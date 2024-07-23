中短毛品種包括金毛尋回犬、德國牧羊犬和邊境牧羊犬， 這些品種的毛皮密度很高，可能有面層和底層，應隔日梳毛一次。

使用按摩針梳逆方向梳理愛犬的毛髮，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。 利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑；

尾巴和腳爪則可使用寬齒梳，輕輕去除皮屑和梳開打結的毛。