幼犬美容的基本知識
您應確保幼犬在幼年就習慣做美容，日後做美容就會輕鬆得多。 每個犬種都有獨特的美容需求，而了解這一點對於您的愛犬保持健康毛髪至關重要。
梳理毛髮固然可以維持幼犬的皮毛健康，以及眼、耳和鼻的衛生，同時也是使您熟悉幼犬健康的皮膚的好方法。如此，萬一出現不尋常，您便更容易發現。
讓幼犬從小就習慣被照料是個好主意。 如果從幼犬成長期開始就謹慎地讓他嘗試被梳理毛髮，日後便不會對此感到壓力，您也會鎮定一點，從而讓您更容易滿足他的護理需求。
橡膠刷
用於為貼身短毛類去除死皮和廢毛
按摩針梳
以逆毛方向去除皮屑，以及剃走底毛多餘的毛髮。 非常適合修剪捲毛和粗毛
針刷
用於輕柔地梳開打結的毛或墊子，在長毛或絲毛品種中尤為常見
鬃毛刷
用於刷毛後去除愛狗毛皮上的皮屑
寬齒梳
比較柔和的工具，用於尾巴和腳爪
剃刀
用於為粗毛犬剃毛，每年 4 至 5 次。 此工具最好由專業美容師使用
指甲鉗
狗專用的指甲鉗經過精心設計，可以幫助您為幼犬修剪指甲而不會造成任何傷害
牙刷和牙膏
人類的牙膏不適合幼犬或成年犬使用，因此最好使用狗專用的牙膏
狗用洗髮水
狗的皮膚很敏感，其酸鹼值平衡與人的不同，因此需要使用狗專用的洗髮水來保持皮膚和毛皮的健康
營養和毛皮護理
狗的毛皮充分反映他們的飲食。 有光澤、柔軟的毛皮和健康的皮膚顯示您的幼犬吃的食物含豐富的奧米加三和奧米加六胺基酸； 相反，缺乏適當營養的飲食會導致皮膚無光澤、軟塌塌的。 度身定製的營養飲食是護理幼犬皮毛的第一步。
如何護理小狗的毛皮
無論幼犬毛皮的長度如何，都需要一定程度的修剪，以免皮膚受刺激及防止打結。 雖然狗在春天和秋天一般掉毛較多，但其實狗全年任何時間都可能會換毛。 定期幫愛犬刷毛和洗澡有助去除廢毛， 至於合適的頻率和所需的工具則取決於毛皮的類型。
貼身短毛
大麥町、德國短毛指示犬和大丹犬等貼身短毛的犬種不需要定期美容，但每週需要刷毛 1 至 2 次。 使用橡膠刷替愛犬梳毛時會讓死去的皮膚細胞和毛髮鬆動。 這些皮屑可以經由使用鬃毛刷順著毛髮方向梳理來去除，以免造成刺激。
中短毛
中短毛品種包括金毛尋回犬、德國牧羊犬和邊境牧羊犬， 這些品種的毛皮密度很高，可能有面層和底層，應隔日梳毛一次。
使用按摩針梳逆方向梳理愛犬的毛髮，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。 利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑；
尾巴和腳爪則可使用寬齒梳，輕輕去除皮屑和梳開打結的毛。
長毛
雖然看起來十分漂亮，長毛犬需要每天刷毛； 以成年阿富汗獵犬為例，梳毛可能要花費一個小時。 使用按摩針梳朝向毛髮方向梳理，將打結和纏繞的毛髮梳開。 由於毛髮太長，這個動作可能會拉扯皮膚，所以應輕柔地進行。
使用鬃毛刷幫絲質細毛犬種梳毛，像是約克郡爹利犬來為毛皮增添光澤。 鋼絲刷對除去犬身上的脫落毛髮與皮屑非常有效，可用於底毛較厚的犬種，如蘇格蘭牧羊犬。
寬齒梳可用來梳開胸部和腿部底下的毛髮。 剪刀可用來把毛髮修剪成等長，也可以用來剪掉最容易打結或吸引異物的毛髮。
粗毛
