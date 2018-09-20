如何購買幼犬

購買幼犬是激動人心的時刻，但千萬別忘記要先研究好相關資料，才可保證您購買的狗狗不但身體健康，亦是以符合道德原則和適當方法來飼養。
Puppy Golden Retriever walking outdoors in grass.

對於想的人來說，有很多渠道都可以獲得狗狗，購買

就是其中一種方法。 購買幼犬是激動人心的時刻，但千萬別忘記要先研究好相關資料，才可保證您購買的狗狗不但身體健康，亦是以符合道德原則和適當方法來飼養。

從繁殖者購買狗狗的優點

  • 若您選擇購買狗狗，您很可能會買到
  • 幼犬。
  • 如果是向繁殖者購買特定犬種，代表您比較容易預期新寵物未來的體型和外觀。
  • 除此之外，您也可以根據犬種、其母犬的性格，以及詢問繁殖者採取了哪些措施來讓狗狗
  • ，以了解犬的個性傾向。
  • 您可以了解幼犬完整的醫療背景。
  • 與救援的
    • 相比，您可以更全面了解幼犬的生理和心裡背景。

    • 從繁殖者購買狗狗時需要考慮的事項

    • 某些品種與生俱來會較容易出現一些特殊健康狀況。
    • 您需要花大量的時間和耐性來訓練幼犬，並在他們的成長中給予支持，使他們長成適應力強的寵物。
    Puppy Beagle running outdoors with a red ball in its mouth.

    購買狗狗地點

    仔細研究、尋找口碑良好的繁殖者是非常重要的，請避免從非正規管道購買幼犬。 您可以向獸醫詢問當地的繁殖者。

    負責任的繁殖者會：

    • 向您提供有關其幼犬的大量資訊
    • 鼓勵您與幼犬多接觸幾次
    • 向幼犬和狗媽媽提供乾淨安全的生活空間
    • 不讓小於 8 週的幼犬離開狗媽媽
    • 會向您詢問很多問題
    • 願意先簽合約，保證幼犬若出現問題，店家會負責帶回。
    • 願意提供基本醫療服務，包括遺傳篩檢、除蟲和
  • 為幼犬植入晶片 (法律規定)
  • 已經開始進行
  • 已經開始幫助幼犬熟悉社交活動
  • 向您
    • 資料

    • 如果您遇到任何以下情況，請離開：

    • 如果您無法見到狗媽媽和幼犬的兄弟姐妹
    • 如果他們提出在公共場所與您見面的要求
    • 如果他們無法提供
    • 、除蟲或健康證明等文件以及寵物護照
    • 如果他們無法提供實際的獸醫聯絡方式
    • 如果幼犬沒有植入晶片

    購買幼犬的要訣

    • 在將幼犬帶回家飼養之前至少需接觸過幼犬兩次
    • 了解幼犬品種的特點和習慣
    • 確認幼犬是否已斷奶
    • 了解狗媽媽的年紀，她應該要超過一歲，但不應看起來明顯衰老
    • 確保狗媽媽產下的幼犬寶寶不超過六窩
    • 檢查母狗媽媽和幼犬的生活狀況
    • 把幼犬抱起和他玩耍
    • 給幼犬一條毯子，讓他熟悉您家中的氣味
    • 檢查幼犬的眼睛、耳朵和臀部是否乾淨

    雖然需要花費一些時間，但是這樣做的話，可以幫助您完全了解愛犬並找到一名優良的繁殖者，確保愛寵長遠可有良好的身心健康狀態，且快樂地適應新家過渡期。


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    Dachshund puppy jumping in black and white on a white background

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