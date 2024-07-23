✓ 寵物主人任務清單

佈置一個安全的環境 1 - 於家中、花園安裝防護設施，為幼犬打造安全又舒適的空間。將毛小孩的空間佈置得溫馨又舒服。

挑選幼犬食物 2 - 應購買幼犬專用糧食，並考慮到幼犬現階段成長所需營養成分、嘴巴大小以及特殊營養需求。可諮詢您的獸醫，挑選最適合您的幼犬營養配方。

諮詢餵食方式 3 - 有些方法可以協助您輕鬆餵食幼犬。可先詢問育種業者或前主人使用的食物，再一步步讓幼犬適應新的食物。您也必須了解如何準備幼犬的食物以及適合的營養配方。