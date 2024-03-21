教導兒童如何照顧狗狗

很重要的一點是選擇適合您家庭的幼犬，並教導孩子，為幼犬的到來作好準備，確保他們可以快樂又安全地一起共度時光。

教導您的孩子

迎接幼犬的到來，對孩子而言是非常開心的時刻，但一定要讓孩子了解新的寵物不是玩具，而且他們必須小心對待新的同伴。 對於年幼的幼犬而言，認識新的人事物可能會另他們感到害怕，而且負面的經驗亦會對他們造成深遠的影響。 幼犬從 4 周大開始一直到 14 周會經歷社會化和恐懼期，他們在此期間如果受到任何創傷，都會對他們造成長久的影響，因此在安靜且放鬆的環境中讓他們與孩子互相認識非常重要，並且還要鼓勵孩子保持沉著冷靜。

為了讓過程可以更流暢，您可以：

請孩子坐在地板上，讓幼犬主動靠近孩子。

如果孩子將幼犬抱起，小心支撐他們的身體，教導孩子學習如何抱新寵物。 最好的方法是將一隻張開的手放在幼犬的肚子下方，另一隻手支撐則幼犬的屁股。

當孩子攬抱幼犬時，請叮囑他們不要抱得太緊。

確保您的幼犬和孩子的安全

要在幼犬和兒童共處時保護他們的安全，您可以做的事情有很多。 提醒孩子注意他們在幼犬成長與安全中扮演很重要的角色，他們也可以負責承擔一些責任。

為了避免咬傷和抓傷，教導您的孩子：

不要在幼犬睡覺或吃東西的時候打擾他們。

不要直視他們的眼睛。

不要太用力擁抱他們。

不要在自己吃飯的時候給他們東西吃。

請不要將 10 歲以下的孩子與幼犬單獨留在家裡；當孩子與幼犬一起玩的時候一定要有一位大人在場。