我應該領養一隻狗還是購買幼犬？

雖然養一隻幼犬對家庭來說，是既興奮又富挑戰的事，但領養成年犬亦可以是相當有益的經驗，而對很多人來說，亦會是以往不一定思考過的更合適選擇。

領養成年犬

領養成年犬並不像養幼犬一樣有著可愛討喜的因素，但可能更容易上手。 獲得重生機會的狗狗通常會懷著無限的愛，而且已過了幼犬時期具挑戰性的激烈訓練階段。

領養成年犬的優點

成年犬大致上已受過基礎訓練，不過這並非必然的結論，還是要與救援中心確認。

如廁訓練亦一樣，雖然與幼犬不同，但成年犬大致上較可控制大小便的行為。

在成年犬來說，個性亦已較為明顯，因此您較能得知他們與您家人相處的情形。

成年犬的體型已定。

成年犬的活動力可能較幼犬低。 不過這不表示成年犬活動力低，只是指出幼犬過動的情形可能已消退，雖然這亦會視品種而定。

領養成年犬的挑戰

若成年犬需要新家，可能表示他們過去經歷了創傷，進而可能導致出現挑釁的行為。

壞習慣可能已根深蒂固，難以改掉。

如果他們未受過居家訓練，在較年長的時期可能就難以再受訓練。

他們可能對於不熟悉的新事物表現出非常痛苦的樣子，例如是小童、貓咪、甚至是吸塵器。

年齡可能伴隨健康問題，特別是過去未得到妥善照顧的情況下，未來處理的費用可能較高。 舉例來說： 肥胖、糖尿病、視力或聽力喪失，以及牙齒問題。

成年犬可能比幼犬更不願意與家中原有的狗狗互相認識。

帶成年犬回家之前

詢問狗隻的年齡

了解他們過去的生活情形

詢問他們的性格

詢問有其他狗狗在場時，他們的反應是否沉著溫馴

詢問他們是否與小童相處融洽

詢問他們是否對特殊事物感到焦慮、害怕或表現凶猛

詢問狗隻是否有任何健康或牙齒健康狀況、他們是否按時施打疫苗，以及有哪些醫療背景是您需要注意的。

看看您自己能否在領養之前先花時間與狗隻相處

看看您是否可以用牽繩或不用牽繩帶他們出去散步幾次

看看您是否能夠帶他們坐車，並觀察他們的反應

詢問這些問題能讓您更了解狗隻與他們的背景，針對他們的需要給予協助，並提供快樂、安全的環境給他，以及讓您自己做好萬全準備，滿足狗隻的需求。