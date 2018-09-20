領養狗狗前需要了解什麼？狗狗回家後的注意事項
領養狗狗是一件非常好的事情，但在領養前，建議您先了解領養狗狗會給生活帶來什麼樣的變化，以及要如何照顧好牠。做好充分準備再領養狗狗會更好！
透過本⽂您可以了解：
⼀、領養狗狗會有哪些好處？
⼆、領養狗狗會帶來的挑戰
三、領養狗狗前需要了解哪些事情？
四、領養狗狗回家後的注意事項
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無論您選擇領養成年犬還是幼犬，拯救這類犬隻定有其利弊。如果您有家人和您一起生活，還需要尊重一下他們的意見，得到確定答復後再一起領養狗狗。
領養狗狗會有哪些好處？
- 狗狗會成為您忠誠伴侶，為生活帶來更多正能量
- 寵物可能已經接受過幼犬訓練
- 狗狗每日都需要運動，這能鼓勵主人多散步或跑步
領養狗狗會帶來的挑戰
- 混種狗成年後的體型大小很難預料，建議選擇有高蛋白含量的成犬糧，這能幫助狗狗健康發育。
- 有些寵物沒有接受過幼犬訓練，可能會養成一些不良習慣。您可以用美味的室內小型幼犬營養配方作為獎勵，鼓勵狗狗改正不良習慣。
- 領養狗狗後，您需要花費大量的時間和精力來照顧。外出上班或遠行前，您還要考慮狗狗的安全和飲食問題。
領養狗狗前需要了解哪些事情？
領養狗狗的過程是否順利，關鍵在於未帶心目中想領養的狗回家之前，必須先花時間與牠相處。請盡量在領養狗狗之前，多見牠幾次，並要求帶牠離開收容所出外走走，包括用牽縄和不用牽縄地一起走。此外，也可以用車載狗狗出外，觀察牠在不同情況下的行為。
中心的工作人員會了解他們照顧的狗的狀況，並樂意向您提供建議，所以您應把握這機會提出有關您計劃領養狗的問題，以便多點了解牠。 例如：
- 狗的年紀有多大了？如果是老年犬，您會需要為牠準備老犬營養配方，這款狗糧含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基，對狗狗老年健康支援有著很好的作用。
- 牠過去有沒有按時接種疫苗？沒有的話，您就要根據狗狗疫苗接種時間表，讓狗狗及時補打疫苗，增強寵物對疾病的免疫力。
- 幼犬能不能快速適應新家？如果情況允許，可不可以讓家人認識幼犬，提前讓狗狗與家人相處，建立良好的互動氛圍。
- 狗狗是否接受過絕育手術？如果狗狗剛接受完絕育手術，您可能還要準備合適的小型犬絕育加護配方，幫助狗狗健康管理，保持理想體重，避免狗狗出現絕育後發胖的情況。
領養狗狗回家後的注意事項
- 當愛犬第一次到達新家時，應當保持安靜平和的家庭氛圍。讓狗隻慢慢熟悉新環境和人，這能很大程度緩解狗狗緊張情緒。
- 如果家中有小孩，建議在主人帶領下，讓小孩和狗狗互動，這樣可以讓狗隻和家人建立更緊密的感情交流。
- 如果您家中已有其他寵物，提前為領養的狗狗準備一個獨自空間，避免因為地盤導致寵物之間出現矛盾，可以慢慢讓狗認識其他寵物。
- 領養後不要過度寵愛狗。您可以為新幼犬做好家居準備，為牠們提供一個安全舒適的生活環境，但不要對狗隻過分寵愛，這容易導致寵物日後養成不良習慣及出現各種問題。狗其實需要有清晰的規矩跟循，這樣牠們才不會感到有壓力。
- 建議為愛犬立下一些日常規矩。比如，在單獨把狗隻留下時，不要讓牠感到緊張。離開時不用特別跟牠說話，回來時亦可保持輕鬆自然的態度。這樣可以讓愛犬感到安心，並減少分離焦慮的問題。
- 不要接受狗表現攻擊性行為，即使是簡單的咆哮也應予以糾正。如果您在狗的態度不好時立即作出反應，並持之以恆，您就能夠成功糾正其不當行為。如果您對狗狗訓練不了解，也可以與專業訓練師合作，讓專業人士協助。
領養狗狗是一個重大承諾，需要事前仔細考慮。但如果您作出決定前已充分了解有關資料，您和您的愛犬定可共享幸福美好的關係。
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