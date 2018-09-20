有很多因素，尤其是他們的品種和年齡，會影響您愛犬的身體和心理健康需要。 因此，從營養需求到運動和整理毛髮，所有一切都應將他們的個別特質納入考量。 不過也有一些是所有狗狗共通的需要，確保他們健康並成為適應良好的家庭成員。

運動

所有狗狗都需要運動，但運動量和類型隨年齡、體型和品種而有所不同。

務必保留運動的空間： 千萬不可將遛狗視為帶犬出門快速排尿的時間。

量少次數多： 請記住，中型到巨型犬的成長期較長，他們的骨骼和關節會在這段期間發育，因此不要讓他們走太遠或過度參與某些運動，直到他們體格發育較為成熟再增加運動量，在這段期間可以改為選擇運動量少而次數多的方式。

抽空陪他們玩耍： 玩耍是狗狗天生的運動方式之一，有助於狗狗的心理發展。 玩耍對您的愛犬有以下幾種益處： 讓您抽空陪他們玩，使彼此關係更緊密。控制他們的體重，讓他們保持活力，維持心血管和免疫系統健康。

環境

幼犬非常容易適應環境，而不好的經驗會讓他們留下長久的陰影。 幼犬的行為發展分成幾個階段，社交期是從四週大開始，持續長達 14 週的時間。

恐懼期涵蓋在社交期內，所以這個時期內發生的任何創傷，都可能留下長久的不良後果。 因此，從出生第一天開始，就要特別注意環境對幼犬成長經驗的影響。