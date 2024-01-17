將您把幼犬帶回家後，您可以根據自己的意願去執行正面的行為，並阻止不必要的動作，例如抓人或咬人。 當訓練您的小狗遵守家規時，積極強化是一種有用的方法。 您可以獎勵他們的良好行為，而忽略您不希望他們重複的事情。