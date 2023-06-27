犬隻異位性皮膚炎：不只是令皮膚痕癢的疾病
當你的狗狗皮膚出現泛紅，啃咬四肢及搔癢的次數變得頻繁，你可能會好奇他到底發生什麽事。如果你已經幫他做好了跳虱治療，也檢查過沒有寄生蟲的問題，相信連你也會抓破頭皮百思不得其解。這情況狗狗有可能是患了過敏症，正確來說，是犬隻異位性皮膚炎，俗稱CAD。讓我們來看看甚麼是CAD以及如何辨認這個病症，但請記住，獸醫一定是最了解這個病的人了。
甚麼是犬隻異位性皮膚炎
CAD是常見於狗隻身上出現的過敏症的其中一種簡單來說，Canine (犬隻)，代表狗；Atopic (過敏)，代表過敏通常會透過某些皮膚徵狀表現出來，而Dermatitis (皮膚炎) 則指會對皮膚造成刺激。以科學的角度來解釋，這是一種有基因傾向的發炎性及搔養性疾病，於高達10%的狗隻中發現，而且某些品種更會較容易患上這疾病。換句話說，它是一種“環境過敏”或過敏症。
患有過敏症的狗狗皮膚十分脆弱，不能適當地保護他們，使得透過空氣傳播的致敏原輕易穿透皮膚，引發免疫系統的防禦反應，導致發炎和痕癢。這些致敏原無處不在，會出現在你的家中、公園、甚至狗狗最喜歡散步的地方。致敏原可能來自草地、塵蟎、花粉，甚至黴菌。你和你的獸醫必須要十分細心，才有辦法找出令狗狗過敏的那一種致敏原。
協助識別狗狗是否患有異位性皮膚炎的線索包括：
首先，留意狗狗以下行為是否變得頻密：
- 搔癢
- 舔和咀嚼動作
- 磨擦身體
- 起勁地搖頭
T這些有用的線索僅限於皮膚層面，實際上，他們有時會把耳朵或皮膚等敏感徵狀隱藏起來。
仔細檢查，你可能也會發現：
- 皮膚泛紅
- 皮膚出現深色斑點
- 鄰片或皮屑
- 掉毛
- 皮膚油脂變多
- 發出異味
- L特定部位出現病變，如腹部發炎的皮膚，紅腫的皮膚及指縫中毛髮下的皮膚
以下示意圖將幫助您辨認犬隻異位性皮膚炎病變時經常出現的區域：
- 腳掌
- 腋下
- 關節內摺皮膚 (如肘部內摺的位置)
- 腹部
- 面部 (鼻子及耳朵附近)
另一線索是有關狗狗的年齡，犬隻異位性皮膚炎首發通常是在一歲到三歲之間。儘管這些線索對評估病情很有幫助，但只有諮詢獸醫才能正確斷診。只有在排除了其他可能性或具有相似臨床表現的情況後，才能開始進行CAD診斷。為了排除其他可能性，你的獸醫將深入了解寵物的病史、症狀、皮膚檢查，最終可能需要進行8至12周的排除飲食，以確保你的狗狗沒有食物過敏（因為症狀可以非常相似）。一旦確認患上犬隻異位性皮膚炎，你的獸醫可能會建議進行一些特定的過敏測試，以確定導致過敏的過敏原，然後根據寵物的情況開始脱敏治療。
營養如何有助於預防和控制犬隻異位性皮膚炎？
儘管CAD需要長期照料，但透過日常一些簡單但重要的選擇，也是可以受到控制的。眾所周知，過敏性皮膚需要悉心呵護，你的獸醫將與你一起制定最佳的管理計劃，有機會包含藥物、洗髮水或乳液的組合，以及選擇適當的食物。目標是增強皮膚的保護力，幫助減輕炎症，支援狗狗整體的皮膚和毛髮健康，減少搔癢，令他舒服一點！舒緩乳液和噴霧，或一些藥物也可以舒緩疼痛感，減輕寵物的不適。然而，較少人知道的是，其實寵物的皮膚也可以從內部進行滋養、保濕和修復的。
加入來自omega 3和omega 6家族，含豐富必需脂肪酸的食物，有助於舒緩和保護狗狗的皮膚，使其對刺激變得不那麼敏感，同時有助於保持其毛髮豐盈和健康。這種食物含有精心挑選的優質蛋白質和營養素，除了加強皮膚的自然防禦能力（例如抗氧化），也有機會協助維持良好的消化耐受性，並為容易患上CAD和皮膚敏感的狗隻提供關鍵支持。
為了保持狗狗的皮膚健康並協助其康復，你的獸醫可能會建議指定的飲食。請確保遵守醫生的建議，避免給狗狗餵食食物殘渣或其他零食（除非經獸醫批准），因為這可能影響寵物的康復過程。相信你的獸醫，他會建議最適合治療你愛犬異位性皮膚炎的方法，如果出現新的症狀，也請即時通知他們。
接下來該如何呢？
對於犬隻異位性皮膚炎，我們知道的只是冰山一角，這有可能並不是狗狗一直抓癢的原因，亦有可能是由其他皮膚問題或其他疾病引起的症狀，有機會是良性，嚴重的話也可能會危害生命，所以永遠不要忽視這些症狀，並一定要咨詢信任的獸醫！
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