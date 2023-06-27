犬隻異位性皮膚炎：不只是令皮膚痕癢的疾病

另一線索是有關狗狗的年齡，犬隻異位性皮膚炎首發通常是在一歲到三歲之間。儘管這些線索對評估病情很有幫助，但只有諮詢獸醫才能正確斷診。只有在排除了其他可能性或具有相似臨床表現的情況後，才能開始進行CAD診斷。為了排除其他可能性，你的獸醫將深入了解寵物的病史、症狀、皮膚檢查，最終可能需要進行8至12周的排除飲食，以確保你的狗狗沒有食物過敏（因為症狀可以非常相似）。一旦確認患上犬隻異位性皮膚炎，你的獸醫可能會建議進行一些特定的過敏測試，以確定導致過敏的過敏原，然後根據寵物的情況開始脱敏治療。

營養如何有助於預防和控制犬隻異位性皮膚炎？

儘管CAD需要長期照料，但透過日常一些簡單但重要的選擇，也是可以受到控制的。眾所周知，過敏性皮膚需要悉心呵護，你的獸醫將與你一起制定最佳的管理計劃，有機會包含藥物、洗髮水或乳液的組合，以及選擇適當的食物。目標是增強皮膚的保護力，幫助減輕炎症，支援狗狗整體的皮膚和毛髮健康，減少搔癢，令他舒服一點！舒緩乳液和噴霧，或一些藥物也可以舒緩疼痛感，減輕寵物的不適。然而，較少人知道的是，其實寵物的皮膚也可以從內部進行滋養、保濕和修復的。

加入來自omega 3和omega 6家族，含豐富必需脂肪酸的食物，有助於舒緩和保護狗狗的皮膚，使其對刺激變得不那麼敏感，同時有助於保持其毛髮豐盈和健康。這種食物含有精心挑選的優質蛋白質和營養素，除了加強皮膚的自然防禦能力（例如抗氧化），也有機會協助維持良好的消化耐受性，並為容易患上CAD和皮膚敏感的狗隻提供關鍵支持。

為了保持狗狗的皮膚健康並協助其康復，你的獸醫可能會建議指定的飲食。請確保遵守醫生的建議，避免給狗狗餵食食物殘渣或其他零食（除非經獸醫批准），因為這可能影響寵物的康復過程。相信你的獸醫，他會建議最適合治療你愛犬異位性皮膚炎的方法，如果出現新的症狀，也請即時通知他們。

接下來該如何呢？

對於犬隻異位性皮膚炎，我們知道的只是冰山一角，這有可能並不是狗狗一直抓癢的原因，亦有可能是由其他皮膚問題或其他疾病引起的症狀，有機會是良性，嚴重的話也可能會危害生命，所以永遠不要忽視這些症狀，並一定要咨詢信任的獸醫！