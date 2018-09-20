照顧狗狗須注意事項
有很多因素，尤其是他們的品種和年齡，會影響您愛犬的身體和心理健康需要。 因此，從營養需求到運動和整理毛髮，所有一切都應將他們的個別特質納入考量。 不過也有一些是所有狗狗共通的需要，確保他們健康並成為適應良好的家庭成員。
運動
所有狗狗都需要運動，但運動量和類型隨年齡、體型和品種而有所不同。
- 務必保留運動的空間： 千萬不可將遛狗視為帶犬出門快速排尿的時間。
- 量少次數多： 請記住，中型到巨型犬的成長期較長，他們的骨骼和關節會在這段期間發育，因此不要讓他們走太遠或過度參與某些運動，直到他們體格發育較為成熟再增加運動量，在這段期間可以改為選擇運動量少而次數多的方式。
- 抽空陪他們玩耍： 玩耍是狗狗天生的運動方式之一，有助於狗狗的心理發展。 玩耍對您的愛犬有以下幾種益處： 讓您抽空陪他們玩，使彼此關係更緊密。控制他們的體重，讓他們保持活力，維持心血管和免疫系統健康。
環境
幼犬非常容易適應環境，而不好的經驗會讓他們留下長久的陰影。 幼犬的行為發展分成幾個階段，社交期是從四週大開始，持續長達 14 週的時間。
恐懼期涵蓋在社交期內，所以這個時期內發生的任何創傷，都可能留下長久的不良後果。 因此，從出生第一天開始，就要特別注意環境對幼犬成長經驗的影響。
- 讓他們擁有自己的床： 有自己的床能讓幼犬有地方可躲避，也會令他們感到安全。
- 提供刺激的活動空間： 例如，準備一個大紙箱讓他們躲藏，以及橡膠玩具讓他們咬，這些都深受幼犬所喜愛。 在玩耍的過程中，一定要在旁監督陪伴。
- 讓幼犬漸漸熟悉新環境： 若您住在城市裡，那麼可以讓幼犬漸漸熟悉未來一定會遇到的事物，像是汽車、扶手梯、電梯、火車、電車或巴士。
- 訓練他獨立自主： 幼犬一樣要學會，有時須獨自待在家中。
- 讓幼犬與其他犬接觸： 讓幼犬與其他犬、其他動物接觸，並且盡量多與家人一起外出，有助發展社交。
- 帶他們外出： 隨時都可帶您的幼犬外出。 幼犬長到兩個月大，就可以開始接觸並探索周遭環境。
餵飼
營養需求就如同活動量一樣，會隨著幼犬成長過程而改變。 一開始幼犬需要每天少量多餐，再逐漸減少至一到兩餐。 同樣地，狗狗的體型和品種亦會影響所需的營養，因為有些狗狗的消化能力與其他狗狗不同。 除了要讓狗狗隨時能喝到水，還要注意不要準備太多食物。
若您不確定應準備多少食物，或不清楚狗狗的成長階段對準備的食物量有甚麼影響，不妨參考獸醫的建議。 獸醫能夠指引您採取對成長最有幫助的方式，並幫助您避免狗狗過胖及妨礙關節發展。
總歸來說，食物不僅是提供能量，亦是發育和維護身體細胞所必需，有助預防消化、皮膚、牙齒、關節及年齡相關問題發生。 符合健康營養需要的營養食物，會含有最合乎所需的營養成分。
- 不要突然改變飲食： 為避免在幼犬初次來到新家時影響他們的消化系統，可為幼犬準備先前習慣吃的食物。 若您希望改變飲食，可規劃一週的過渡期慢慢改變，採取以不同比例混合新舊食物的方式進行。
- 準備適合愛犬發育階段所需的食物： 隨著幼犬年齡不同，會有不同體型/品種及成長期的專屬配方，非常適合幼犬成長的需要。 請依照獸醫的建議讓狗狗擁有最理想的成長過程。
- 養成規律的日常作息： 狗是群體動物，需有明確的階級歸屬。 每天在您與家人用餐完畢後，在同一個地方、同一時間餵飼您的幼犬，讓他們知道您在家中具有主導地位。 盡量避免幼犬在用餐完畢後一或兩小時內到處跑跳。
- 小食是特殊情況才給，不是規律： 特殊情況才給狗狗小食，有助讓狗狗保持理想體重。 含糖的食物和朱古力須完全禁止，因為朱古力可能導致狗狗中毒。 低熱量配方的粗粒食物可作為訓練的輔助工具。
美容和健康
養成定期美容的好習慣。 這樣有助讓幼犬皮膚和毛保持健康，同時增進您與幼犬之間的關係。 此外，還可能讓您及早發現任何異常狀況，例如表皮寄生蟲、皮膚病或身體的不適部位。 如果讓狗狗從小就開始習慣讓人整理毛髮，狗狗大多數會很樂意接受；不過，任何時候開始培養這個習慣，都不算晚！
- 從小開始護理牙齒： 使用狗狗專用的牙刷和牙膏讓幼犬習慣刷牙。 每星期試著幫您的幼犬刷牙幾次。
- 預約疫苗接種： 疫苗接種有助預防傳染性疾病，甚至是致命疾病。 有些疫苗是強制接種，有些是建議接種。 幼犬通常會在 6 至 8 週大的時候開始接受疫苗注射。
- 向獸醫查詢驅蟲情形： 幼犬經常體內外帶蟲，應每月驅蟲一次，直到六個月大，之後則每半年驅蟲一次。 獸醫能夠為您的幼犬推薦最佳時間表，請務必遵循獸醫的指示。
- 向獸醫詢問跳蚤防護措施： 請務必保護您的幼犬，避免跳蚤和壁蝨寄生。 為了有效防範，除了狗狗本身外，亦要加強環境防護。 請諮詢獸醫的建議。
- 考慮為您的愛寵絕育： 絕育是一項重大決定，必須仔細考慮。 請您務必在絕育的任何可能益處與品種未來能否繁殖之間做出權衡。
訓練
培養愛寵的良好行為和服從性需要盡早開始。 您必須在幼犬自然發展出學習能力後盡快開始訓練他們。
為了您與其他人生活上的舒適，狗狗必須了解一些生活常規。 如有需要，請聯絡專業人員協助訓練您的愛犬。 有眾多狗狗俱樂部或幼犬學校都能幫助您達成任務。
- 居家訓練： 幼犬來到家中時，不太可能事先接受過居家訓練。 訓練需要時間和耐心，幼犬不小心在家中排泄時，千萬不要懲罰或責備。 而是找到防止幼犬在室內排泄的方法。
- 盡早開始記憶訓練： 一開始就慢慢清楚說出狗狗的名字，吸引他注意，並將他的名字與每個指令連結起來。 選擇狗狗警覺性高的時候來多認識您，讓狗狗到您身邊來教導他服從。
- 慢慢讓他們熟悉車輛： 從小讓狗狗習慣上車，他們就不會擔心了。 出遠門之前，先開車帶狗狗出門去近的地方幾趟。
第一次養幼犬的人可能要吸收的資訊相當多，包括為確保狗狗身心健康一開始要做的所有準備工作；不過，一開始就方向正確，對您和狗狗來說，後續就會輕鬆許多，而只要有任何疑問，都可向您的獸醫尋求建議和協助。
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