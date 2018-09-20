為何我的狗狗會一直抓癢？

1. 寄生蟲感染

如果你的寵物不停抓癢、啃咬指縫、舔毛髮、經常搖頭或者抓耳朵，應首先檢查有沒有發現任何寄生蟲的蹤跡。寄生蟲非常擅長躲藏，即使你看不見它們，它們也可以令狗狗感到非常不舒服，因此應馬上尋求有效的治療方法。 在尋求獸醫協助前，以下內容可以幫你找到一些頭緒究竟愛犬感染了哪一類寄生蟲。但無論如何，應該盡快使用適當的清潔用品處理寵物的床鋪和生活環境，以防止在寄生蟲幼蟲長大成成蟲前重複感染。

跳蚤

跳蚤就像小小的吸血鬼，為了吸飽鮮血而咬你的寵物（用蒜頭頸圈也無法阻止它們）。跳蚤除了會引致痕癢和不適，令狗狗感到非常不安外，有些狗狗還可能對跳蚤的唾液產生過敏反應，令牠們極度痕癢，輕則出現皮膚紅腫、或腹部下方出現丘疹（皮膚上範圍小而隆起的疹）；痕癢使牠們用力抓搔而導致皮膚感染。嚴重的甚至會令狗狗出現貧血以及同時出現帶有其他病原體（例如絛蟲）的可能。