準備幼犬的清單：備妥所有必備用品，等待毛孩到來
一想到要迎接幼犬回家，以及未來能共創的美好回憶，就令人萬分期待！您很快就能體會成為毛爸媽的快樂、驚喜和成就感。但一想到需要幫幼犬準備的種種用品，就可能會感到有壓力，覺得困難重重。
別擔心！我們為您準備好飼養幼犬必備用品清單，讓您輕輕鬆鬆迎接幼犬回家！本文會帶您一同了解養育幼犬所需用品、家中和花園安裝防護的小方法以及營養知識指南等。讓您和幼犬都能更快進入狀態，輕鬆又快速的開始享受新生活！首先，幼犬回家前，有幾個重要物品一定要先備準。
1 – 在家中和花園加裝防護設施，迎接幼犬到來
第一步，就是打造一個安全的空間，讓毛小孩一到新家，便可馬上開始探索新環境，完全不必擔心會受傷或有危險。幼犬成長速度非常快，今天未碰到的地方，一夕之間就可能碰得到了，所以加裝防護時，千萬不可放過家中的任何角落。
打造舒服安心的環境，才能為幼犬創造美好的成長體驗。俗話說，魔鬼藏在細節裡，所以此時必得睜大眼睛，看個仔細！
清除干擾
幼犬可能會以為家中所有的東西都是牠的磨牙玩具。一定要確保重要物品或是裝飾品放在幼犬碰不到的地方，才不會造成不必要的衝突、爭執。為幼犬準備專屬磨牙玩具，您心愛的鞋子和腳凳才能免受其害。
1.有毒的室內植物
2.危險物質
3.危害
4.電線和插座
5.小型物件
1.圍欄和大門
2.有毒的花園植物
5.工具和小型物件
6.危險物質
2 - 提前把環境佈置得舒適又符合幼犬需求，好迎接毛孩回家
幼犬是家中的新成員，需要一個溫馨舒適的專屬空間，讓牠們能安心的吃飯、休息和玩耍。
• 幫幼犬打造專屬休息空間 – 寵物籠可以成為幼犬安心的基地，讓牠們無懼探險。請把寵物籠安置於安靜且不擋路的地方，讓幼犬免受驚擾；籠內可鋪幼犬專用小毯子和寵物床墊，讓牠們溫暖舒服。如果家中空間不足而需要將幼犬安置在自己的臥房，請務必給牠們一個專屬的小角落，讓牠們可以安心休息。
• 找一個家中適合餵食的地方 – 理想的狀況是將幼犬睡覺的地方和吃飯的地方分開。餵食的環境要安靜，食物碗和水盆擺放距離不宜太近，才不會造成污染。幼犬很聰明，所以食物保存一定要放在牠們碰不著的地方。
環境要安靜，食物碗和水盆需保持一定距離，不宜太過靠近，才能確保幼犬喝的水中不會有食物屑，食物也不會沾到水，造成黴菌滋生。
3 - 為幼犬準備適合的食物
雖然幼犬活潑好動，但畢竟還是小狗，消化系統也比較脆弱。突然改變幼犬的飲食可能會造成拉肚子、腸胃不適，也可能會讓牠們對食物抗拒。幼犬消化系統在發育期可能又特別敏感脆弱，這種問題就會更嚴重。所以，剛把幼犬接回家，還在適應新環境時，最好能使用前主人餵食的食物。之後，再慢慢讓毛小孩嘗試幼犬專用食品，滿足他們特殊的成長需求。今天，帶您了解一切與幼犬飲食相關的資訊，讓您挑選最適合幼犬的食品，讓毛小孩天天吃得健康。正確飲食配方中，需含幼犬所需營養成分，才好維護健康，幫助幼犬順利成長和發育。每個成長階段所需的特殊營養成分都需精準計算，並依據幼犬的品種及體型大小調整。我們建議主人依幼犬年齡及成犬後預測的體型大小，選擇高品質的幼犬專用飼料。也請主人謹記，成犬的營養配方，並不適合讓幼犬食用；而幼犬的嘴巴不夠大，也不適合吃顆粒過大的乾糧，嚴重的話，還可能會噎到。
4 - 確保家人都準備好迎接新成員
為幼犬佈置家中環境，購買適合的用品都很重要。但是，開始有養狗的念頭時，這些都不是最重要的。最重要的是，您和家人都願意為新成員的幸福共同負責。養寵物確實很有意義，但也不能輕忽快樂的背後，需要承擔的責任。您和您的家人需要花很多時間、金錢照顧寵物。成為負責任的主人非常重要，其中也包含非常多不同的責任。包括每天都要帶狗狗散步，也要抽空訓練狗狗，還要定時餵牠們吃飯。家中每一位成員，都得為狗狗幼時以及往後一生的健康與幸福共同負責。事先擬定計畫，以防萬一，才是上策。您必須幫狗狗洗澡美容、陪伴玩耍、照顧一切需求並給牠們滿滿的愛⋯⋯每一位家人都必須做好功課，準備好投入時間及資源，來照顧家中的新夥伴。新來的幼犬，會帶給您無價的喜悅之感，但以上這些都是主人必須承擔的責任！
5 - 為即將回家的幼犬，尋找專屬獸醫
您和獸醫應成為最佳拍檔，一同追蹤、維護幼犬的成長狀況。其實獸醫就是您的神隊友，能與您一起守護幼犬的健康與幸福。您家附近的獸醫診所能為幼犬做全身健康檢查，安排疫苗施打時間，以及指導您在家可能會用到的急救方法，協助您照顧愛犬，並解答有關毛孩子的大小事。準備好開始找獸醫了嗎？快利用我們的搜尋工具，找到離您最近的獸醫診所吧！