想幼犬發育健康的話，就要讓他們多攝取蛋白質，因為蛋白質有助形成並更新組織、肌肉和骨骼。 蛋白質是人類和動物食物鏈的寶貴微量營養素，所以我們應該盡量善用蛋白質。 蛋白質由數百甚至數千個胺基酸鏈組成，

而蛋白質中的 20 種胺基酸分為 2 種： 必需胺基酸及非必需胺基酸。 幼犬的身體無法產生足夠數量的必需氨基酸讓身體健康地運作和發育，因此必須從食物中攝取。 非必需氨基酸是由多出的必需胺基酸轉化而來，但這些胺基酸對健康功能還是極為重要，而且應包含在均衡飲食之中。