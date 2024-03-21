我該選擇純種犬還是混種犬？

不同的品種和混種幼犬在成長的過程，都會有截然不同的需求和性格。 所以決定飼養之前，就要考慮很多犬種的特性，找到適合自己生活型態與家庭模式的犬種，確保您能真正照顧好，讓他們過得健康又幸福。

從體型和活力狀況，到毛髮類型，甚至是其性格，您選擇某個品種或混種幼犬，都會影響自己準備飼養的方式。

選擇純種幼犬

選擇購買純種犬，代表當幼犬長大成年之後，他們展現的體型、體能和行為特徵可符合您的預期，這是由他們的繁殖者專業地繁殖而得出的。

大多數新手主人來說，選擇特定品種的原因往往是因為外型吸引。 不過除了外表吸引之外，每個品種都有自己的行為特徵，主人在選擇之前應該要先做功課。

目前有超過 300 個官方認證的品種可以選擇，若想收集相關資訊，建議諮詢品種俱樂部和繁殖者最好。

選擇純種幼犬的好處