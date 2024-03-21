教導兒童如何照顧狗狗
很重要的一點是選擇適合您家庭的幼犬，並教導孩子，為幼犬的到來作好準備，確保他們可以快樂又安全地一起共度時光。
教導您的孩子
迎接幼犬的到來，對孩子而言是非常開心的時刻，但一定要讓孩子了解新的寵物不是玩具，而且他們必須小心對待新的同伴。 對於年幼的幼犬而言，認識新的人事物可能會另他們感到害怕，而且負面的經驗亦會對他們造成深遠的影響。 幼犬從 4 周大開始一直到 14 周會經歷社會化和恐懼期，他們在此期間如果受到任何創傷，都會對他們造成長久的影響，因此在安靜且放鬆的環境中讓他們與孩子互相認識非常重要，並且還要鼓勵孩子保持沉著冷靜。
為了讓過程可以更流暢，您可以：
- 請孩子坐在地板上，讓幼犬主動靠近孩子。
- 如果孩子將幼犬抱起，小心支撐他們的身體，教導孩子學習如何抱新寵物。 最好的方法是將一隻張開的手放在幼犬的肚子下方，另一隻手支撐則幼犬的屁股。
- 當孩子攬抱幼犬時，請叮囑他們不要抱得太緊。
確保您的幼犬和孩子的安全
要在幼犬和兒童共處時保護他們的安全，您可以做的事情有很多。 提醒孩子注意他們在幼犬成長與安全中扮演很重要的角色，他們也可以負責承擔一些責任。
為了避免咬傷和抓傷，教導您的孩子：
- 不要在幼犬睡覺或吃東西的時候打擾他們。
- 不要直視他們的眼睛。
- 不要太用力擁抱他們。
- 不要在自己吃飯的時候給他們東西吃。
請不要將 10 歲以下的孩子與幼犬單獨留在家裡；當孩子與幼犬一起玩的時候一定要有一位大人在場。
與兒童相處融洽的犬種
選擇犬隻品種時，您需要考慮的因素有很多，其中包括您的生活方式。 某些特定品種以特別的性格與行為特徵而聞名，包括是否適合兒童，而這亦會影響您的決定。 但是所有動物都有自己的個性，因此不可用這個方式作為絕對的決定因素。
犬隻品種基本分為小型犬、中型犬、大型犬和巨型犬，但即使是小型犬，亦不一定代表非常容易照顧。 建議您同時將品種的一般特性、體型與活動力等級一起納入考慮。 如果您的孩子容易過敏，也許您要選擇低過敏品種。
幾種最受歡迎的家庭犬品種包括：
金毛尋回犬： 充滿自信、聰明、友善、忠心耿耿而且好脾氣的金毛尋回犬，很喜歡和兒童一起玩耍，但亦需要大量的運動和戶外空間。
拉布拉多尋回犬： 以好脾氣而聞名的金毛尋回犬，數十年來一直是最受歡迎的犬種。 但他們需要大量的運動，避免體重過重。
牛頭犬： 如果想找運動量較小的犬種，忠心又沉著溫馴的牛頭犬適合家庭飼養。
比高獵犬： 比高獵犬是非常優秀的陪伴犬，以友善和可愛的個性而聞名。
哈威那犬： 哈威那犬是充滿愛意、愛玩耍、脾氣好的小型犬，因對兒童非常溫順而著稱。
貴婦犬： 貴婦犬是一種低過敏犬種，有大型貴賓和小型貴賓之分，而且非常聰明。 他們非常順從、容易訓練，但亦需要經常整理毛髮。
狗狗是非常好的家庭陪伴成員，而且更是小朋友最好的伙伴。 教導孩子了解寵物的需求，並從一開始就培養他們照顧狗狗的責任感，就可以為愛犬和孩子創造出一個最快樂、最安全的環境。
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