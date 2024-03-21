我該選擇純種犬還是混種犬？
從體型和活力狀況，到毛髮類型，甚至是其性格，您選擇某個品種或混種幼犬，都會影響自己準備飼養的方式。
不同的品種和混種幼犬在成長的過程，都會有截然不同的需求和性格。 所以決定飼養之前，就要考慮很多犬種的特性，找到適合自己生活型態與家庭模式的犬種，確保您能真正照顧好，讓他們過得健康又幸福。
從體型和活力狀況，到毛髮類型，甚至是其性格，您選擇某個品種或混種幼犬，都會影響自己準備飼養的方式。
選擇純種幼犬
選擇購買純種犬，代表當幼犬長大成年之後，他們展現的體型、體能和行為特徵可符合您的預期，這是由他們的繁殖者專業地繁殖而得出的。
大多數新手主人來說，選擇特定品種的原因往往是因為外型吸引。 不過除了外表吸引之外，每個品種都有自己的行為特徵，主人在選擇之前應該要先做功課。
目前有超過 300 個官方認證的品種可以選擇，若想收集相關資訊，建議諮詢品種俱樂部和繁殖者最好。
選擇純種幼犬的好處
- 知道你養的是甚麼： 如果是向繁殖者購買特定犬種，代表您比較容易預期新寵物未來的體型和外觀。
- 性情資訊較準確： 您可根據犬種和狗父母的天性來判斷狗狗的性格。 您還可以詢問繁殖者採取了哪些措施來讓狗狗適應社會。
養純種幼犬要考慮甚麼
- 先天性健康問題： 請記住，某些品種與生俱來會較容易出現一些特殊健康狀況。
- 愛犬的天職： 不論是狩獵犬、護衛犬或陪伴犬，純種狗通常身體內仍保留某些遺傳的特性，這對他們的能力和性情會有一定的影響。 多數純種狗現時都能適應城市的生活，但您必須有機會讓他們每天出外幾次，每次至少 30 分鐘；另外除了每日預備狗糧外，狗主亦須用多些時間讓愛犬感受到主人的關顧。
- 對生活方式和環境的靈敏度： 某些品種的犬隻並不適宜在城市中生活，並且會比其他品種更難適應缺乏體力活動的生活方式。 例如邊境牧羊犬天性是要驅趕牧群，而對原先是群居於寒冷地方的西伯利亞雪撬犬來說，他們的天職是拉馬車。
選擇混種幼犬
選擇混種狗也有其好處， 混種狗通常來自動物救援中心或是意外得來的初生小犬，他們會成為家中一份子，為家人帶來無限温馨和歡樂。
養混種幼犬要考慮甚麼
- 體型大小難以逆料： 混種幼犬成年後的體型大小是很難預料的。
- 性情不可預計： 混種狗的性情有時很難估計。
- 病歷不明： 帶混種幼犬回家還要面對另些不肯定因素，例如無法知道幼犬的病歷，尤其是如果領養救援中心的狗，那便連幼犬的父母是誰也無從知道。
- 提出問題並尋求建議： 去動物救援中心領養時，職員都能夠根據他們對各成犬和幼犬的認識來為您提供支援和建議，為動物找到合適的家，並幫助您做決定。
很多人選擇養哪個品種的狗是基於狗的外貌，但其實狗所屬品種對他的性情和所需的生活方式有很大影響。
為了確保您找到合適的寵物，不妨多花點時間思考一下您能夠為愛寵提供怎樣的生活模式，多些與寵物繁殖者或收容所職員溝通，以便對您考慮中的個別寵物有足夠的認識。
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