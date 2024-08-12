幼犬的主要營養素
我們精心挑選食材，注重其營養成分、質素和可持續性。 這些食材有助確保幼犬獲得所需的營養素，他們才可以健康地成長和發育。 完整而均衡的飲食有如一幅複雜的拼圖，要把幼犬所需的營養素精準地結合起來，才可以讓他們健康地發育。
幼犬的發育需求
成長中的幼犬與成年犬的需求大不相同，與人類的需求更是大相逕庭。 他們必須從飲食中攝取所需的營養素，以維持身體狀況；而正確的營養組合可以促進身體發育，並確保他們正確地成長。 飲食中還必須考慮他們未成熟的消化系統、免疫力和牙列。 完美度身定製的營養解決方案可支持身體的成長、能量需求和免疫功能。
幼犬飲食的關鍵要求
以高熱量促進成長
根據口腔大小和牙齒結構度身定製
增強未成熟的免疫系統
幫助認知、骨骼和細胞發育
容易消化
碳水化合物
「碳水化合物」主要包括糖、纖維和澱粉， 這些食物對於促進貓犬的身體機能方面至關重要。 ROYAL CANIN® 飲食中使用的糖和澱粉對處於成長期的幼犬很有用，也是容易消化的一種能量。
膳食纖維
膳食纖維可以在類碳水化合物的物質中找到，例如果膠、纖維素和木質素。 這些物質來自植物材料，例如全麥穀物、根莖類蔬菜、水果和膠凝劑。 在幼犬的飲食中加入少量的膳食纖維，可以預防胃腸道問題，例如腹瀉或便秘。
脂肪
均衡飲食中，膳食脂肪是最濃縮的能量來源，也可以令幼犬的食物更可口和增加口感。 除了提供能量外，脂肪 (也稱為脂質) 可提供對身體功能至關重要的必需脂肪酸，同時還可以有效改善皮毛質量和促進神經系統的健康。
蛋白質
想幼犬發育健康的話，就要讓他們多攝取蛋白質，因為蛋白質有助形成並更新組織、肌肉和骨骼。 蛋白質是人類和動物食物鏈的寶貴微量營養素，所以我們應該盡量善用蛋白質。 蛋白質由數百甚至數千個胺基酸鏈組成，
而蛋白質中的 20 種胺基酸分為 2 種： 必需胺基酸及非必需胺基酸。 幼犬的身體無法產生足夠數量的必需氨基酸讓身體健康地運作和發育，因此必須從食物中攝取。 非必需氨基酸是由多出的必需胺基酸轉化而來，但這些胺基酸對健康功能還是極為重要，而且應包含在均衡飲食之中。
礦物質
健康發育需要的礦物質有兩種： 宏量元素 (如鈣、磷和鉀等) 可促進幼犬身體的多種關鍵功能，包括健康的骨骼成長、神經脈衝的傳遞和肌肉代謝； 微量元素 (如鐵、銅和錳等) 對於皮膚、骨骼、血液和皮毛的健康尤其重要。
維他命
多種生理和發育功能都需要維他命支持，包括：
- 免疫和認知功能
- 細胞功能與修復
- 減少炎症
- 脂肪代謝
- 凝血
腦功能和肝功能
水
您的愛寵主要 (但不是完全) 通過飲水攝取所需的水份。 飲食也會提供水份—首先是通過食物的水份含量，其次是營養素分解後所產生的水份。 舉例來說，幼犬每消化 1 克脂質，體內就會產生 1 克多的水。
保持營養均衡的飲食
您的愛寵在幼年時期的飲食，會影響他們一生的健康和飲食習慣。 因此，請您務必確保他們在此階段可維持健康均衡的飲食。 根據愛寵的特定體型大小和品種需求精心設計一套營養全面而均衡的飲食，就是一大關鍵。 請諮詢您的獸醫或搜尋其他獸醫，了解為愛寵選擇適當飲食的更多建議和資訊。
我們的幼犬產品系列
ROYAL CANIN® 幼犬營養配方為幼犬提供從出生到 1 歲所有必需的營養素，以支持他們的成長和發育。
探索更多有關餵飼的資訊
您的愛犬在幼年時期的飲食，會影響他們一生的健康和飲食習慣。 因此，請確保幼犬在此階段維持健康的均衡飲食。根據他的特定大小和品種精心設計一套營養全面而均衡的飲食，就是一大關鍵。