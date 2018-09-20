狗狗皮膚問題知多少？帶你認識11項常見皮膚病
養過狗的人都知道，沒有甚麼比抱狗更令人快樂了。狗的皮膚和毛髮是非常重要的保護網，能夠對抗寄生蟲、調節體溫，還擁有敏感的神經末梢。你有想過狗狗的皮膚同時也儲存了脂肪、水分和維他命嗎？比較少人留意到的是，狗狗的皮膚可能因種種問題而疼痛、發癢和發炎，影響他們的健康。了解不同皮膚狀況及其症狀可以幫助你維持狗狗的健康，也讓你知道應該何時請教獸醫，即使你不是專業的皮膚科醫生，也可以是一位優秀的主人！
狗狗感染皮膚病的徵狀
以下是一些狗狗可能患有皮膚問題的線索：
行為：搔癢及搖頭的次數比以往頻繁，持續地舔毛，甚至噬咬指縫。
皮膚：皮膚顯得乾燥、敏感紅腫，有異狀甚至開放性傷口。
毛髮：皮膚出現光禿斑塊，皮膚變得油膩、乾燥或出現皮屑。
氣味：皮膚、耳朵或傷口有異味。
令狗狗感染皮膚病的媒介
雖然某些特定品種和具有相關遺傳基因的狗狗會更容易出現皮膚問題，但其他狗狗同樣有感染風險。喜歡戶外活動的狗狗就有機會因為接觸到以下媒介而感染皮膚問題：
- 蟎類、花粉
- 寄生蟲如跳蚤和牛蜱
- 刺激性物質
- 其他寵物（可能攜帶疾病並傳染給你的愛犬）
- 土壤（是真菌的棲息地，有可能引起皮膚問題）。
除了向獸醫說明症狀，以下3條問題也可以幫助你找出原因：
- 有否出現消化系統相關的症狀？
- 家中其他寵物有出現類似的問題嗎？
- 症狀是否隨季節轉變而出現呢？
1.All over the body
2.Ears
11項狗隻常見的皮膚問題
由外部寄生蟲引起的皮膚病
跳蚤、蝨子、牛蜱、沙蠅、蟎蟲和其他寄生蟲有機會寄生在寵物身上，吸食牠們的血，正正是引起狗隻皮膚問題的原因。蟲子的叮咬，甚至僅僅是接觸都可能引起過敏、感染性傷口和全身感染。如果你日常生活的環境有寄生蟲問題，定期檢查毛髮、接種疫苗和其他預防性治療對於保護狗狗十分重要。獸醫絕對是寵物健康的把關者，必要時記得咨詢你的獸醫。了解你的敵人使你更容易擺脫它們，讓我們仔細看看其中一些寄生蟲！
由傳染媒介引起的皮膚病
狗狗的皮膚寄居著各種微生物，正常情況下都和諧共處相安無事。然而，寄生蟲、過敏或損傷等因素不旦會隨時破壞這種脆弱的平靜，更會引起感染性皮膚炎。其他因素例如溫度、濕度和皮膚結構，也有機會影響狗狗皮膚的微環境。
細菌性皮膚病
一般情況下，寄生在狗狗身上的細菌並不會造成任何傷害；平衡的“微生物群”甚至對寵物來說是有益的。不過“膿皮病”算是狗隻中常見的細菌性皮膚病，如果獸醫懷疑你的寵物患有細菌性皮膚病，會進一步進行檢查，確認細菌是否問題根原，並找出引致皮膚病的微生物。外用治療如乳液和洗髮水是常用於細菌感染療法，對於一些比較嚴重的個案，獸醫有機會建議採取口服和/或長期治療。
病毒性皮膚病
病毒性皮膚病在狗隻中算是罕見的疾病。當中最常見的是一種被稱為“乳頭狀瘤病”的疣。這種皮膚病有時會自行痊癒，但如果狗狗持續出現頑固瘤塊，並影響到牠們的生活品質（例如經常出血）時，就需要進行切除手術。
“硬蹠症”則是最危險的犬瘟熱病，它會令狗狗的腳板和鼻子皮膚變厚，並出現與皮膚無關的症狀。這種病雖然有機會致命，但也可以透過疫苗預防。為了愛犬的健康和生命著想，寧可保險一點也不要留有遺憾，如果你發現任何以上描述的症狀，請立即咨詢你的獸醫。
真菌性皮膚病
