我應該領養一隻狗還是購買幼犬？
大多數人考慮養狗時，都會考慮養一隻幼犬，但這並非唯一的選擇。
雖然養一隻幼犬對家庭來說，是既興奮又富挑戰的事，但領養成年犬亦可以是相當有益的經驗，而對很多人來說，亦會是以往不一定思考過的更合適選擇。
領養成年犬
領養成年犬並不像養幼犬一樣有著可愛討喜的因素，但可能更容易上手。 獲得重生機會的狗狗通常會懷著無限的愛，而且已過了幼犬時期具挑戰性的激烈訓練階段。
領養成年犬的優點
- 成年犬大致上已受過基礎訓練，不過這並非必然的結論，還是要與救援中心確認。
- 如廁訓練亦一樣，雖然與幼犬不同，但成年犬大致上較可控制大小便的行為。
- 在成年犬來說，個性亦已較為明顯，因此您較能得知他們與您家人相處的情形。
- 成年犬的體型已定。
- 成年犬的活動力可能較幼犬低。 不過這不表示成年犬活動力低，只是指出幼犬過動的情形可能已消退，雖然這亦會視品種而定。
領養成年犬的挑戰
- 若成年犬需要新家，可能表示他們過去經歷了創傷，進而可能導致出現挑釁的行為。
- 壞習慣可能已根深蒂固，難以改掉。
- 如果他們未受過居家訓練，在較年長的時期可能就難以再受訓練。
- 他們可能對於不熟悉的新事物表現出非常痛苦的樣子，例如是小童、貓咪、甚至是吸塵器。
- 年齡可能伴隨健康問題，特別是過去未得到妥善照顧的情況下，未來處理的費用可能較高。 舉例來說： 肥胖、糖尿病、視力或聽力喪失，以及牙齒問題。
- 成年犬可能比幼犬更不願意與家中原有的狗狗互相認識。
帶成年犬回家之前
- 詢問狗隻的年齡
- 了解他們過去的生活情形
- 詢問他們的性格
- 詢問有其他狗狗在場時，他們的反應是否沉著溫馴
- 詢問他們是否與小童相處融洽
- 詢問他們是否對特殊事物感到焦慮、害怕或表現凶猛
- 詢問狗隻是否有任何健康或牙齒健康狀況、他們是否按時施打疫苗，以及有哪些醫療背景是您需要注意的。
- 看看您自己能否在領養之前先花時間與狗隻相處
- 看看您是否可以用牽繩或不用牽繩帶他們出去散步幾次
- 看看您是否能夠帶他們坐車，並觀察他們的反應
詢問這些問題能讓您更了解狗隻與他們的背景，針對他們的需要給予協助，並提供快樂、安全的環境給他，以及讓您自己做好萬全準備，滿足狗隻的需求。
選擇幼犬
選擇飼養幼犬時，您有很多地方可以選擇。 例如，您可以考慮領養或向繁殖者購買純種犬隻，但是如果您是向私人賣家購買，請務必事先做好調查，確定賣家是已經註冊的負責任繁殖者。 您可以透過當地獸醫診所尋找，或聯絡養犬俱樂部。 建議您最好不要向寵物店購買幼犬。
選擇幼犬的好處
- 如果選擇純種的幼犬，您比較容易可以預測幼犬長大後的體型和生理特徵。
- 與救援的成年犬相比，您可以更全面了解幼犬的生理和心裡背景。
- 您可以取得幼犬完整的醫療紀錄，特別是如果您向繁殖者購買幼犬的話。
- 開始訓練愛犬的最好時機是他年紀還小的時候，因此飼養幼犬時，您可以完全依照自己的喜好教導和訓練，而且不用擔心需要矯正舊有的習慣。
- 訓練幼犬也可以是培養感情的重要部分。
- 之後或許您就可以與愛犬共度很多快樂的時光。
選擇幼犬的挑戰
- 幼犬很可愛，但他們也很有破壞性，也很麻煩。 不要低估照顧幼犬需要的時間和努力，以及訓練可能需要的時間與精力。 如果您一開始就很努力，從長遠來看，您的愛犬就會更快樂、也更容易相處。
- 年幼的幼犬會從每一次經驗中學習，這是一件非常好的事，但也代表您必須持續加以關注。 如果您有全職工作，或可能要長時間將幼犬獨自留在家中，那對您而言，這或許不是最好的選擇。
- 幼犬可以與小朋友相處融洽，但也需要有一致性。 重要的是要讓小朋友理解幼犬不是玩具，必須尊重他們，讓他們不會養成壞習慣。
購買幼犬之前
- 確認新生幼犬的生活情況。
- 了解他們是否已經開始了解世界。
- 詢問幼犬的血統，並觀察幼犬與母犬的相處情況。 幼犬在出生滿八週前，不應與母犬分開。
- 檢查他們的醫療背景，了解他們是否已接種疫苗並注射晶片 (並要求提供疫苗注射紀錄和晶片證書)
- 了解他們到目前為止是否有使用任何跳蚤或除蟲藥物。
- 詢問採用了哪些方式來協助幼犬適應社會。
- 注意繁殖者是否有密切了解您，因為負責任的繁殖者都會希望他們的幼犬可以找到好家庭。
選擇養成年犬或幼犬都會改變您養犬的體驗，而且每一種選擇都各有優點和缺點，但不論您的選擇是什麼，都要做好準備並做好研究功課，這樣不但可以讓您享受養狗的過程，也會為您的家庭帶來快樂。
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