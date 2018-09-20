對於想的人來說，有很多渠道都可以獲得狗狗，購買

就是其中一種方法。 購買幼犬是激動人心的時刻，但千萬別忘記要先研究好相關資料，才可保證您購買的狗狗不但身體健康，亦是以符合道德原則和適當方法來飼養。

從繁殖者購買狗狗的優點

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