關係會帶來積極的結果。 當您的幼犬行為不當時，請不要過分在意並避免對他進行懲罰，因為這可能會導致恐懼並鼓勵這種行為。 而應該教你的幼犬一個正確的行為。
犬隻行為上的進化
家養及馴化使犬隻從野生動物變成了家養寵物，這導致了劇烈的行為變化。 由於犬隻不再需要食物或尋找棲息地，而需要能夠從小學會將他的需求傳達給主人。
幼犬行為解構
以下是一些幼犬行為的解釋
您的幼犬可能正經歷分離焦慮。 為了防止這種情況，讓您的愛犬認知獨處這回事。 如果您的愛犬可以獨處至少30分鐘，那通常較容易讓他們待較長的時間。
這可能是由於無聊或好奇。 但是他有時可能與特定的疾病有關，如果您擔心幼犬的行為，便應諮詢獸醫。
這可能表示寂寞，焦慮或無聊，因此提供咀嚼玩具和大量運動非常重要。 通過將注意力轉移到玩具上來防止咀嚼行為，並且切勿懲罰您的幼犬，因為這或會增加不良行為。
如果您的幼犬沒有足夠的運動，他們可能會試圖通過挖掘來消耗多餘能量。 您的幼犬可能還會掩埋玩具或咀嚼物，因此，如果帶他們到外面時要多加留意。 如果他們太熱，他們可能還試圖通過躺在剛挖出的土壤中來降溫。
過度喘氣可能表示他們太熱，也可能是他們在不舒適的環境下感到壓力。 過度氣喘可能是疾病的徵兆，因此如果不確定，請務必諮詢獸醫。
一些人認為幼犬會捲起糞便，因為這有助於掩飾氣味，這種情況可以追溯到犬隻沒有被家養馴化的時期。 有些人認為，這樣做只是因為犬隻喜歡這種氣味！
犬隻的鼻子因水分蒸發而變冷，因此如果水分沒有蒸發，他們的鼻子會感到溫暖。 不過，幼犬的鼻子絕對不能乾裂，如果您擔心的話，應諮詢獸醫。
幼犬在學習新技能時注意力只有很短的時間，所以如果訓練時間太長他會有很多分心的東西。 嘗試將訓練最多保持五分鐘，選擇一個安靜且熟悉的訓練地點，並確保您的小狗不會分心。
這問題較常見於6個月以下幼犬。 有些人認為他們可能缺乏某些維他命、有寄生蟲，或者只是在無聊的時候這樣做。
您的幼犬可能會因多種原因而感到不快樂，包括飢餓，孤獨，受傷，無聊或需要上廁所。
利用上面的文章內容，了解幼犬和閱讀他的身體語言，可以使您深入了解他們想要的東西。
以前一般認為犬隻以吃草來引發嘔吐，但是，更可能的解釋只是他們喜歡吃草。
這可能是您的小狗嘗試傳達某些東西，例如感情。 在面對新的環境，他們可能會舔陌生人的臉，以弄清他的意圖。
首先，排除健康問題非常重要，因此，如果您擔心的話，請聯繫您的獸醫。 抖動的其他原因可能包括壓力，恐懼，興奮和寒冷。 嘗試記憶一下您的幼犬開始抖動前發生過什麼。