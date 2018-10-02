在養狗之前要考慮的事情
養狗將永遠改變您的生活，不過在選擇自己的新寵物之前應先思考方向正確的問題，就能以更好的方式決定成年犬貓是否適合您。
很多問題會影響您應該飼養成犬或幼犬的決定，亦會影響您要飼養的犬種類行、選擇去救援中心領養或是向繁殖者購買的決定。 但是，在這麼多的問題之中，最重要的是您要確定自己現在的生活方式是否可以養狗，而且如果要作出任何改變，您是否準備好做出這些改變？
養狗之前要考慮的問題：
- 您有小孩嗎？ 如果有，他們的年紀多大？ 您可能須要花時間教導年幼的孩子，讓他們知道如何與狗狗相處。 您可能還需要考慮當您不在的時候，狗狗應安置在甚麼地方，因為年幼的兒童不能單獨與狗狗相處。
- 您有其他寵物嗎？ 如果有，他們對新來的成員可能會有甚麼反應。 您必須慢慢地向家中的寵物介紹新來的狗狗。
- 您有花園嗎？ 如果有，安全嗎？ 您是否需要確認圍欄是否有洞，或是否種植有毒植物和其他危險。 如果您沒有花園，狗狗需要去外面的時候可以去哪裡？
- 您有全職工作嗎？ 如果有，您會整天在外面嗎？當您不在的時候，是否有人可以幫忙照顧狗狗，在狗狗幼年的時候協助訓練，或帶狗狗去散步，並確保狗狗有水可以喝？
- 您常旅行嗎？ 如果您經常去度假，您的愛犬會跟您一起去嗎？如果不能跟您一起去，您有甚麼規劃？
- 您能否在經濟上負擔愛犬的需求，包括寵物保險、食物、獸醫費用和美容？
您有時間照顧幼犬嗎？
其中最重要的一個問題，是您有沒有時間照顧和訓練幼犬。 幼犬需要大量的照顧，而且需要經常注意，才能確保他們不會受傷、訓練他們，並協助他們成為身心均衡的狗狗。
舉例來說：
- 幼犬需要花很多時間訓練並協助他們適應新家。 隨著他們的成長，他們將持續需要大量的定期運動。 如果您整天都不在家，那麼幼犬可能就不適合您。
- 您必須在幼犬自然發展出學習能力後盡快開始訓練他們。 訓練也許非常耗時，而且需要不斷加強訓練，但是結果一定會讓您滿意。
- 當狗狗剛剛來到您家時，您必須陪著他以定期餵飼，並監督狗狗在家裡的訓練行為。
- 因為幼犬充滿活力，而且對一切都非常好奇，所以需要一點玩耍的時間，而且經常需要照顧、注意和規劃。 舉例來說，小狗應與其他狗一起玩耍，這樣才能學習社會化。
您的居家環境對於狗狗來說夠安全嗎？
沒有一種居家環境是絕對適合狗狗的。 您可能要考慮到小朋友或現時飼養的寵物。 您可能居住在城市、鄉間、公寓或獨棟房子裡。 無論環境如何，重要的是家居對您的愛寵來說安全無虞。
特別是幼犬非常容易適應環境，而不好的經驗會讓他們留下長久的陰影。 如今的居住地多是城市，而城市生活常伴隨許多視聽上十分頻繁的刺激。 最重要的是，不要讓幼犬的生活環境中出現驚嚇或任何不愉快的感覺。
雖然城市生活可能非常刺激，但對於幼犬來說很容易就無力抵抗。 建議您花時間讓幼犬慢慢熟悉周遭環境，以及他們將要面對的多種情況： 汽車、手扶梯、電梯、火車、電車或公車等。
幼犬還必須學會在家中獨處，有時會持續較長時間，而不致受到驚嚇或變得具破壞性或吵鬧。
要考慮的事項包括：
- 暴露的電線。
- 幼犬可能卡住或掉落的任何地方，例如窗戶、陽台或樓梯。
- 可能接觸到的有毒物質，包括清潔用品、電子煙補充煙油、家庭藥品、化學肥料、尖銳工具、除草劑和殺蟲劑。
- 庭院裡幼犬可能跑進去的洞或縫隙、有毒植物。
- 有毒植物如榕屬植物、仙客來、冬青、槲寄生、蔓綠絨、蘆薈、水仙、風信子、鳶尾屬植物、杜鵑花、山杜鵑花、夾竹桃和甜豆。
養狗可以是一段有益且長期的關係，而確保居家環境與生活方式能夠合乎新加入的幼犬健康和安全需要，就能擁有成功、快樂的家居生活。
點讚和分享此頁