可別忽視幼犬到來前的準備。 雖然選擇合適的食物有很高的重要性，但做好其他準備也是必要的，例如：選擇幼犬吃飯喝水的地方、睡覺的地方和玩具等。 請先列出所有必備物品的清單，這是協助您確保在幼犬住進家中前，您已做好所有準備的好辦法。

幼犬的床

一旦您的幼犬抵達家中，就需要有足夠的時間來休息和睡覺，這有助於他們成長，因此為他們提供舒適的床或幼犬箱是必須的步驟。 幼犬的床應位於安靜的角落，提供犬自己的空間；

把床放在寧靜的角落會讓幼犬更快適應新家，帶來安全感並更輕鬆地入睡。 不妨選擇容易清潔，厚度適中且舒適的床鋪用品，亦可以放置一塊帶有狗媽媽味道的布，來幫忙幼犬更輕易適應新環境。

為幼犬準備食物碗和飲水碗

耐用的食物碗和飲水碗是必需品，因為剛長牙的幼犬可能會咀嚼看到的任何東西，若使用塑膠碗或許會造成不必要的困擾。 建議使用不銹鋼食物和飲水碗，不僅更加衛生也更容易清潔，並且不像陶瓷碗一樣有摔碎或破裂的風險。

請將幼犬的碗放置於一個固定、安靜和安全的地點，使幼犬穩定在同一地方進食； 最好放上一個小碗作食物碗，並以一個較大的碗用來盛水。

幼犬梳毛刷或梳子

您的幼犬將會需要一隻專屬的整理毛髮刷或梳子，用來保持他們的毛皮處於良好健康狀態和維持整潔。 定期替愛犬整理毛髮可增加對梳理毛髮的熟悉度，經由反覆的過程可以降低他的排斥心，這樣一來可以順利在他們更大更壯時繼續幫他們梳理。

市面上有販售許多犬專用的梳毛刷或梳毛手套； 整理毛髮工具是專門為特定毛髮長度的犬而設計，所以請別忘了必須選擇適合您幼犬毛髮的工具。