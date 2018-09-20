透過本⽂您可以了解：



⼀、領養狗狗會有哪些好處？

⼆、領養狗狗會帶來的挑戰

三、領養狗狗前需要了解哪些事情？

四、領養狗狗回家後的注意事項

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無論您選擇領養成年犬還是幼犬，拯救這類犬隻定有其利弊。如果您有家人和您一起生活，還需要尊重一下他們的意見，得到確定答復後再一起領養狗狗。

領養狗狗會有哪些好處？

狗狗會成為您忠誠伴侶，為生活帶來更多正能量

寵物可能已經接受過幼犬訓練

狗狗每日都需要運動，這能鼓勵主人多散步或跑步

領養狗狗會帶來的挑戰

領養狗狗前需要了解哪些事情？

領養狗狗的過程是否順利，關鍵在於未帶心目中想領養的狗回家之前，必須先花時間與牠相處。請盡量在領養狗狗之前，多見牠幾次，並要求帶牠離開收容所出外走走，包括用牽縄和不用牽縄地一起走。此外，也可以用車載狗狗出外，觀察牠在不同情況下的行為。