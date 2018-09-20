養狗花費懶人包：擁有毛孩前需考慮4大養狗開支！
養狗花費有哪些？雖然養狗一個月花費並不多，卻是長期的開支，飼主能否負擔這些費用將影響狗狗的生活品質。新手養狗前，了解養狗費用的分配是非常重要的。
透過本文您可以了解：
一、養狗花費之一：購買狗狗的費用
二、養狗花費之二：保險費用
三、養狗花費之三：毛髮整理和醫療保健費用
四、養狗花費之四：生活方式和旅行
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養狗的花費受到多種因素影響，除了基本的狗食物、衣物、狗窩等食衣住行需求外，還必須考慮愛犬的特殊需求，例如毛髮護理、獸醫保健、寵物保險等。雖然養狗狗花費會因品種、年齡、健康，以及您與寵物的生活方式而有所不同，但從長遠的角度來看，您還要考慮以下這些費用。
養狗花費之一：購買狗狗的費用
養狗不僅是一種責任，同時還需要承擔相應的法律責任。每個國家或地區的法律規定可能有所不同，飼主應該遵守相應的規則和義務。以下是與購買狗狗相關的一些重要事項：
- 購買狗狗費用： 購買犬隻是一項商業交易，涉及到賣方（繁殖者）和買方之間的法律義務。買方必須支付商定的價格，以獲得狀態「良好」（沒有生病或殘疾），且符合預期特徵（例如：品種標準）的狗狗。一般情況下，購買寵物時會有合約和相關的費用。
- 強制識別： 為了防止詐騙和潛在的法律糾紛，許多國家/地區都已經通過強制性的識別相關規定，例如紋身或植入晶片等。當然，此資料必須在中央組織（通常是國家級機構）進行登記、儲存和管理。大多數的時候，繁殖者會負責處理識別程序。此程序通常是狗狗第一次接種疫苗時由獸醫完成。當您帶愛犬回家時，請確保將狗狗登記在您的名下，並定期更新所有詳細資料，例如地址和電話號碼。因為如果您的愛犬不慎走失，其他人能通過這些信息與您取得聯系，同時也可以協助您證明狗狗確實是您所飼養。
- 登記要求： 許多國家/地區規定飼主必須持有飼養狗狗的正式聲明，有時候特定城市也會制訂特定的法律規定。請務必遵守所有法律義務規定，否則可能會沒收您的愛犬。
- 強制注射疫苗： 幼犬在出生後的前 12 週必須接種兩次狗疫苗。育種者或救援中心可能已經處理了第一次疫苗注射，但是如果您在幼犬年齡滿 12 週之前將牠帶回家，您可能需要自行安排進行第二次疫苗注射。此部分的養小狗花費不包含在您的寵物保險之中。
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養狗花費之二：保險費用
寵物保險在養狗過程中有著重要的作用，分為兩個部分：第一個是保障寵物的身心健康，以防發生意外或無法預料的健康問題；第二個是保障您的寵物可能對他人造成的損害。以下是關於寵物保險費用的相關事項：
- 第三方保險： 建議您為狗狗購買第三方責任保險，保障其可能出現的任何損害或意外，并應對任何意外的健康問題，減輕獸醫費用的負擔。寵物保險可以為您的狗狗提供更多的安全保障，確保在出現任何狀況時能得到適當的支持。
- 無法預料的養狗費用： 調皮的幼犬可能會咬壞您朋友或訪客的貴重物品，例如眼鏡、家具等，但保險通常不包含財物方面的損害。此外，如果您的愛犬不幸發生交通事故（例如有人為了避免撞到您的愛犬而急轉彎），您將需要承擔相應的法律責任。
- 健康保險： 某些國家/地區要求飼主在養狗時購買寵物健康保險，這種制度在北美、西歐和日本等地區已經普遍存在。在決定養寵物之前，建議先了解您所在地區是否有寵物保險制度。
- 既有的健康狀況： 大多數保險的承保範圍都不包含既有的健康狀況，因此建議您在幼犬時期為其投保。在狗狗幼年時，許多慢性疾病或體質虛弱（例如：皮膚過敏或發育不良）通常可以被檢測出來。
- 自行制定保險機制： 如果您所在國家/地區沒有寵物保險制度，或者如果您不想購買寵物保險，那麼可以做好的另一個準備方法是自行制定保險計劃。建議從幼犬時期開始，計畫每月存下一定金額，為愛犬準備「儲蓄帳戶」。當狗狗發生意外，臨時需要大筆支出，或需要長期治療時，會大幅度提高養狗花費。此時您就有足夠的資金來應對高額費用，同時能輕鬆照顧老年犬。
養狗花費之三：毛髮整理和醫療保健費用
養狗一個月花費多少有一大部分取決於狗的品種、年齡及您的生活方式。
- 狗食物與營養： 狗食物是養狗每月花費中無法省略的開支，但是在您的愛犬沒有任何特殊飲食需求或過敏的情況下，就能提前預估這部分費用。
- 毛髮整理： 養小型狗花費跟大型犬費用無法相提並論，根據您養的狗狗品種，梳毛、洗澡、修剪指甲和刷牙的需求會有很大差異。通常情況下，花費在狗狗毛髮整理上的大部分負擔其實是時間成本，而非財務成本。
- 狗寄生蟲防治： 狗跳蚤、壁蝨和蠕蟲的防治都是必要的措施，這是養寵物過程中需要承擔的一筆常規費用。您可以向獸醫諮詢，以便做出適當的選擇，透過持續治療來避免狗狗常見的皮膚疾病，幫助寵物維持皮膚健康。
養狗花費之四：生活方式和旅行
您的生活方式也可能會大大影響養一隻狗的花費。
- 寵物放狗服務： 如果您經常長時間不在家，或無法親自帶寵物去運動，就需要定期請人放狗或聘請保姆，因此會增加一筆養狗費用。
- 狗舍： 如果您出門旅行時不帶愛寵，就需要考慮將狗狗送到狗舍寄宿或請保姆，這會產生額外的費用。
- 護照和疫苗注射： 如果您計劃帶愛寵一起去旅行，請考慮申請寵物護照的時間和費用，以及對您假期可能造成的任何影響，例如目的地國家/地區的強制性獸醫約診。
養狗可能是基於情緒上的決定，同時伴隨著極大的興奮心情。但是，養狗前您必須考慮實際問題，例如上述提到養狗需付出的各種費用，確保您能夠在寵物成長過程中為牠提供最理想的照顧。
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