愛爾蘭爹利犬、史立沙犬等粗毛犬種每年需要剃毛 4 至 5 次， 您可以使用剃刀，然後把廢毛夾在刀片與拇指之間剃掉。 如果動作正確的話，狗完全不會感到痛苦。在嘗試這種梳理技術之前，請先諮詢專業人員。
捲毛
與其他犬種相比，貴婦犬、比熊犬和其他捲毛犬種在毛皮護理方面有截然不同的需求。 雖然這些犬種較少掉毛，屬低過敏原，但他們的毛皮較容易打結，所以需要每日梳毛。
使用按摩針梳輕柔地去除皮屑，並把全身打結的毛髮梳開。 請特別注意他們的腿、爪子和底部，並清除在步行時沾來的任何異物。
給幼犬洗澡
如果您的幼犬喜歡游泳，或者經常在散步時弄得滿身泥濘，就可能需要定期洗澡。 長毛犬可能需要比其他犬種更頻繁地洗澡，以保持毛皮乾淨。
何時替幼犬洗澡
請注意，幼犬不應該太頻密地洗澡，以免其皮膚天然的酸鹼值失衡和毛皮乾燥。 隨著您的愛犬逐漸長大，您可在有需要時才給他洗澡。
如何替幼犬洗澡
- 不加任何水，讓幼犬先習慣浴盤，嗅探那個地方，同時請稱讚他
- 開溫水注入浴盤，以避免燙傷，然後逐漸讓幼犬再次進入浴盤
- 把皮毛全部弄濕，然後塗抹專門設計給幼犬的洗髮水，請務必注意眼睛周圍
- 在整個過程中繼續稱讚和安撫您的幼犬
- 用大量清水徹底沖洗，最後才沖洗頭部，以免幼犬晃動
如何弄乾幼犬的皮毛
為幼犬洗澡後，用毛巾大力擦拭。在沒有乾好之前，請讓他留在溫暖的房間裡。 夏天時可以用其他方法，例如帶幼犬到花園把水拍走，或者帶他去散步，除非他喜歡在泥濘中滾動。
建議可以用風筒為捲毛狗吹乾毛髮，但要注意別把狗灼傷，還要同時梳理毛髮以防打結。
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1.清理幼犬的耳朵
獸醫可以根據類型為您推薦最合適您幼犬的耳朵清潔程序。 狗的耳朵不是垂下的就是豎起的，而耳朵垂下的可能比其他品種的狗需要更多護理。 如果獸醫要求您在家中為愛犬清潔耳朵，則應使用特殊配方的清洗劑， 小心地擠壓幾滴到幼犬的耳道內，然後非常輕柔地按摩其耳朵底部約 30 秒。 如有任何殘留的清洗劑，請用棉花仔細擦拭耳朵。
2.照顧幼犬的牙齒
幼犬開始吃固體食物時，可能會開始累積牙菌斑。 如果不清除的話，可能會形成牙垢和牙齦發炎。 照顧幼犬牙齒的最佳方法是，每周使用專為狗狗設計的牙刷和牙膏，幫他們刷牙數次。 咀嚼棒也可以減慢牙菌斑和牙垢的形成。 在理想的情況下，您應該每周給幼犬兩至三根潔牙棒，以預防牙菌斑和牙垢積聚。 請謹記把這些計算在幼犬的每日卡路里攝取量中，以免造成過重。請諮詢獸醫哪種類型最適合您的幼犬。
3.如何修剪幼犬的指甲
狗的指甲有 2 種：懸趾和腳趾甲。 懸趾通常位於前腿的側面，腳趾甲則位於爪子上。 隨著幼犬在堅硬的表面上行走，腳趾甲會自然磨損；但如果他的腳趾甲長得太長，則可能需要修剪。
如何修剪幼犬的指甲
隨著幼犬在堅硬的表面上行走，腳趾甲會自然磨損；但如果他的腳趾甲長得太長，則可能需要修剪。 修剪腳趾甲時要小心，必須避開幼犬指甲中的血管。 請使用專用的指甲鉗從下到上修剪指甲， 最好與地面成 45 度角。 切口應該是平滑的，這樣上面便不會形成裂紋。
如果您不確定何時為幼犬修剪指甲，或需要示範的話，請諮詢您的獸醫。