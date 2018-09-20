狗狗皮膚問題知多少？帶你認識11項常見皮膚病

由傳染媒介引起的皮膚病

狗狗的皮膚寄居著各種微生物，正常情況下都和諧共處相安無事。然而，寄生蟲、過敏或損傷等因素不旦會隨時破壞這種脆弱的平靜，更會引起感染性皮膚炎。其他因素例如溫度、濕度和皮膚結構，也有機會影響狗狗皮膚的微環境。

細菌性皮膚病

一般情況下，寄生在狗狗身上的細菌並不會造成任何傷害；平衡的“微生物群”甚至對寵物來說是有益的。不過“膿皮病”算是狗隻中常見的細菌性皮膚病，如果獸醫懷疑你的寵物患有細菌性皮膚病，會進一步進行檢查，確認細菌是否問題根原，並找出引致皮膚病的微生物。外用治療如乳液和洗髮水是常用於細菌感染療法，對於一些比較嚴重的個案，獸醫有機會建議採取口服和/或長期治療。

病毒性皮膚病

病毒性皮膚病在狗隻中算是罕見的疾病。當中最常見的是一種被稱為“乳頭狀瘤病”的疣。這種皮膚病有時會自行痊癒，但如果狗狗持續出現頑固瘤塊，並影響到牠們的生活品質（例如經常出血）時，就需要進行切除手術。

“硬蹠症”則是最危險的犬瘟熱病，它會令狗狗的腳板和鼻子皮膚變厚，並出現與皮膚無關的症狀。這種病雖然有機會致命，但也可以透過疫苗預防。為了愛犬的健康和生命著想，寧可保險一點也不要留有遺憾，如果你發現任何以上描述的症狀，請立即咨詢你的獸醫。

真菌性皮膚病

癬（科學上稱為皮癬菌病），是一種真菌性皮膚病，並不是由蟲引起的。這種真菌以狗毛的主要成分—角質蛋白為食物，並可能引起指甲、皮膚和毛髮的疾病。症狀包括大面積的掉毛、鱗片狀皮膚、毛髮斷裂，或是毛囊或皮膚發炎。皮癬菌病非常容易傳染，還可能在狗與人之間傳播，所以必須徹底且全面治療，除了要考慮寵物本身，也要考慮環境因素，你的獸醫會給你最佳的治療方案！

由酵母引起的皮膚病

狗狗的皮膚上都存在著酵母菌，某些情況下它會帶有致病性，從而引起皮膚炎。這種酵母被稱為馬拉色酵母，可以影響耳朵、臉部、頸部或腳部，甚至全身皮膚。如果你留意到愛犬的皮膚散發出難聞的氣味，看起來像發炎，顏色變得深且厚，而且痕癢的情況持續不斷，你的狗狗可能受到酵母感染了。

這些感染會引致強烈氣味（可以想像成芝士的氣味），需要使用針對局部和全身治療的產品，但找出潛在的根本問題，例如環境過敏，對於預防復發也是非常重要。

耳朵問題

是的，你沒聽錯。狗狗的耳朵問題的確是被歸納為皮膚問題。

耳朵問題可能由細菌、寄生蟲、酵母、過敏性中耳炎，以及草或昆蟲等異物堵塞耳道引起的中耳炎等因素造成。如果你的愛犬用力搖頭，或用手抓耳朵，他們可能已出現耳朵問題，應立即去看獸醫。特別是穗狀植物生長茂盛的季節，這些葉子可能會進入耳道無法出來，甚至穿破鼓膜也無法取出。