癬（科學上稱為皮癬菌病），是一種真菌性皮膚病，並不是由蟲引起的。這種真菌以狗毛的主要成分—角質蛋白為食物，並可能引起指甲、皮膚和毛髮的疾病。症狀包括大面積的掉毛、鱗片狀皮膚、毛髮斷裂，或是毛囊或皮膚發炎。皮癬菌病非常容易傳染，還可能在狗與人之間傳播，所以必須徹底且全面治療，除了要考慮寵物本身，也要考慮環境因素，你的獸醫會給你最佳的治療方案！
由酵母引起的皮膚病
狗狗的皮膚上都存在著酵母菌，某些情況下它會帶有致病性，從而引起皮膚炎。這種酵母被稱為馬拉色酵母，可以影響耳朵、臉部、頸部或腳部，甚至全身皮膚。如果你留意到愛犬的皮膚散發出難聞的氣味，看起來像發炎，顏色變得深且厚，而且痕癢的情況持續不斷，你的狗狗可能受到酵母感染了。
這些感染會引致強烈氣味（可以想像成芝士的氣味），需要使用針對局部和全身治療的產品，但找出潛在的根本問題，例如環境過敏，對於預防復發也是非常重要。
耳朵問題
是的，你沒聽錯。狗狗的耳朵問題的確是被歸納為皮膚問題。
耳朵問題可能由細菌、寄生蟲、酵母、過敏性中耳炎，以及草或昆蟲等異物堵塞耳道引起的中耳炎等因素造成。如果你的愛犬用力搖頭，或用手抓耳朵，他們可能已出現耳朵問題，應立即去看獸醫。特別是穗狀植物生長茂盛的季節，這些葉子可能會進入耳道無法出來，甚至穿破鼓膜也無法取出。
狗的耳道呈“L”形，這結構促使皮膚碎屑積聚，無法自然排出。
搔癢性皮膚病
科學家稱之為“搔癢症”的“狗隻痕癢症” 會令狗狗感到奇怪的痕癢感，是眾多狗隻皮膚病的常見癥狀。持續搔癢是這個病的初期徵兆，伴隨著紅腫的皮膚、掉毛、經典的搔癢行為，包括用手和腳的指甲抓刮，或噬咬指縫，過度舔毛等逐一出現。有很多原因可以令狗隻搔癢，找出背後的真正原因，並給予適當的治療非常重要。你的獸醫可以清楚告訴你是什麼令你的愛犬痕癢，然後以最好的方法控制病情。 如果你的狗狗一直在搔癢，這篇文章可以幫你找出原因。
過敏性皮膚病
過敏性皮膚炎可以由狗狗生活的環境、食物，或者跳蚤叮咬引起，令狗狗的皮膚看起來乾燥或紅腫。也有機會令搔癢變得頻密，腹瀉等消化系統症狀接著而來。致敏原數之不盡，即使當中有一些屬季節性的，但對於狗狗的生活品質也有著明顯的影響。 這篇文章能幫助你了解更多關於狗隻皮膚過敏。
由食物引起的過敏性皮膚病
有些狗狗對某些食物特別敏感甚至過敏，於進食後皮膚會出現異狀。一旦獸醫懷疑發生上述情況，會讓你寵物進行排除法飲食，以確定是哪些食物引起了皮膚反應。如果你的狗狗皮膚特別容易敏感，建議可與獸醫討論度身訂造的飲食方案。
由環境過敏原引起的過敏性皮膚病：犬隻過敏性皮膚炎
犬隻過敏性皮膚炎（CAD）會引致搔癢性炎症。臉部、關節和會陰區對於花粉、蟎蟲或霉菌等外在刺激而反應過度，令皮膚紅腫或出現異樣。CAD是狗隻中最常見的皮膚疾病之一，卻不是唯一。如果你發現寵物皮膚紅腫、腫脹、有頭皮或掉毛，請聯絡獸醫進行專業診斷。 這篇文章將幫助你更清楚了解如何辨識你得愛犬是否患有犬隻過敏性皮膚炎。
我的愛犬究竟患上了哪種皮膚病？
皮膚出現問題可能是寵物健康問題的徵兆，這時候，獲得正確的診斷非常關鍵，因為越早知道寵物出現了甚麼問題，才能夠盡早對症下藥。如果你發現愛犬皮膚出現異常：
- 散發出異味
- 比平常更頻繁地抓癢
- 發現牠開始掉毛
請立即尋求專家協助了，從皮膚檢查到皮膚過敏測試，顯微鏡觀察，或者規劃飲食，獸醫絕對會是你的好幫手。
有甚麼治療狗狗隻皮膚病方法？
寵物皮膚病的治療方法因其原因和嚴重程度而異，從皮膚表層使用的乳液到口服藥物、注射、脱敏療法和手術都有可能被採用。然而，你也可以採取行動去預防皮膚問題。準時為愛犬接種疫苗，選擇適當的食物，並在獸醫的幫助下選擇含有均衡營養的飲食，注意外來刺激，並且做好日常皮膚護理，這些都是你可以 從日常生活保持狗狗皮膚和毛髮健康的方法。
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